Wie können Unternehmen den Daten, die ihren Entscheidungen zugrunde liegen, wirklich vertrauen? Diese Woche bei Techsplainers analysieren wir die Grundlagen der Datenqualität – von Zuverlässigkeit und Observability bis hin zu Dark Data und den Dimensionen, die vertrauenswürdige Informationen definieren – um zu zeigen, wie intelligentere Datenpraktiken stärkere Geschäftsergebnisse ermöglichen.

Datenqualität: