Ist NVIDIA noch aufzuhalten? In dieser Folge von Mixture of Experts begrüßt Moderator Tim Hwang die Gäste Chris Hay, Kaoutar El Maghraoui und Martin Keen, um die wichtigsten Ankündigungen der CES 2026 zu besprechen. Zunächst hat Jensen Huang von NVIDIA die Rubin-Plattform vorgestellt – eine Chiparchitektur, die die fünffache Leistung von Blackwell verspricht und die Kosten für Inferenz-Token um das Zehnfache senkt. Festigt das die Dominanz von NVIDIA? Wir erkunden außerdem die wilde Welt der CES-Gadgets. Anschließend betrachten wir, ob Metas Übernahme von Manus KI im Wert von 2 Milliarden US-Dollar eine bedeutende Verschiebung hin zu Enterprise-Agentenplattformen bedeutet. Später analysieren wir DeepSeeks Veröffentlichung über Manifold-Constrained Hyperconnections (MHC) – eine intelligentere Methode zum Trainieren von Modellen, die Effizienz gegenüber Brute-Force-Skalierung priorisiert. Abschließend analysieren wir neue Umfragedaten, die die komplexe Beziehung der US-Amerikaner zu KI aufzeigen: optimistisch bezüglich der Vorteile, aber äußerst besorgt darüber, wer sie kontrolliert.

All dies und mehr bei Mixture of Experts!

00:00 – Einführung

1:27 – CES 2026

12:41 – Metas 2-Milliarden-Dollar-Wette auf Manus



20:08 – DeepSeek befasst sich mit der Skalierung

33:35 – KI-Optimismus vs. Angst

Die in diesem Podcast geäußerten Meinungen sind ausschließlich die der Teilnehmer und spiegeln nicht unbedingt die Ansichten von IBM oder eines anderen Unternehmens wider.