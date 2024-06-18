Transformers wird ein Jahr alt: Schnellfeuergespräch mit Ann Funai
Informationen sind überall. Für Unternehmen sind Informationen alles. Die Rolle des CIO und anderer transformativer Führungskräfte hat sich weiterentwickelt, um alle Bereiche des Geschäfts zu beeinflussen, von der Mitarbeitererfahrung und digitalen Arbeitsagenten bis hin zur Produktentwicklung und der Customer Experience.
Die von Ann Funai, CIO und VP of Business Platform Transformation bei IBM, moderierte Sendung Transformers gewährt Ihnen einen Blick hinter die Kulissen und auf die Bildschirme der transformativen Führungskräfte von heute. Erkunden Sie ihre realen Herausforderungen, inspirierende Lektionen und praktische Best Practices. Von persönlichen Transformationen bis hin zu externen Einflüssen erkunden Ann und ihre Gäste, was es wirklich bedeutet, Transformatoren zu sein. Schalten Sie alle zwei Mittwochs um 7 Uhr EST ein, um an dieser Transformationsreise teilzunehmen.
Feiern Sie mit uns unser erstes Jubiläum!
Staffel 2
In diesem umfassenden Leitfaden finden Sie eine Sammlung von Inhalten zum Thema KI-Agenten, darunter informative Erläuterungen, praktische Tutorials, Podcast-Episoden und vieles mehr.
Während Salesforce agentische KI-Funktionen demokratisiert, untersuchen wir drei Säulen für eine kosteneffektive Bereitstellung in großem Maßstab.
Als CIO sind Ihnen die Begeisterung für KI und ihr Potenzial, Ihr Unternehmen zu verändern, nicht fremd. Angesichts der rasanten Entwicklung generativer und agentischer KI ist es an der Zeit, die unglaublichen Möglichkeiten, mit dieser Technologie einen echten Geschäftswert zu schaffen, genauer unter die Lupe zu nehmen.
Entwickeln, bereitstellen, verwalten und steuern Sie KI-Agenten mit watsonx Orchestrate. Holen Sie sich Ihre kostenlose 30-Tage-Testversion.
Modernisieren Sie das Kernbanking und den Zahlungsverkehr und schaffen Sie belastbare digitale Grundlagen, die Störungen aushalten.
In direkter Zusammenarbeit mit den Kunden konzipieren, entwerfen, entwickeln und realisieren wir bedeutsame geschäftliche Innovationen, die nachhaltige Ergebnisse erzielen.
Hören Sie sich spannende Diskussionen mit Technologieführern an. Schauen Sie sich die neuesten Folgen an.