Techsplainers

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Techsplainers von IBM bietet jeden Wochentag schnelle, klare Erkenntnisse über generative KI, agentische KI, Cybersicherheit und mehr. Bleiben Sie in Sachen Technologie immer auf dem Laufenden mit kurzen Folgen, die sich perfekt für Ihren Arbeitsweg oder Ihre Kaffeepause eignen.
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Grundlagen der Datenqualität

Wie können Unternehmen den Daten, die ihren Entscheidungen zugrunde liegen, wirklich vertrauen? Diese Woche bei Techsplainers analysieren wir die Grundlagen der Datenqualität – von Zuverlässigkeit und Observability bis hin zu Dark Data und den Dimensionen, die vertrauenswürdige Informationen definieren – um zu zeigen, wie intelligentere Datenpraktiken stärkere Geschäftsergebnisse ermöglichen.

Datenqualität:

  • Folge 081: Was ist Datenqualität?
  • Folge 082: Was sind die Dimensionen der Datenqualität?
  • Folge 082: Was ist Datenzuverlässigkeit?
  • Folge 084: Was ist Daten-Observability?
  • Folge 085: Was ist Dark Data?

Datenqualität

Folge 081 |

Was ist Datenqualität?

Stimme: Mimi Sun Longo

Mehr erfahren

Lesen Sie die IBM Explainer
Blauer Code auf schwarzem Hintergrund
Was ist Datenqualität?
1948 Foto einer rechteckigen Anordnung von elektrischen Komponenten des Selective Sequent Electronic Calculator
Was sind die Dimensionen der Datenqualität?
Server in einem Raum
Was ist Datenzuverlässigkeit?
Geometrisches Muster von Quadraten in dunklen Farben
Was ist Datenbeobachtbarkeit?
Mann mit Brille, der Diagramme reflektiert
Was ist Dark Data?
3D-Rendering mehrerer flacher Formen mit dem Logo „THINK“ in einer Reihe

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Vorherige Folgen ansehen

KI-Codierung:

  • Folge 080: Was Code-LLMs für die Zukunft der Softwareentwicklung bedeuten
  • Folge 079: Was ist COBOL-Modernisierung?
  • Folge 078: Was ist Altlast-Code?
  • Folge 077: KI-Code-Dokumentation: Nutzen und Top-Tipps
  • Folge 076: Was ist Code-Refactoring?

Integration:

  • Folge 075: iPaaS-Beispiele und Anwendungsfälle
  • Folge 074: Was ist iPaaS (Integration Platform as a Service)?
  • Folge 073: Was ist Anwendungsintegration für Unternehmen?
  • Folge 072: Was ist EDI-Integration?
  • Folge 071: Was ist der elektronische Datenaustausch?

 
Was Code-LLMs für die Zukunft der Softwareentwicklung bedeuten

Stimme: Erika Russi | Autoren: Rina Diane Caballar, Cole Stryker
Was ist COBOL-Modernisierung?

Stimme: Erika Russi | Autoren: Rina Diane Caballar, Cole Stryker
Was ist Altlast-Code?

Stimme: Erika Russi | Autoren: Rina Diane Caballar, Cole Stryker
KI-Code-Dokumentation: Vorteile und Top-Tipps

Stimme: Erika Russi | Autoren: Rina Diane Caballar, Cole Stryker
Was ist Code-Refactoring?

Stimme: Erika Russi

iPaaS-Beispiele und Anwendungsfälle

Stimme: Dan Segal | Autoren: Nick Gallagher, Michael Goodwin
Was ist iPaaS (Integration Platform as a Service)?

Stimme: Dan Segal | Autoren: Chrystal R. China, Nick Gallagher, Michael Goodwin
Was ist Anwendungsintegration für Unternehmen?

Stimme: Dan Segal | Autoren: Nick Gallagher, Michael Goodwin
Was ist EDI-Integration?

Stimme: Dan Segal | Autoren: Jim Holdsworth, Michael Goodwin
Was ist elektronischer Datenaustausch (EDI)?

Stimme: Dan Segal | Autoren: Dan Nosowitz, Michael Goodwin

Alle Folgen finden

Agentische KI

Techsplainers Miniaturansicht – Was ist agentische KI?
Sprecherin: Alice Gomstyn | Autor: Cole Stryker
Techsplainers Miniaturansicht – Was sind KI-Agenten?
Stimme: Alice Gomstyn | Autoren: Anna Gutowska
Techsplainers Miniaturansicht – KI-Agenten vs. KI-Assistenten
Stimme: Alice Gomstyn | Autoren: Charlotte Hu, Amanda Downie, Matthew Finio,
Techsplainers Miniaturansicht – Arten von KI-Agenten
Sprecherin: Alice Gomstyn | Autor: Cole Stryker
Techsplainers Miniaturansicht – Was ist agentenbasierte Architektur?
Stimme: Alice Gomstyn
IBM Think Podcast Miniaturansicht für Folge 7.031 – Was ist ein Multi-Agent-System?
Stimme: Alice Gomstyn | Autoren: Anna Gutowska
IBM Think Podcast Miniaturansicht für Folge 7.032 – „Was ist Multi-Agenten-Kollaboration?“
Stimme: Alice Gomstyn | Autoren: Shalini Harkar

KI-Agenten-Komponenten

Was sind die Komponenten von KI-Agenten?
Stimme: Selma Pacheco | Autoren: Cole Stryker
Was ist KI-Agentenwahrnehmung und KI-Agentenplanung?
Stimme: Selma Pacheco | Autoren: Cole Stryker
Was sind KI-Agentenspeicher und agentenbasiertes Denken?
Stimme: Selma Pacheco | Autoren: Cole Stryker, Rina Diane Caballar
Was ist Tool Calling?
Stimme: Selma Pacheco | Autoren: Cole Stryker
Was ist KI-Agenten-Kommunikation und KI-Agenten-Lernen?
Stimme: Selma Pacheco | Autoren: Cole Stryker, Ivan Belcic
Was ist ein einfacher Reflexagent?
Stimme: Matt Finio | Autoren: Cole Stryker
Was ist ein modellbasierter Reflexagent?
Stimme: Matt Finio | Autoren: Cole Stryker, Ivan Belcic
Was ist ein zielorientierter Agent?
Stimme: Matt Finio | Autoren: David Zax
Was ist ein nutzenbasierter Agent?
Stimme: Matt Finio | Autoren: Cole Stryker, Ivan Belcic
Was sind hierarchische KI-Agenten?
Stimme: Matt Finio | Autoren: Ivan Belcic, Cole Stryker

Integration

Was ist elektronischer Datenaustausch (EDI)?
Stimme: Dan Segal | Autoren: Dan Nosowitz, Michael Goodwin
Was ist EDI-Integration?
Stimme: Dan Segal | Autoren: Jim Holdsworth, Michael Goodwin
Was ist Anwendungsintegration für Unternehmen?
Stimme: Dan Segal | Autoren: Nick Gallagher, Michael Goodwin
Was ist iPaaS (Integration Platform as a Service)?
Stimme: Dan Segal | Autoren: Chrystal R. China, Nick Gallagher, Michael Goodwin
iPaaS-Beispiele und Anwendungsfälle
Stimme: Dan Segal | Autoren: Nick Gallagher, Michael Goodwin

Hybrid Cloud

Was ist die Hybrid Cloud?
Stimme: Daniela Baez | Autoren: Stephanie Susnjara, Ian Smalley
Was ist Cloud-Infrastruktur
Stimme: Daniela Baez | Autoren: Stephanie Susnjara, Ian Smalley
Was ist Virtualisierung?
Stimme: Daniela Baez | Autoren: Stephanie Susnjara, Ian Smalley
Was ist Multicloud?
Stimme: Daniela Baez
Was ist Cloudspeicher?
Stimme: Daniela Baez | Autoren: Stephanie Susnjara, Ian Smalley

KI-Codierung

Was Code-LLMs für die Zukunft der Softwareentwicklung bedeuten
Stimme: Erika Russi | Autoren: Rina Diane Caballar, Cole Stryker
Was ist COBOL-Modernisierung?
Stimme: Erika Russi | Autoren: Rina Diane Caballar, Cole Stryker
Was ist Altlast-Code?
Stimme: Erika Russi | Autoren: Rina Diane Caballar, Cole Stryker
KI-Code-Dokumentation: Vorteile und Top-Tipps
Stimme: Erika Russi | Autoren: Rina Diane Caballar, Cole Stryker
Was ist Code-Refactoring?
Stimme: Erika Russi

Cybersicherheit

Techsplainers Miniaturansicht – Was ist ein Data Breach?
Stimme: Bryan Clark | Autoren: Matthew Kosinski
Techsplainers Miniaturansicht – Was ist Social Engineering?
Stimme: Bryan Clark
Techsplainers Miniaturansicht – Was ist Phishing?
Stimme: Bryan Clark | Autoren: Matthew Kosinski
Techsplainers Miniaturansicht – Teil 1: Was ist Ransomware?
Stimme: Bryan Clark | Autoren: Matthew Kosinski
Techsplainers Miniaturansicht – Teil 2: Was ist Ransomware?
Stimme: Bryan Clark | Autoren: Matthew Kosinski
Techsplainers Miniaturansicht – Was ist Authentifizierung?
Stimme: Bryan Clark | Autoren: Matthew Kosinski
Techsplainers Miniaturansicht – Was ist Zugriffsmanagement?
Stimme: Bryan Clark | Autoren: Matthew Kosinski, Jim Holdsworth

Daten für KI

Techsplainers Miniaturansicht – Was ist eine Datenarchitektur?
Stimme: Matt Finio | Autoren: Tom Krantz, Alexandra Jonker
Techsplainers Miniaturansicht – Was ist ein Data Lake?
Stimme: Matt Finio | Autoren: Matthew Kosinski
Techsplainers Miniaturansicht – Was ist ein Data Lakehouse?
Stimme: Matt Finio | Autoren: Alexandra Jonker, Alice Gomstyn
Techsplainers Miniaturansicht – Was ist Data Fabric?
Stimme: Matt Finio | Autoren: Alexandra Jonker, Tom Krantz
Techsplainers Miniaturansicht – Was ist Datenqualitätsmanagement?
Stimme: Matt Finio
Techsplainers Miniaturansicht – Was ist Datenintegrität?
Stimme: Matt Finio | Autoren: Tim Mucci, Cole Stryker
Techsplainers Miniaturansicht – Was ist Datengenauigkeit?
Stimme: Matt Finio

DevOps

Techsplainers Miniaturansicht – Teil 1: Was ist DevOps?
Stimme: Dan Segal | Autoren: Gregg Lindemulder, Matthew Kosinski
Techsplainers Miniaturansicht – Teil 2: Was ist DevOps?
Stimme: Dan Segal | Autoren: Gregg Lindemulder, Matthew Kosinski
Techsplainers Miniaturansicht – Was ist kontinuierliche Integration?
Stimme: Dan Segal | Autoren: Chrystal R. China, Michael Goodwin
Techsplainers Miniaturansicht – Was ist kontinuierliche Bereitstellung?
Stimme: Dan Segal
Techsplainers Miniaturansicht – Was ist kontinuierliches Testen?
Stimme: Dan Segal

Weitere Folgen

Generative KI

Techsplainers Miniaturansicht – Was ist generative KI?
Stimme: Amanda Downie | Autoren: Cole Stryker, Mark Scapicchio
Techsplainers Miniaturansicht – Was sind Large Language Models (LLMs)?
Stimme: Amanda Downie | Autoren: Cole Stryker
Techsplainers Miniaturansicht – Was sind Vision Language Models (VLMs)?
Stimme: Amanda Downie
Techsplainers Miniaturansicht – Was ist Retrieval-Augmented Generation (RAG)?
Stimme: Amanda Downie | Autoren: Ivan Belcic
Techsplainers Miniaturansicht – Was ist Vibe-Codierung?
Stimme: Amanda Downie

Maschinelles Lernen

Techsplainers Miniaturansicht – Was ist maschinelles Lernen?
Sprecherin: Anna Gutowska | Autor: Dave Bergmann
Techsplainers Miniaturansicht – Was ist überwachtes Lernen?
Stimme: Anna Gutowska | Autoren: Ivan Belcic, Cole Stryker
Techsplainers Miniaturansicht – Was ist unüberwachtes Lernen?
Stimme: Anna Gutowska
Techsplainers Miniaturansicht – Was ist halbüberwachtes Lernen?
Sprecherin: Anna Gutowska | Autor: Dave Bergmann
Techsplainers Miniaturansicht – Was ist verstärkendes Lernen?
Stimme: Anna Gutowska | Autoren: Jacob Murel, Eda Kavlakoglu

KI MLOps

Techsplainers Miniaturansicht – Teil 1: Was ist MLOps?
Stimme: Ian Smalley | Autoren: Tim Mucci, Cole Stryker
Techsplainers Miniaturansicht – Teil 2: Was ist MLOps?
Stimme: Ian Smalley | Autoren: Tim Mucci, Cole Stryker
Techsplainers Miniaturansicht – Was ist eine Pipeline für maschinelles Lernen?
Stimme: Ian Smalley | Autoren: Ivan Belcic, Cole Stryker
Techsplainers Miniaturansicht – Was ist KI-Lebenszyklusmanagement?
Sprecher: Ian Smalley | Autor: Kazuaki Ishizaki
Techsplainers Miniaturansicht – Was ist Modellbereitstellung?
Stimme: Ian Smalley | Autoren: Rina Diane Caballar, Cole Stryker
Techsplainers Miniaturansicht – Was ist Datenkennzeichnung?
Stimme: Ian Smalley
Techsplainers Miniaturansicht – Was ist AutoML?
Stimme: Ian Smalley | Autoren: Ivan Belcic, Cole Stryker

Observability

Techsplainers Miniaturansicht – Was ist Observability?
Stimme: PJ Hagerty
Techsplainers Miniaturansicht – Drei Säulen der Observability
Stimme: PJ Hagerty | Autoren: Chrystal R. China
Techsplainers Miniaturansicht – Observability vs. Monitoring
Stimme: PJ Hagerty | Autoren: Chrystal R. China
Techsplainers Miniaturansicht – Was ist Netzwerk-Observability?
Stimme: PJ Hagerty | Autoren: Chrystal R. China, Sanchita Chakraborti
Techsplainers Miniaturansicht – Was ist Netzwerk-Observability?
Stimme: PJ Hagerty | Autoren: Chrystal R. China, Sanchita Chakraborti
Techsplainers Miniaturansicht – Was ist SRE-Observability?
Stimme: PJ Hagerty | Autoren: Chrystal R. China
Techsplainers Miniaturansicht – Was ist Full Stack Observability?
Stimme: PJ Hagerty | Autoren: Jim Holdsworth, Annie Badman

Quantencomputing

Techsplainers Miniaturansicht – Teil 1: Was ist Quantencomputing?
Stimme: Ian Smalley | Autoren: Josh Schneider, Ian Smalley
Techsplainers Miniaturansicht – Teil 2: Was ist Quantencomputing?
Stimme: Ian Smalley | Autoren: Josh Schneider, Ian Smalley
Techsplainers Miniaturansicht – Teil 3: Was ist Quantencomputing?
Stimme: Ian Smalley | Autoren: Josh Schneider, Ian Smalley
Techsplainers Miniaturansicht – Teil 1: Was ist ein Qubit?
Stimme: Ian Smalley | Autoren: Josh Schneider, Ian Smalley
Techsplainers Miniaturansicht – Teil 2: Was ist ein Qubit?
Stimme: Ian Smalley | Autoren: Josh Schneider, Ian Smalley

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