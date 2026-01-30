Podcasts

Begleiten Sie uns auf unserer Reise durch die Welt der modernsten KI, erkunden Sie praktische IBM Anwendungen und profitieren Sie vom Wissen wegweisender Technologie-Visionäre, die den Wandel in Unternehmen vorantreiben. Tauchen Sie ein in die Think-Podcast-Sammlung, um mit der sich ständig weiterentwickelnden Landschaft intelligenter Business Solutions von IBM Schritt zu halten. 🎙️

Erkunden Sie unten unsere Shows.
Titelbild für Smart Talks with IBM Staffel 6, Folge 6 mit der NASA
NASA und KI: Entschlüsselung unseres Universums Jetzt anhören
Illustration mit übereinanderliegenden Sprechblasen mit dem Text „Smart Talks with IBM“
NASA und KI: Entschlüsselung unseres Universums
Vektorgrafik mit parallelen Linien und den Buchstaben „AI“ sowie dem darüberliegenden Text „AI in Action Think Podcast“
Bereitstellung einer intelligenteren, zugänglichen Vermögensverwaltung durch agentische KI
„Techsplainers“ geschrieben auf gelben und rosa Rechtecken, das Wort wird durch einen Pfeil nach vorne geteilt
Was ist DevOps?
Illustration im handschriftlichen Stil mit einem Flussdiagramm auf einem Blatt Millimeterpapier, mit dem Titel „Mixture of Experts“
KI-Highlights der CES 2026: NVIDIA Rubin & verrückte Gadgets
Violette konzentrische Kreise mit überlagertem Text „Security Intelligence“
Eine neue Sichtweise auf Bug-Bounties, KI-Red-Teams und unsere Neujahrsvorsätze
Think-Podcast „Techsplainers“ – Grafik
Was ist Quantencomputing?
Think-Podcast „Mixture of Experts“ – Grafik
KI-Jahresrückblick: Trends, die 2026 prägen
Podcast „Security Intelligence“ – Grafik
Warum es so viel kostet, in den USA gehackt zu werden
Think-Podcast „Techsplainers“ – Grafik
Was ist Full Stack Observability?
Think-Podcast „Mixture of Experts“ – Grafik
KI-Codegenerierung: Erfolge, Misserfolge und die Zukunft
Podcast „Security Intelligence“ – Grafik
Die prägendsten Cybersicherheitsgeschichten des Jahres 2025
Rosa-blauer Farbverlauf mit überlagertem Text „The Coherence Times, a quantum podcast“
Wann werden Quantencomputer klassische Computer schlagen?
Podcast-Grafik „KI in Aktion“
So nutzt die UFC KI, um Daten in Echtzeit-Erkenntnisse umzuwandeln
Podcast „The Coherence Times“ – Grafik
Mit Quantencomputern die Geheimnisse der Quantenphysik aufdecken
Der Titel „Transformers“ überlagert vier Bilder in einem 2x2-Raster: eine Nadel, durch die digitale blaue Fäden verlaufen, eine männliche Hand, die auf eine weiße Tafel schreibt, eine lächelnde Frau mit lockigem braunem Haar, ein vergrößertes Blatt mit aderartiger Struktur
Transformers wird ein Jahr alt: Schnellfeuergespräch mit Ann Funai
Podcast-Grafik „Transformers”
Von Elefanten zu KI-Agenten: Ein Leitfaden für Führungskräfte

Ai in Action

Begleiten Sie den Moderator David Levy, der sich mit Experten von IBM und anderen Unternehmen zusammensetzt, um zu erfahren, wie KI die Art und Weise, wie sie ihr Geschäft betreiben, umgestaltet. Ganz gleich, ob Sie gerade mit KI beginnen oder sie beschleunigen möchten, jede Folge bietet wertvolle Erkenntnisse für jede Phase – von der Implementierung und Optimierung bis hin zu den wichtigsten Erkenntnissen und messbaren Ergebnissen.

 Alle Folgen von KI in Aktion ansehen
Mixture of Experts

Hören Sie aufschlussreiche Diskussionen über die neuesten KI-Trends, Innovationen und ihre Auswirkungen auf die Wirtschaft. Der Podcast wird von Tim Hwang moderiert und bietet eine ausgewogene Mischung aus Fachwissen und Analysen zu allen Themen, von bahnbrechenden Forschungsergebnissen bis hin zu praktischen Anwendungen.

 Alle Episoden von Mixture of Experts ansehen
Security Intelligence

Erkunden Sie Security Intelligence, einen wöchentlichen Podcast, der die neuesten Nachrichten aus dem Bereich Cybersicherheit und ausführliche Gespräche mit Fachleuten aus dem Bereich vereint.

 Alle Folgen von Security Intelligence ansehen
Vorschaubild für den Podcast „Smart Talks mit IBM“ mit Jay Gambetta und Malcolm Gladwell im Gespräch und darüberliegendem Text „NASA and AI: Decoding our universe“
Smart Talks

Begleiten Sie Malcolm Gladwell, Autor und Moderator von Revisionist History, zu Smart Talks mit IBM, während er mit Visionären spricht, die Technologie in der Wirtschaft kreativ einsetzen, um Veränderungen voranzutreiben und ihre Branchen zu transformieren. In dieser Staffel geht Smart Talks mit IBM auf Tournee. Wir verlassen das Studio, um zu erkunden, wie IBM Kunden künstliche Intelligenz nutzen, um ihre Geschäftsabläufe zu verändern. Es ist ein frischer Blick hinter die Kulissen der Technologie, wo große Ideen auf innovative Lösungen treffen.

 Alle Folgen von Smart Talks ansehen
The Coherence Times

Der Podcast „Coherence Times“ dient dazu, die komplexe Welt des Quantencomputings in grundlegende Lektionen zu unterteilen und die Herausforderungen und Durchbrüche dieser epochemachenden Technologiegeneration zu erkunden. 

 Alle Folgen von The Coherence Times ansehen
Transformers

Erkunden Sie Transformers, einen Podcast, der reale Herausforderungen und transformative Lektionen anstelle theoretischer Diskussionen in den Vordergrund stellt. Tauchen Sie ein in die Welt der CIOs, CTOs und ihrer Kollegen, die in immer schnellerem Tempo mit Technologie und Informationen arbeiten.

 Alle Folgen von Transformers ansehen
Der erste audiobasierte Think-Podcast Techsplainers

Suchen Sie nach einer schnellen und intelligenten Möglichkeit, im Bereich KI und Technologie immer einen Schritt voraus zu sein? Techsplainers von IBM liefert jeden Werktag – Montag bis Freitag – neue Einblicke zu aktuellen Themen wie generativer KI, agentischer KI, Cybersicherheit und Daten für KI, alles klar und einfach erklärt.

 Mit dem Anhören beginnen

Unsere meistgesehenen Folgen

Unten finden Sie die beliebtesten Themen des Monats.
Dazu gehören:

  • Agentische KI
  • Unternehmenstransformation
  • Cybersicherheit
Mixture of Experts | 4. Juli 2025 Werden KI-Agenten alle Geschäfte führen?

Folge 62 ansehen
Smart Talks | 9. September 2025 Ferrari-Fangemeinde, verstärkt durch KI

Folge 3 anhören
Transformers | 17. September 2025 Menschen, Partnerschaften und KI-Agenten

Folge 9 ansehen
KI in Aktion | 23. September 2025 Industriearbeit neu gedacht mit KI und Robotertechnik

Folge 13 ansehen
Transformers | 15. Oktober 2025 Partner, Technologie und Steuern: Transformation mit EY und IBM vorantreiben

Folge 10 ansehen
Transformers | 17. September 2025 Menschen, Partnerschaften und KI-Agenten

Folge 9 ansehen
Smart Talks | 28. Oktober 2025 Intelligenteres Wirtschaften mit AI und Quantum

Folge 4 anhören
Transformers | 20. August 2025 Gesundheitsgerechtigkeit durch digitale Innovation skalieren

Folge 7 ansehen
Security Intelligence | 1. Oktober 2025 Wie man einen KI-Agenten betrügt

Folge 4 ansehen
Transformers | 3. September 2025 Cyber, Vertrieb & KI

Folge 8 ansehen
Techsplainers | 1. Dezember 2025 Was ist eine Datenschutzverletzung?

Folge 16 anhören
Mixture of Experts | 1. August 2025 ChatGPT-Studienmodus, Wechsel von UX zu AX und Data Breach Kostenreport 2025

Folge 66 ansehen
 Mehr Videos erkunden KI Academy erkunden
Mann überwacht US Open-Rechenzentrum mit mehreren Bildschirmen
Videos
Draufsicht auf die Hände einer Person, die auf einem modernen Laptop tippt
Webinare
Zwei Frauen in Businesskleidung stehen hinter einem Geländer.
AI Academy
Draufsicht auf die Hände einer Person, die ein Telefon hält, auf dessen Bildschirm ein Artikel über KI und Wirtschaft angezeigt wird
Neuigkeiten
