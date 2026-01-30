Begleiten Sie Malcolm Gladwell, Autor und Moderator von Revisionist History, zu Smart Talks mit IBM, während er mit Visionären spricht, die Technologie in der Wirtschaft kreativ einsetzen, um Veränderungen voranzutreiben und ihre Branchen zu transformieren. In dieser Staffel geht Smart Talks mit IBM auf Tournee. Wir verlassen das Studio, um zu erkunden, wie IBM Kunden künstliche Intelligenz nutzen, um ihre Geschäftsabläufe zu verändern. Es ist ein frischer Blick hinter die Kulissen der Technologie, wo große Ideen auf innovative Lösungen treffen.