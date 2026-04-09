Die Vergangenheit entwirren, die Zukunft neu gestalten – mit Bob

IBM Bob erzielte schnelle und signifikante Fortschritte bei einigen der komplexesten Modernisierungsprioritäten des Unternehmens. Bob ermöglichte es Teams, jahrzehntelang undokumentierte Altlast-Workloads zu verstehen, und erstellte eine vollständige kroatischsprachige Dokumentation für JCL/PL/I-Jobs, die zu 100 % vom Operator verifiziert wurde. Dadurch wurde mehr Transparenz geschaffen, sodass Modernisierungsinitiativen sicherer vorangetrieben werden konnten, die zuvor vom impliziten Wissen des Unternehmens abhängig waren. Zudem brachte Bob Transparenz in ein stark veraltetes EGL/CICS-System, indem er eine Architekturdokumentation in mehreren Formaten sowie Prozessanalysen erstellte, die bis zu 10-mal schneller waren als manuelle Methoden. Dadurch erhielt APIS IT umsetzbare Erkenntnisse über eine ihrer geschäftskritischsten Plattformen.

Zur Unterstützung der Tests ermöglichte Bob die Bereitstellung einer kompletten React + SQLite Testautomatisierungsplattform in nur zwei Tagen. Damit konnte die Produktivität im Vergleich zu herkömmlichen LLM-gestützten Ansätzen um das 5-6-Fache gesteigert werden. Die resultierende Lösung bot APIS IT eine modulare, produktionsreife Grundlage für automatisiertes Testen über REST-, SOAP- und Datenbank-Workflows hinweg.

Auch im .NET-Umfeld verkürzte Bob die Modernisierungszyklen erheblich. So wurde ein zehn Jahre alter SOAP-Dienst innerhalb weniger Stunden vollständig in eine moderne REST-API überführt, wobei 100 % des Codes aktualisiert wurden und keine Kompilierungsfehler auftraten. Bob vereinfachte außerdem einen internen API-Manager, indem unnötige Abhängigkeiten entfernt, Architekturmuster optimiert, Konfigurationen migriert und die Lösung auf .NET 8 aktualisierte wurden – Arbeiten, die normalerweise Wochen in Anspruch nehmen würden, wurden in nur fünf bis sechs Stunden abgeschlossen. Diese Optimierungen reduzierte die Codebasis um 30 % eliminierten , 50 % der Abhängigkeiten und verbesserten sowohl die Leistung als auch die Speichereffizienz.

Bob half APIS IT dabei, langjährige Hindernisse zu überwinden und schnellere Fortschritte bei der Modernisierung und Weiterentwicklung seiner bestehenden Systeme zu erzielen. Mit konsistenter Genauigkeit, Geschwindigkeit und architektonischen Erkenntnissen ermöglichte Bob dem APIS-IT, den Übergang von der Analyse zur Umsetzung sicher zu gestalten und Ergebnisse in Stunden statt in Wochen zu erzielen.