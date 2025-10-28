Smartere Unternehmen mit KI und Quantum

In dieser speziellen Live-Folge von Smart Talks mit IBM spricht Malcolm Gladwell mit dem CEO und Chairman von IBM, Arvind Krishna.

IBM-CEO Arvind Krishna und Malcolm Gladwell im Gespräch

Staffel 6, Folge 4

Unsere Experten für Sie

Arvind Krishna lächelt
Arvind Krishna

Vorstandsvorsitzender und Chief Executive Officer, IBM
Malcolm Gladwell lächelnd
Malcolm Gladwell

Bestsellerautor und Podcaster, Pushkin Branchen

Veranstaltungshighlights

Wir haben Kunden, Partner und Medienvertreter auf dem Dach des IBM-Flaggschiffs in NYC empfangen.

Arvind Krishna und Malcolm Gladwell schütteln sich die Hand
Gäste unterhalten sich beim Empfang
Live-Aufzeichnung von Smart Talks mit IBM
Smart Talks mit IBM Live Event, mit Malcolm Gladwell und Arvind Krishnas Signage an der Wand
Event-Beschilderung
Arvind Krishna und Malcolm Gladwell sprechen auf der Bühne
Nickle LaMoreaux, Senior Vice President und Chief Human Resources Officer von IBM, spricht bei der Live-Veranstaltung „Smart Talks with IBM“.
