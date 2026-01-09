Ist NVIDIA noch aufzuhalten? In dieser Folge von Mixture of Experts begrüßt Moderator Tim Hwang die Gäste Chris Hay, Kaoutar El Maghraoui und Martin Keen, um die wichtigsten Ankündigungen der CES 2026 zu besprechen. Zunächst hat Jensen Huang von NVIDIA die Rubin-Plattform vorgestellt – eine Chiparchitektur, die die fünffache Leistung von Blackwell verspricht und die Kosten für Inferenz-Token um das Zehnfache senkt. Festigt das die Dominanz von NVIDIA? Wir erkunden außerdem die wilde Welt der CES-Gadgets. Anschließend betrachten wir, ob Metas Übernahme von Manus KI im Wert von 2 Milliarden US-Dollar eine bedeutende Verschiebung hin zu Enterprise-Agentenplattformen bedeutet. Später analysieren wir DeepSeeks Veröffentlichung über Manifold-Constrained Hyperconnections (MHC) – eine intelligentere Methode zum Trainieren von Modellen, die Effizienz gegenüber Brute-Force-Skalierung priorisiert. Abschließend analysieren wir neue Umfragedaten, die die komplexe Beziehung der US-Amerikaner zu KI aufzeigen: optimistisch bezüglich der Vorteile, aber äußerst besorgt darüber, wer sie kontrolliert.
All dies und mehr bei Mixture of Experts!
Die in diesem Podcast geäußerten Meinungen sind ausschließlich die der Teilnehmer und spiegeln nicht unbedingt die Ansichten von IBM oder eines anderen Unternehmens wider.
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Der Copilot-Nutzungsbericht von Microsoft enthüllt überraschende Trends bei der KI-Einführung, außerdem Ralph Wiggums Anregungen, der India KI Summit und die KI-Werbeoffensive beim Super Bowl.
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Die OpenAI Codex App für Codierungsagenten wird veröffentlicht, während Moltbook – das ausschließlich für Agenten konzipierte soziale Netzwerk – Sicherheitsrisiken offenbart. Hören Sie sich die Mixture of Experts dieser Woche an!
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Claude Cowork bringt KI-Agenten auf Ihren Desktop, Apple wechselt für Siri zu Google Gemini, und Linus Torvalds setzt auf Vibe Coding. All das und mehr in dieser Woche bei Mixture of Experts!
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