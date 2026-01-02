Was hat die KI im Jahr 2025 ausgezeichnet und was erwartet uns 2026? In dieser besonderen Folge von Mixture of Experts zum Ende des Jahres setzt sich Moderator Tim Hwang mit erfahrenen Podiumsteilnehmern zusammen, um die wichtigsten KI-Momente des Jahres 2025 zu besprechen und gewagte Prognosen für das kommende Jahr aufzustellen. Kaoutar El Maghraoui analysiert die Angebotskrise der KI-Hardware und die Chip-Dominanz von NVIDIA. Gabe Goodhart verteidigt das Durchbruchsjahr von Open Source mit Modellen wie Kimi K2 Thinking. Chris Hay argumentiert, dass 2025 durch ChatGPT Deep Research und Claude Code „Superagenten“ hervorgebracht hat. Abschließend geben Aaron Baughman und Abraham Daniels Prognosen für die Zukunft der multimodalen KI ab – von Visionsmodellen bis hin zu autonomen digital Workers. Lauschen Sie unseren Experten, die den KI-Hype von der Realität trennen und eine Prognose für 2026 abgeben.
Die in diesem Podcast geäußerten Meinungen sind ausschließlich die der Teilnehmer und spiegeln nicht unbedingt die Ansichten von IBM oder eines anderen Unternehmens wider.
Claude Code, Cursor, Open-Source-Tools und die Realität der KI-Codierung im Jahr 2025. Echte Erfahrungen, Modellkriege und was als Nächstes kommt. Schalten Sie bei Mixture of Experts ein.
Disney unterzeichnet OpenAI-Vertrag über 1 Milliarde USD für die Lizenzierung von Charakteren. Das Time Magazine ernennt KI-Architekten zur Person des Jahres. Außerdem wurden NVIDIA Nemotron 3 und Soul Document von Claude enthüllt.
OpenAIs GPT-5.2 Code Red, Stanfords KI-Transparenzindex, IBM Granite 95/100 und AWS Nova-Modelle. Schalten Sie diese Woche bei „Mixture of Experts“ ein.
AI Builder vs. Tool, Mainframe-Modernisierung mit COBOL, globale Hindernisse bei der Einführung von KI und Sicherung von KI-Agenten durch Agent Ops.
Googles 200-Milliarden-Dollar-Deal für KI-Infrastruktur in Indien, Claude baut einen C-Compiler in 2 Wochen, Sicherheitslücken von KI-Agenten und das ROI-Problem für Unternehmen.
Der Copilot-Nutzungsbericht von Microsoft enthüllt überraschende Trends bei der KI-Einführung, außerdem Ralph Wiggums Anregungen, der India KI Summit und die KI-Werbeoffensive beim Super Bowl.
Anthropics Claude Opus 4.6 und OpenAIs GPT-5.3-Codex wurden innerhalb einer Stunde veröffentlicht. Wir analysieren den KI-Wettkampf in Unternehmen und was er für Entwickler bedeutet.
Die OpenAI Codex App für Codierungsagenten wird veröffentlicht, während Moltbook – das ausschließlich für Agenten konzipierte soziale Netzwerk – Sicherheitsrisiken offenbart. Hören Sie sich die Mixture of Experts dieser Woche an!
Moltbot (ehemals Clawdbot) löst Open-Source-Agentenrevolution aus, Dario Amodeis Essay über die Adoleszenz der KI, IBM Grammy IQ und Microsofts Maia 200 Chip werden vorgestellt.
OpenAI führt Anzeigen in ChatGPT ein, Claude Code erlebt seinen Durchbruch und der IBV-Bericht Enterprise 2030 enthüllt die Zukunft der KI-Innovation. Hören Sie sich die heutige Ausgabe von Mixture of Experts an!
Claude Cowork bringt KI-Agenten auf Ihren Desktop, Apple wechselt für Siri zu Google Gemini, und Linus Torvalds setzt auf Vibe Coding. All das und mehr in dieser Woche bei Mixture of Experts!
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