Nutzen Sie das Agent Development Kit, um von Grund auf neu zu erstellen, oder importieren Sie Ihre bestehenden LangGraph-Agenten direkt in watsonx Orchestrate
IBM watsonx Orchestrate bietet Entwicklungsteams mehrere Möglichkeiten, Agenten zu erstellen und in Produktion zu bringen. Agenten können in Low-Code oder Pro-Code mit dem Agent Development Kit (ADK) erstellt werden. Solche Agenten werden eine Vielzahl von Schlussfolgerungsoptionen nutzen, wie zum Beispiel ReAct, Flows, Collaborators und mehr. Entwickler können ihre bestehenden LangGraph-Agenten auch direkt importieren und sofort von der Governance, Sicherheit und Observability auf Unternehmensklasse profitieren, die für den Betrieb in großem Maßstab erforderlich sind.
Implementieren und nutzen Sie Tools in Ihren Agenten, die es KI-Agenten ermöglichen, externe APIs und Dienste aufzurufen und dadurch ihre Funktionen zu erweitern.
Erstellen Sie Workflows, die zur menschlichen Validierung pausieren, den Kontext erfassen und mit revisionssicherer Rückverfolgbarkeit automatisch fortgesetzt werden.
Nutzen Sie ein umfassendes Bewertungs-Framework, um das Agentenverhalten effektiv zu validieren, Regressionen zu identifizieren und Stabilität und Zuverlässigkeit während des gesamten Lebenszyklus zu gewährleisten.
Einrichtung einer automatisierten Pipeline, die Agenten überwacht, bewertet und neu schult, um Genauigkeit und Effektivität zu verbessern, indem Werkzeuge wie OpenTelemetry und Langfuse integriert werden.
Nutzen Sie das KI-Gateway, um KI-Modelle mit mehreren Anbietern in watsonx Orchestrate zu integrieren, mit konfigurierbaren Routing-Richtlinien, die die Flexibilität und Leistung maximieren.
Erstellen Sie Agenten, die mit Benutzern über verschiedene Kanäle und Modalitäten interagieren, einschließlich Sprach- und Textnachrichten.
Nutzen Sie den No-Code-KI-Agent-Builder, um KI-Agenten mit geführten Schritten und Vorlagen zu erstellen oder benutzerdefinierte Agenten mit Code oder visuellem Prototyping in Langflow zu erstellen.
Verwenden Sie Orchestrate Agent Architect Prompt-Tune, um den Agenten-Erstellungsprozess zu steuern.
Starten Sie in wenigen Minuten mit dem watsonx Orchestrate Agent Development Kit (ADK), Langflow oder indem Sie Ihren bestehenden LangGraph-Agenten direkt importieren. Gelangen Sie vom Prototyp zur Produktion – mit integrierter Geschwindigkeit, Governance und Skalierbarkeit.
Erstellen Sie native Lösungen auf Basis watsonx Orchestrate mithilfe des ADK, Langflow oder Flow Builder. Oder integrieren Sie vorhandene LangGraph-Agenten direkt in die Plattform. IBM unterstützt die Frameworks, die Entwickler bereits verwenden.
Unabhängig davon, ob Sie Ihren Agenten auf watsonx Orchestrate oder auf einem anderen System erstellt haben, erhalten Sie die gleiche Sicherheit, Governance und Observability der Unternehmensklasse. Für die Produktion ist kein Umschreiben erforderlich.
Langzeitgedächtnis, Plattform-Anmeldedaten, Richtliniendurchsetzung und Auswertungen stehen jedem Agenten auf der Plattform zur Verfügung – nativ oder importiert. Die Steuerungsebene behandelt jeden Agenten gleich, unabhängig von seiner Herkunft.
Native Agenten, importierte LangGraph-Agenten und externe A2A-Agenten erscheinen alle in einem einheitlichen Dashboard. Eine Steuerungsebene zur Überwachung, Verwaltung und Steuerung Ihres gesamten Portfolios auf Unternehmensebene.
Verbinden Sie Ihre Tools, Modelle und Daten zu gesteuerten agentischen Workflows
Erstellen Sie Python- oder OpenAPI-definierte Tools, validieren Sie sie lokal und importieren Sie sie dann direkt in Ihre Orchestrate-Umgebung.
Agentenabläufe per Drag & Drop testen – mit wiederverwendbaren Knoten und Tools, die alle über die Orchestrate Laufzeit miteinander verbunden sind.
Fügen Sie Schritte mit menschlicher Interaktion, Verzweigungslogik und langlaufende Abläufe hinzu, um komplexe Unternehmensabläufe zu verarbeiten.
Überführen Sie Entwürfe mithilfe von Versionskontrolle, der Durchsetzung von Richtlinien und integrierten Testschritten in die Produktion.
Überwachen Sie die Leistung, Latenz und Compliance der Agenten in Echtzeit mit Open Telemetry-Traces und auditfähigen Dashboards.
Stellen Sie in Hybridumgebungen mit rollenbasiertem Zugriff, Identitätsverbund und Datenisolierung bereit.