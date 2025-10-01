KI-Agenten können die Arbeit beschleunigen, doch ohne Leitplanken bergen sie Risiken – Verzerrungen, Abweichungen, Fehler und Compliance-Lücken. Transparenz ist entscheidend. Sie benötigen mehr als nur Orchestrierung: Sie benötigen die Observability von Agenten und KI-Governance, um zu zeigen, was Agenten in den Workflows tun, Ergebnisse in Echtzeit zu messen und Richtlinien konsequent durchzusetzen.

Bei IBM® watsonx Orchestrate sind diese Sicherheitsvorkehrungen bereits integriert. Das Governance-Dashboard bietet Metriken, Richtlinienkontrollen und Überwachung von KI-Systemen während des gesamten Lebenszyklus der Agenten. Sie können die Leistung verfolgen, die Entscheidungsfindung optimieren und Ergebnisse in Microsoft 365, Salesforce, SAP, Workday und AWS validieren.

Agententypen wie React und Plan-Act bieten Flexibilität, während Observability vorhersehbare Ergebnisse gewährleistet. Standards wie OpenTelemetry lassen sich mit bestehenden Pipelines und Observability-Tools verbinden, um tiefere Erkenntnisse zu ermöglichen.