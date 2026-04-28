Vielen Entwicklern bereitet der Gedanke, eine kundenorientierte Java-11-Anwendung auf Java 21 zu modernisieren, große Sorgen. Angesichts weiterer Herausforderungen wie veralteter APIs, veralteter Abhängigkeiten mit bekannten Sicherheitslücken und ungetesteten Codes wirkt die Aussicht auf eine Modernisierung abschreckend.

Für Blue Pearl, ein südafrikanisches IT-Beratungsunternehmen und IBM-Partner, stand diese Aufgabe jahrelang auf der Entwicklungs-Backlog-Liste. Blue App ist die Flaggschiff-Plattform von Blue Pearl für die Vermittlung von Fachkräften und bringt rund 26.000 Berater und Freiberufler mit Unternehmenskunden zusammen, zu denen große Finanzinstitute, globale Technologieunternehmen und führende Beratungsfirmen zählen.

Ein herkömmlicher Ansatz zur Modernisierung der Anwendung hätte mehr als 30 Personentage an dediziertem Entwicklungsaufwand erfordert und ein erhebliches Regressionsrisiko mit sich gebracht. Angesichts der Zeitvorgaben des Kunden und der Sprintkapazität des Blue-Pearl-Teams waren diese Faktoren nicht akzeptabel. Das Unternehmen entschied sich für IBM Bob, die integrierte Entwicklungsumgebung (IDE) von IBM, um die Modernisierung zu beschleunigen.

Die Ergebnisse waren beeindruckend: Die Plattform wurde innerhalb von drei Tagen modernisiert. Bob trug dazu bei, 127 veraltete API-Aufrufe (innerhalb des Quellcodes und gegenüber externen Anbietern) zu beseitigen und eine Testabdeckung von 92 % zu erreichen (ausgehend von null Tests). Bob trug außerdem dazu bei, die modernisierte Plattform ohne Probleme bei der Bereitstellung in die Produktion zu überführen.