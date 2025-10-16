Was ist LangFlow?

LangFlow wird verwendet, um agentische KI-Anwendungen innerhalb einer grafischen Low-Code- oder No-Code-Benutzeroberfläche (GUI) zu erstellen. Benutzer verbinden Komponenten miteinander, und die Verbindungen bestimmen den Datenfluss durch die App.

Beim Aufbau einer agentenbasierten KI -Chatbot -Anwendung zur Automatisierung des Kundenservice könnte ein Benutzer zunächst eine Chat-Schnittstelle mit einem Large Language Model (LLM) verbinden. Er könnte das LLM auch mit der internen Vektordatenbank seines Unternehmens verbinden, um ein Retrieval-Augmented Generation (RAG) -System zu erstellen, mit dem das LLM Daten, einschließlich der Bestellhistorie der Kunden, abfragen kann.