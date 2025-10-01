Governance und Observability von KI-Agenten

Vertrauen und Kontrolle für jeden KI-Agenten

Warum das wichtig ist

KI-Agenten können die Arbeit beschleunigen, doch ohne Leitplanken bergen sie Risiken – Verzerrungen, Abweichungen, Fehler und Compliance-Lücken. Transparenz ist entscheidend. Sie benötigen mehr als nur Orchestrierung: Sie benötigen die Observability von Agenten und KI-Governance, um zu zeigen, was Agenten in den Workflows tun, Ergebnisse in Echtzeit zu messen und Richtlinien konsequent durchzusetzen.

Bei IBM® watsonx Orchestrate sind diese Sicherheitsvorkehrungen bereits integriert. Das Governance-Dashboard bietet Metriken, Richtlinienkontrollen und Überwachung von KI-Systemen während des gesamten Lebenszyklus der Agenten. Sie können die Leistung verfolgen, die Entscheidungsfindung optimieren und Ergebnisse in Microsoft 365, Salesforce, SAP, Workday und AWS validieren.

Agententypen wie React und Plan-Act bieten Flexibilität, während Observability vorhersehbare Ergebnisse gewährleistet. Standards wie OpenTelemetry lassen sich mit bestehenden Pipelines und Observability-Tools verbinden, um tiefere Erkenntnisse zu ermöglichen.

Was Sie gewinnen

Mit Zuversicht bereitstellen

Validieren Sie Agenten vor dem Start, setzen Sie Richtlinien durch und wenden Sie automatisch Sicherheitsvorkehrungen an.
Die Kontrolle behalten

Überwachen Sie die Nutzung, Abweichungen und Latenzzeiten mithilfe von Dashboards und proaktiven Warnmeldungen.
Vertrauen in die Ergebnisse

Richten Sie das Verhalten Ihrer Mitarbeiter an den Compliance-, Sicherheits- und Datenqualitätsstandards aller Workflows aus.

Funktionsweise

Bewertung vor der Bereitstellung

Messen Sie die Genauigkeit, die Zuverlässigkeit des Tool-Aufrufs und die Abschlussraten. Veröffentlichen Sie ausschließlich validierte Agenten.
Observability-Dashboard

Verfolgen Sie Metriken, Outputs und Latenzzeiten über KI-Systeme und Multi-Agenten-Workflows hinweg.
Driftüberwachung und Warnmeldungen

Erkennen Sie Verhaltensänderungen und leiten Sie entsprechende Korrekturmaßnahmen ein.
Richtliniendurchsetzung

Schützen Sie sich mit Zugriffskontrollen vor Prompt-Injection und dem Missbrauch sensibler Daten.
Machen Sie den nächsten Schritt

Möchten Sie mehr über IBM watsonx Orchestrate erfahren? Sehen Sie, wie es Ihr Team unterstützen kann.

