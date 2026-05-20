Alles, was Ihre Agenten in der Produktion benötigen

Tool- und API-Integration Implementieren und nutzen Sie Tools in Ihren Agenten, die es KI-Agenten ermöglichen, externe APIs und Dienste aufzurufen und dadurch ihre Funktionen zu erweitern.

Einbindung von Menschen in Genehmigungen Erstellen Sie Workflows, die zur menschlichen Validierung pausieren, den Kontext erfassen und mit revisionssicherer Rückverfolgbarkeit automatisch fortgesetzt werden.

Evaluation und Regressionstests Nutzen Sie ein umfassendes Bewertungs-Framework, um das Agentenverhalten effektiv zu validieren, Regressionen zu identifizieren und Stabilität und Zuverlässigkeit während des gesamten Lebenszyklus zu gewährleisten.

Automatisierte Abstimmung von Feedback-Schleifen Einrichtung einer automatisierten Pipeline, die Agenten überwacht, bewertet und neu schult, um Genauigkeit und Effektivität zu verbessern, indem Werkzeuge wie OpenTelemetry und Langfuse integriert werden.

Modellflexibilität Nutzen Sie das KI-Gateway, um KI-Modelle mit mehreren Anbietern in watsonx Orchestrate zu integrieren, mit konfigurierbaren Routing-Richtlinien, die die Flexibilität und Leistung maximieren.

Multimodale Interaktion Erstellen Sie Agenten, die mit Benutzern über verschiedene Kanäle und Modalitäten interagieren, einschließlich Sprach- und Textnachrichten.

KI-gestützte Agenten- und Toolerstellung Nutzen Sie den No-Code-KI-Agent-Builder, um KI-Agenten mit geführten Schritten und Vorlagen zu erstellen oder benutzerdefinierte Agenten mit Code oder visuellem Prototyping in Langflow zu erstellen.