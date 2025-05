Der Agent Builder verwendet ein einfaches Framework, um das Erstellen und Konfigurieren von KI-Agenten zu vereinfachen. Passen Sie Ihre Agenten mit Wissen, Tools und Richtlinien an, um ihre Arbeitsweise unter Kontrolle zu behalten. Kombinieren Sie Agenten und Assistenten von Drittanbietern mit nativen Orchestrate Agenten an einem Ort und ermöglichen Sie so die Zusammenarbeit in Ihrem gesamten Unternehmen.