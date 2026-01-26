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Techsplainers von IBM bietet jeden Wochentag schnelle, klare Erkenntnisse über generative KI, agentische KI, Cybersicherheit und mehr. Bleiben Sie in Sachen Technologie immer auf dem Laufenden mit kurzen Folgen, die sich perfekt für Ihren Arbeitsweg oder Ihre Kaffeepause eignen.
Wie können Unternehmen den Daten, die ihren Entscheidungen zugrunde liegen, wirklich vertrauen? Diese Woche bei Techsplainers analysieren wir die Grundlagen der Datenqualität – von Zuverlässigkeit und Observability bis hin zu Dark Data und den Dimensionen, die vertrauenswürdige Informationen definieren – um zu zeigen, wie intelligentere Datenpraktiken stärkere Geschäftsergebnisse ermöglichen.
Lesen Sie die IBM Explainer
Stimme: Erika Russi | Autoren: Rina Diane Caballar, Cole Stryker
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Stimme: Erika Russi
Stimme: Dan Segal | Autoren: Nick Gallagher, Michael Goodwin
Stimme: Dan Segal | Autoren: Chrystal R. China, Nick Gallagher, Michael Goodwin
Stimme: Dan Segal | Autoren: Nick Gallagher, Michael Goodwin
Stimme: Dan Segal | Autoren: Jim Holdsworth, Michael Goodwin
Stimme: Dan Segal | Autoren: Dan Nosowitz, Michael Goodwin
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