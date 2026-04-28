IBM verkürzte mit IDE eine einmonatige App-Modernisierung auf ein dreitägiges Projekt Durch diesen Prozess wurden 127 API-Aufrufe überflüssig und das IT-Beratungsunternehmen konnte eine aktualisierte und stark vereinfachte Anwendung erstellen. Anschließend wurde die Anwendung in Rekordzeit an über 30.000 Nutzer ausgeliefert.
Anmerkung: IBM Bob ist nun allgemein verfügbar. Dieser Beitrag ist der erste Teil einer kurzen Reihe technischer Kundenreferenzen, in denen näher beleuchtet wird, wie der KI-Entwicklungsassistent von IBM dazu beigetragen hat, veraltete Codebasen zu modernisieren, neue Dokumentationen zu erstellen, die Einhaltung von Vorschriften sicherzustellen und wichtige Sicherheitsupdates vorzuschlagen.
Vielen Entwicklern bereitet der Gedanke, eine kundenorientierte Java-11-Anwendung auf Java 21 zu modernisieren, große Sorgen. Angesichts weiterer Herausforderungen wie veralteter APIs, veralteter Abhängigkeiten mit bekannten Sicherheitslücken und ungetesteten Codes wirkt die Aussicht auf eine Modernisierung abschreckend.
Für Blue Pearl, ein südafrikanisches IT-Beratungsunternehmen und IBM-Partner, stand diese Aufgabe jahrelang auf der Entwicklungs-Backlog-Liste. Blue App ist die Flaggschiff-Plattform von Blue Pearl für die Vermittlung von Fachkräften und bringt rund 26.000 Berater und Freiberufler mit Unternehmenskunden zusammen, zu denen große Finanzinstitute, globale Technologieunternehmen und führende Beratungsfirmen zählen.
Ein herkömmlicher Ansatz zur Modernisierung der Anwendung hätte mehr als 30 Personentage an dediziertem Entwicklungsaufwand erfordert und ein erhebliches Regressionsrisiko mit sich gebracht. Angesichts der Zeitvorgaben des Kunden und der Sprintkapazität des Blue-Pearl-Teams waren diese Faktoren nicht akzeptabel. Das Unternehmen entschied sich für IBM Bob, die integrierte Entwicklungsumgebung (IDE) von IBM, um die Modernisierung zu beschleunigen.
Die Ergebnisse waren beeindruckend: Die Plattform wurde innerhalb von drei Tagen modernisiert. Bob trug dazu bei, 127 veraltete API-Aufrufe (innerhalb des Quellcodes und gegenüber externen Anbietern) zu beseitigen und eine Testabdeckung von 92 % zu erreichen (ausgehend von null Tests). Bob trug außerdem dazu bei, die modernisierte Plattform ohne Probleme bei der Bereitstellung in die Produktion zu überführen.
Die Aufgabe war einfach, aber komplex: eine stark frequentierte Java-Plattform zu modernisieren, ohne die Workflows zu beeinträchtigen, auf die sich Kunden und Arbeitssuchende verlassen. Die Herausforderung bestand darin, dass sich im im Jahr 2020 entwickelten Altsystem über den gesamten Stack hinweg technische Schulden angesammelt hatten.
Zu diesen Mängeln zählten veraltete API-Aufrufe, mehr als 50 veraltete Abhängigkeiten, mehrere gängige Schwachstellen und Gefährdungen (CVEs) sowie das Fehlen einer formalen automatisierten Testabdeckung. Noch wichtiger war jedoch, dass das Infrastrukturdesign den Anforderungen der Plattform hinsichtlich Skalierbarkeit und Zuverlässigkeit nicht mehr gerecht wurde. Der Code war chaotisch.
Der Mehrwert, den IBM Bob bot, beschränkte sich nicht nur auf die Codegenerierung. Er ermöglichte es Blue Pearl, die Phasen der Erkundung, Planung und Umsetzung der Entwicklung in einem einzigen, geregelten Workflow zusammenzufassen.
Der alte Code war chaotisch und überkomplex, mit vielen unnötigen API-Aufrufen und veralteten Sicherheitsvorkehrungen. Bob deckte diese Probleme schnell auf und ergänzte seine Analyse durch Modernisierungsempfehlungen, dank derer sich die fertige Anwendung weniger wie eine veraltete Webanwendung und vielmehr wie eine flüssigere, modernere Plattform anfühlte.
Das Team von Blue Pearl verbrachte etwa drei Stunden damit, eine detaillierte Prompt-Vorlage zu erstellen. Sie versorgten Bob mit Architekturdiagrammen, Informationen zum AWS-Workflow, Endpunktdefinitionen, Abhängigkeiten zwischen Diensten, Datenflussdiagrammen und detaillierten Beschreibungen darüber, wie Kunden und Berater die Anwendung nutzten. Diese vorangehende Kontextfestlegung umfasste auch Rückmeldungen von Kunden und Freiberuflern dazu, was sie sich von der Plattform erhofften. Diese disziplinierte Vorbereitung trug maßgeblich zur Qualität des Ergebnisses bei.
Daraufhin erstellte Bob eine Abhängigkeitskarte für die gesamte Java-Codebasis, deckte veraltete API-Aufrufe auf, wies auf veraltete Bibliotheken hin und machte Integrationspunkte sichtbar, die nie offiziell dokumentiert worden waren. Das Team von Blue Pearl folgte Bobs Empfehlungen und gab ihm grünes Licht für die Modernisierung sowohl des Codes als auch der Architektur:
Die Plattform wurde zudem in gekoppelte Dienste mit klareren Schnittstellen umstrukturiert, was die Testbarkeit verbessert und die Auswirkungen künftiger Änderungen begrenzt.
Die Sicherheits- und Betriebsarchitektur waren Teil derselben Transformation. Blue Pearl hat die Authentifizierungs- und Autorisierungslogik verbessert, die Eingabevalidierung und -bereinigung standardisiert, sensible Datenflüsse abgebildet und strukturierte Protokollierung, verteilte Tracing-Hooks sowie Endpunkte für Zustandsprüfungen eingeführt.
Bob wies zudem auf die mangelnde Observability als architektonisches Risiko hin. Er empfahl eine strukturierte JSON-Protokollierung über Servicegrenzen hinweg mit dem Logstash Logback Encoder. Bob empfahl außerdem verteilte Tracing-Funktionen mit Micrometer Tracing und der OpenTelemetry Bridge an HTTP-Ein- und -Ausgangspunkten, bei ausgehenden Serviceaufrufen sowie auf der Datenbankebene. Manuelle Spans wurden bei Bedarf in die Geschäftslogik eingefügt.
Die Modernisierung führte eine strukturierte Protokollierung und eine durchgängige verteilte Ablaufverfolgung über alle Dienste hinweg ein, wodurch die manuelle Suche in Protokollen durch eine vollständige Transparenz der Ablaufverfolgung innerhalb von Sekunden ersetzt wurde. Dies verbesserte zudem die durchschnittliche Zeit bis zur Fehlerbehebung, die Zuversicht bei der Bereitstellung sowie die Plattformgrundlage für zukünftige KI- und cloudnative Workloads.
Der modernisierte Code bestand die Überprüfungen durch Semgrep, Snyk und SonarQube auf Anhieb. Auf der Implementierungsseite prüfte ein leitender Entwickler jede von Bob generierte Empfehlung vor der Umsetzung und validierte sie anschließend durch Jest-Integration Testing und interne Benutzerakzeptanztests (UAT). Die Anwendung wurde auf AWS bereitgestellt und durchlief den AWS-Bereitstellungsprozess ohne Probleme. Bobs Empfehlungen trugen auch zu Verbesserungen im Bereich Hosting und CI/CD bei.
Das wichtigste Ergebnis ist die Geschwindigkeit: drei Tage statt mehr als 30 Entwicklertagen – das entspricht einer um etwa 90 % schnelleren Bereitstellung –, um eine aktuelle Java-Version zu erreichen. Das noch wichtigere Ergebnis ist jedoch, dass Blue App nun über eine solide technische Grundlage für sein Flaggschiffprodukt verfügt.
Blue Pearl berichtet:
Die Optimierung der Java Virtual Machine (JVM) führte zudem zu einer geschätzten Leistungssteigerung von 15 %.
Diese Kombination verändert die Gesamtbetriebskosten. Eine schnellere Bereitstellung ist hilfreich, doch eine schnellere Bereitstellung in Verbindung mit einer dokumentierten Architektur, formalen Tests, klareren Servicegrenzen und einer besseren Observability senkt die laufenden Betriebskosten.
Allein die Mappings scheinen einen Prozess, der andernfalls mehrere Entwickler-Sprints in Anspruch genommen hätte, auf wenige Stunden verkürzt zu haben. Dank der automatisierten Test-Baseline können künftige Fehlerbehebungen und die Entwicklung neuer Funktionen kontinuierlich validiert werden, anstatt sich auf manuelle Überprüfungen verlassen zu müssen. Die Observability-Ebene verschafft den Betriebsteams eine Transparenz, über die sie zuvor nicht verfügten.
In der Praxis kann sich der Entwicklungsaufwand von der Code-Archäologie und der Angst vor Regressionen hin zu Produktarbeit verlagern, die für die Nutzer spürbar ist.
Auch für die Endkunden sind die Auswirkungen konkret. Die Blue App wird eingesetzt, um Unternehmen bei der Talentsuche zu unterstützen, indem nach Kompetenzen, Zertifizierungen und Erfahrung gefiltert und anschließend die besten Treffer aus der Beraterdatenbank angezeigt werden. Nach der Bereitstellung gab es keine Kundenbeschwerden und keine Probleme im Nachgang, während sich die aktuelle Arbeit bereits auf Verbesserungen der Benutzeroberfläche und neue Funktionen konzentrierte, anstatt auf die Bereinigung des Backends.
Im Projekt von Blue Pearl hat IBM Bob das technische Urteilsvermögen nicht ersetzt. Das erfolgreiche Schema lautete: Erst der Kontext, dann Bob und schließlich die Validierung durch erfahrene Entwickler. Dieses Modell ist für technische Produktmanager und Führungskräfte im Entwicklungsbereich nützlich, da es die KI-Codierungsunterstützung als Beschleuniger für die Architekturanalyse, die Modernisierungsplanung, die Code-Umgestaltung und die Testgenerierung betrachtet. Zudem bleibt bei diesem Prozess die Verantwortung bei den erfahrenen Ingenieuren.
Blue Pearl betrachtet diese Java-Modernisierung als den ersten Schritt in einer Reihe von Chancen, die sich unter Bobs Führung abzeichnen.
Noch wichtiger ist, dass sich Blue App selbst nun leichter skalieren lässt. Die Dienste sind weniger eng miteinander verknüpft, der Abhängigkeitsbaum wurde modernisiert, die Testsuite bietet ein Sicherheitsnetz für Regressionstests und die Observability-Ebene verschafft den Produktionsteams bessere Erkenntnisse über das Laufzeitverhalten. Durch den Abbau technischer Schulden können Entwickler das Produkt erweitern, ohne befürchten zu müssen, dabei etwas zu beschädigen.
Durch den Einsatz von IBM Bob sowohl als Modernisierungsbeschleuniger als auch als zuverlässigen Programmierpartner gelang es Blue Pearl, ein risikobehaftetes, einen Monat langes Java-Upgrade in eine dreitägige Bereitstellung auf einer Plattform umzuwandeln, auf die sich bereits fast 30.000 Kunden verließen. Das Ergebnis war eine sicherere, besser testbare und skalierbarere Anwendung für die Ingenieure, die sie warten. Zudem führte dies zu einer zuverlässigeren Benutzererfahrung für die Kunden und Endnutzer, die sich täglich darauf verlassen.
Weitere Informationen zu IBM Bob finden Sie im Ankündigungsblog. Probieren Sie die kostenlose Testversion aus und erfahren Sie, wie Entwickler schneller hochwertigen Code erstellen können.