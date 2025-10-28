In dieser speziellen Live-Folge von Smart Talks mit IBM spricht Malcolm Gladwell mit dem CEO und Chairman von IBM, Arvind Krishna.
Malcolm Gladwell spricht mit dem IBM Chairman und CEO Arvind Krishna über das bahnbrechende Potenzial von Quantencomputing, die transformativen Auswirkungen von KI auf Unternehmen und darüber, wie Krishnas visionäre Prognosen aus den 90er Jahren weiterhin als Inspiration für die Innovation von IBM dienen.
Abonnieren, um als Erster von neuen Folgen von Smart Talks with IBM zu erfahren.