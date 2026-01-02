KI-Jahresrückblick: Trends, die 2026 prägen

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Was hat die KI im Jahr 2025 ausgezeichnet und was erwartet uns 2026? In dieser besonderen Folge von Mixture of Experts zum Ende des Jahres setzt sich Moderator Tim Hwang mit erfahrenen Podiumsteilnehmern zusammen, um die wichtigsten KI-Momente des Jahres 2025 zu besprechen und gewagte Prognosen für das kommende Jahr aufzustellen. Kaoutar El Maghraoui analysiert die Angebotskrise der KI-Hardware und die Chip-Dominanz von NVIDIA. Gabe Goodhart verteidigt das Durchbruchsjahr von Open Source mit Modellen wie Kimi K2 Thinking. Chris Hay argumentiert, dass 2025 durch ChatGPT Deep Research und Claude Code „Superagenten“ hervorgebracht hat. Abschließend geben Aaron Baughman und Abraham Daniels Prognosen für die Zukunft der multimodalen KI ab – von Visionsmodellen bis hin zu autonomen digital Workers. Lauschen Sie unseren Experten, die den KI-Hype von der Realität trennen und eine Prognose für 2026 abgeben.

  • 00:00 – Einführung
  • 0:45 – Chris: Superagenten, Denkmodelle und ein Rückblick auf 2025 
  • 12:26 – Gabe: Das Durchbruchsjahr für Open Source und was noch zu erwarten ist
  • 22:17 – Kaoutar: KI-Hardware im Jahr 2025 und Prognosen für 2026 
  • 29:18 – Aaron & Abe: Multimodale KI und modulare Modellorchestrierung

Die in diesem Podcast geäußerten Meinungen sind ausschließlich die der Teilnehmer und spiegeln nicht unbedingt die Ansichten von IBM oder eines anderen Unternehmens wider.
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