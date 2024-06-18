Informationen sind überall. Für Unternehmen sind Informationen alles. Die Rolle des CIO und anderer transformativer Führungskräfte hat sich weiterentwickelt, um alle Bereiche des Geschäfts zu beeinflussen, von der Mitarbeitererfahrung und digitalen Arbeitsagenten bis hin zur Produktentwicklung und der Customer Experience. ​

Die von Ann Funai, CIO und VP of Business Platform Transformation bei IBM, moderierte Sendung Transformers gewährt Ihnen einen Blick hinter die Kulissen und auf die Bildschirme der transformativen Führungskräfte von heute. Erkunden Sie ihre realen Herausforderungen, inspirierende Lektionen und praktische Best Practices. Von persönlichen Transformationen bis hin zu externen Einflüssen erkunden Ann und ihre Gäste, was es wirklich bedeutet, Transformatoren zu sein. Schalten Sie alle zwei Mittwochs um 7 Uhr EST ein, um an dieser Transformationsreise teilzunehmen.

Feiern Sie mit uns unser erstes Jubiläum!