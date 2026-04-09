Die Vergangenheit entwirren, die Zukunft neu gestalten – mit Bob

Mehr Klarheit, Geschwindigkeit und Modernisierung für geschäftskritische Systeme von APIS IT.
APIS IT, ein kroatischer, öffentlicher IKT-Anbieter zur Unterstützung staatlicher, digitaler Dienste, musste eine Vielzahl geschäftskritischer Systeme modernisieren, die über Jahrzehnte technische Schulden angesammelt hatten. Mehrere zentrale Workloads, darunter JCL/PL/I-Jobs (Job Control Language/Programming Language One), aus den frühen 1990er Jahren, Java-8-Anwendungen sowie ein 20 Jahre altes EGL-System (Enterprise Generation Language), das auf IBM CICS® (Customer Information Control System) verfügten, über kaum Dokumentation und waren stark vom impliziten Wissen des Unternehmens abhängig. Dies erschwerte das Verständnis der bestehenden Architekturen und verlangsamte eine sichere Modernisierungsplanung erheblich. Gleichzeitig benötigte das Testteam eine umfassende Automatisierungslösung zur Orchestrierung von REST-APIs (Representational State Transfer), SOAP-Diensten (Simple Object Access Protocol) und Datenbankinteraktionen – Funktionen, deren Entwicklung traditionell Wochen oder Monate dauert.
Auch im .NET-Umfeld bestand Modernisierungsbedarf: Ein zehn Jahre alter SOAP-Dienst musste in eine moderne REST-Architektur überführt werden, während ein interner .NET Core 3.1 API-Manager unnötige Abhängigkeiten und technische Schulden angehäuft hatte. Die manuelle Modernisierung dieser Systeme hatte einen erheblichen technischen Aufwand und plattformübergreifende Risiken bedeutet.
Um voranzukommen, benötigte APIS IT eine Lösung, die Altlastsysteme schnell interpretieren kann, die Dokumentation beschleunigt und die Modernisierung sowohl für Mainframe- als auch für moderne Anwendungen im großen Maßstab unterstützt.
Im Rahmen seines umfassenderen Transformationsprogramms begann APIS IT mit ersten Tests von IBM Bob®, dem SDLC-Partner von IBM. Die hybride, offene und erweiterbare Architektur von Bob ermöglichte eine direkte Integration in die bestehende IT-Umgebung von APIS sowie eine schnelle Analyse von Altlast- und modernen Systemen bei minimalem Einrichtungsaufwand.
APIS IT setzte Bob zunächst bei seinen komplexesten Mainframe- und Altlast-Workloads ein. Mithilfe koordinierter Ausführung und automatisierter Validierung analysierte Bob mehr als 36 JCL-Jobs sowie eine PL/I-Anwendung. Dabei rekonstruierte er Ausführungsabläufe und Abhängigkeiten und erstellte gleichzeitig eine umfassende technische Dokumentation sowie Mermaid-Architekturdiagramme. Bob analysierte außerdem eine 20 Jahre alte EGL/CICS-Anwendung und erstellte eine vollständige Dokumentation in mehreren Formaten sowie Python-Tools zur Diagrammkonvertierung. Dadurch entstand eine architektonische Transparenz, die zuvor nur mit erheblichem manuellem Aufwand möglich war.
Auch im .NET-Ökosystem erzielte Bob vergleichbare Beschleunigungseffekte. Mithilfe mehrstufiger Planung und iterativer Verfeinerung refaktorierte Bob innerhalb weniger Stunden einen 10 Jahre alten SOAP-Dienst zu einer modernen .NET 8 REST-API. Dabei blieb die bestehende Geschäftslogik erhalten und es wurde produktionsreifer Code ohne Kompilierungsfehler generiert. Zudem modernisierte Bob außerdem den internen .NET Core 3.1 API Manager von APIS IT, indem er unnötige Datenbankabhängigkeiten entfernte, überkomplexe Muster vereinfachte, Konfigurationen in Anwendungsdateien migrierte und die Lösung auf .NET 8 aktualisierte. Während des gesamten Prozesses ermöglichten Bobs Shell- und Remote-Shell-Funktionen die Bereinigung von Abhängigkeiten, die Validierung von Builds sowie eine detaillierte Dokumentation der Architektur vor und nach der Modernisierung.
IBM Bob erzielte schnelle und signifikante Fortschritte bei einigen der komplexesten Modernisierungsprioritäten des Unternehmens. Bob ermöglichte es Teams, jahrzehntelang undokumentierte Altlast-Workloads zu verstehen, und erstellte eine vollständige kroatischsprachige Dokumentation für JCL/PL/I-Jobs, die zu 100 % vom Operator verifiziert wurde. Dadurch wurde mehr Transparenz geschaffen, sodass Modernisierungsinitiativen sicherer vorangetrieben werden konnten, die zuvor vom impliziten Wissen des Unternehmens abhängig waren. Zudem brachte Bob Transparenz in ein stark veraltetes EGL/CICS-System, indem er eine Architekturdokumentation in mehreren Formaten sowie Prozessanalysen erstellte, die bis zu 10-mal schneller waren als manuelle Methoden. Dadurch erhielt APIS IT umsetzbare Erkenntnisse über eine ihrer geschäftskritischsten Plattformen.
Zur Unterstützung der Tests ermöglichte Bob die Bereitstellung einer kompletten React + SQLite Testautomatisierungsplattform in nur zwei Tagen. Damit konnte die Produktivität im Vergleich zu herkömmlichen LLM-gestützten Ansätzen um das 5-6-Fache gesteigert werden. Die resultierende Lösung bot APIS IT eine modulare, produktionsreife Grundlage für automatisiertes Testen über REST-, SOAP- und Datenbank-Workflows hinweg.
Auch im .NET-Umfeld verkürzte Bob die Modernisierungszyklen erheblich. So wurde ein zehn Jahre alter SOAP-Dienst innerhalb weniger Stunden vollständig in eine moderne REST-API überführt, wobei 100 % des Codes aktualisiert wurden und keine Kompilierungsfehler auftraten. Bob vereinfachte außerdem einen internen API-Manager, indem unnötige Abhängigkeiten entfernt, Architekturmuster optimiert, Konfigurationen migriert und die Lösung auf .NET 8 aktualisierte wurden – Arbeiten, die normalerweise Wochen in Anspruch nehmen würden, wurden in nur fünf bis sechs Stunden abgeschlossen. Diese Optimierungen reduzierte die Codebasis um 30 % eliminierten , 50 % der Abhängigkeiten und verbesserten sowohl die Leistung als auch die Speichereffizienz.
Bob half APIS IT dabei, langjährige Hindernisse zu überwinden und schnellere Fortschritte bei der Modernisierung und Weiterentwicklung seiner bestehenden Systeme zu erzielen. Mit konsistenter Genauigkeit, Geschwindigkeit und architektonischen Erkenntnissen ermöglichte Bob dem APIS-IT, den Übergang von der Analyse zur Umsetzung sicher zu gestalten und Ergebnisse in Stunden statt in Wochen zu erzielen.
APIS IT ist Kroatiens führender öffentlicher ICT-Anbieter und ein wichtiger Technologiepartner der kroatischen Regierung. Mit über 60 Jahren Erfahrung bietet das Unternehmen sichere und qualitativ hochwertige IT-Dienstleistungen, die die digitale Transformation der öffentlichen Verwaltung unterstützen und die Geschäftsprozesse der Regierung modernisieren.
Die Client Experiences basieren auf einer frühen Vorschauversion von IBM Bob. Alle Ergebnisse basieren auf den vom Kunden geteilten Informationen. Die endgültigen Produktspezifikationen und Funktionen können von der frühen Vorschauversion abweichen. Individuelle Ergebnisse können variieren.
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Die Beispiele dienen nur zur Veranschaulichung. Die tatsächlichen Ergebnisse variieren je nach Clientkonfiguration und -bedingungen. Daher können keine allgemein erwarteten Ergebnisse bereitgestellt werden.