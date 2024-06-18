Transformer

Transformers wird ein Jahr alt: Schnellfeuergespräch mit Ann Funai

Neueste Folge ansehen Jubiläumsvideo ansehen
Über den Podcast

Informationen sind überall. Für Unternehmen sind Informationen alles. Die Rolle des CIO und anderer transformativer Führungskräfte hat sich weiterentwickelt, um alle Bereiche des Geschäfts zu beeinflussen, von der Mitarbeitererfahrung und digitalen Arbeitsagenten bis hin zur Produktentwicklung und der Customer Experience. ​

Die von Ann Funai, CIO und VP of Business Platform Transformation bei IBM, moderierte Sendung Transformers gewährt Ihnen einen Blick hinter die Kulissen und auf die Bildschirme der transformativen Führungskräfte von heute. Erkunden Sie ihre realen Herausforderungen, inspirierende Lektionen und praktische Best Practices. Von persönlichen Transformationen bis hin zu externen Einflüssen erkunden Ann und ihre Gäste, was es wirklich bedeutet, Transformatoren zu sein. Schalten Sie alle zwei Mittwochs um 7 Uhr EST ein, um an dieser Transformationsreise teilzunehmen.

Feiern Sie mit uns unser erstes Jubiläum! 
Noch heute abonnieren Casted Apple Podcasts Spotify YouTube
Weitere Episoden finden
Neueste Folge | S2, E13 | 26. November 2025 Von Elefanten zu KI-Agenten: Ein Leitfaden für Führungskräfte

Vollständige Folge ansehen →

 Alle Folgen von Transformers ansehen
Vorherige Folgen ansehen

Staffel 2

Alle Folgen von Transformers ansehen

Mai 2025 – heute

Dezember 2024 – April 2025

Das könnte Ihnen auch gefallen

Der Leitfaden für KI-Agenten 2025

In diesem umfassenden Leitfaden finden Sie eine Sammlung von Inhalten zum Thema KI-Agenten, darunter informative Erläuterungen, praktische Tutorials, Podcast-Episoden und vieles mehr.

 Lesen Sie The State of Salesforce 2025-2026

Während Salesforce agentische KI-Funktionen demokratisiert, untersuchen wir drei Säulen für eine kosteneffektive Bereitstellung in großem Maßstab.

 Was CIOs über den Einsatz von KI-Agenten für die Unternehmenstransformation wissen müssen

Als CIO sind Ihnen die Begeisterung für KI und ihr Potenzial, Ihr Unternehmen zu verändern, nicht fremd. Angesichts der rasanten Entwicklung generativer und agentischer KI ist es an der Zeit, die unglaublichen Möglichkeiten, mit dieser Technologie einen echten Geschäftswert zu schaffen, genauer unter die Lupe zu nehmen.
Think-Newsletter
Erhalten Sie wöchentlich Neuigkeiten, Veranstaltungshinweise und Informationen aus den Bereichen KI, Cloud, Sicherheit und Nachhaltigkeit.
Noch heute abonnieren

So kann IBM weiterhelfen

Erfahren Sie mehr über watsonx Orchestrate®

Entwickeln, bereitstellen, verwalten und steuern Sie KI-Agenten mit watsonx Orchestrate. Holen Sie sich Ihre kostenlose 30-Tage-Testversion.

 Finanzdienstleistungsberatung erkunden

Modernisieren Sie das Kernbanking und den Zahlungsverkehr und schaffen Sie belastbare digitale Grundlagen, die Störungen aushalten.

 Mehr über IBM® Consulting erfahren

In direkter Zusammenarbeit mit den Kunden konzipieren, entwerfen, entwickeln und realisieren wir bedeutsame geschäftliche Innovationen, die nachhaltige Ergebnisse erzielen.

Die neuesten Podcast-Folgen ansehen

Podcasts

Hören Sie sich spannende Diskussionen mit Technologieführern an. Schauen Sie sich die neuesten Folgen an.

 Alle IBM Think-Podcasts anhören
Smart Talks mit IBM – Podcast-Grafik
NASA und KI: Entschlüsselung unseres Universums
Techsplainers von IBM – Albumcover des Audio-Podcasts
Was ist DevOps?
KI in Aktion – Miniaturansicht
Wie IBM Daten und KI zur Modernisierung der Beschaffung nutzt
„Mixture of Experts” Podcast-Albumcover
KI-Highlights der CES 2026: NVIDIA Rubin & verrückte Gadgets
Albumcover des Podcasts „Security Intelligence“
Eine neue Sichtweise auf Bug-Bounties, KI-Red-Teams und unsere Neujahrsvorsätze
Techsplainers von IBM – Albumcover des Audio-Podcasts
Was ist Quantencomputing?
„Mixture of Experts” Podcast-Albumcover
KI-Jahresrückblick: Trends, die 2026 prägen
Albumcover des Podcasts „Security Intelligence“
Warum es so viel kostet, in den USA gehackt zu werden
Techsplainers von IBM – Albumcover des Audio-Podcasts
Was ist Full Stack Observability?
Albumcover des Podcasts „Security Intelligence“
Die prägendsten Cybersicherheitsgeschichten des Jahres 2025
Album-Grafik des Coherence Times Podcasts
Wann werden Quantencomputer klassische Computer schlagen?
KI in Aktion – Miniaturansicht
So nutzt die UFC KI, um Daten in Echtzeit-Erkenntnisse umzuwandeln
Podcast-Grafik „Transformers”
Von Elefanten zu KI-Agenten: Ein Leitfaden für Führungskräfte
Album-Grafik des Coherence Times Podcasts
Mit Quantencomputern die Geheimnisse der Quantenphysik aufdecken
Podcast-Grafik „Transformers”
Anpassungsfähigkeitsquotient: Der Wettbewerbsvorteil von CIOs in der KI-Welt
Zuhören und lernen mit Transformers 

Folgen Sie Transformers auf Spotify und Apple Podcasts

  1. Abonnieren Sie unsere Playlist auf YouTube