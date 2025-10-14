The Coherence Times

Podcast „The Coherence Times“ – Grafik
Wann werden Quantencomputer klassische Computer schlagen? Neueste Folge ansehen
Wann werden Quantencomputer klassische Computer schlagen?
Mit Quantencomputern die Geheimnisse der Quantenphysik aufdecken
Einblick in Quantenalgorithmen: Beschleunigungen, Hybride und die Zukunft
Wie bringt man einen supraleitenden Quantencomputer in die Cloud
Im Inneren von Quantencomputern: Supraleiter, Skalierung und die Zukunft
Von Quantenkuriositäten zu Quantensimulationen

Über die Serie

Der Podcast „Coherence Times“ erklärt die komplexe Welt des Quantencomputings in grundlegenden Lektionen und erkundet die Herausforderungen und Durchbrüche dieser epochalen Technologiegeneration.

In diesem Podcast spricht unser Moderator Ryan Mandelbaum mit Technologen, Forschern und führenden Quantenexperten, um die Feinheiten des Quantums aufzudecken. Schauen Sie sich das Video an, um ein besseres Verständnis dafür zu gewinnen, wie diese Technologie funktioniert und welches enorme Potenzial das Quantencomputing verspricht.

Schalten Sie jeden zweiten Dienstag um 7 Uhr Eastern Time (ET) ein, um an der Quantum-Reise teilzunehmen.

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Über den Moderator

Ryan Mandelbaum, Chefredakteur, IBM Quantum & Qiskit Ryan Mandelbaum, Editor in Chief, IBM Quantum & Qiskit, is the host of 'The coherence Times', a quantum podcast.
Lernen Sie Ryan Mandelbaum kennen, Chefredakteur von IBM® Quantum und Qiskit. Wir haben einige Fragen gestellt, um mehr über ihn und den Podcast zu erfahren. Die folgenden Antworten geben einen Vorgeschmack auf das, was noch kommt:

🎙 ️ The Coherence Times (Podcast): Ryan. Wir freuen uns sehr, Sie als unseren Moderator zu haben! Für die Zuhörer, die Sie besser kennenlernen möchten: Wie würden Sie sich in einem Satz beschreiben?
🐦 Ryan Mandelbaum (Moderator): In mir gibt es zwei Wölfe – der eine will die Grundlagen des Universums verstehen und der andere hofft, viele seltene Vögel zu sehen.
🎙 ️ The Coherence Times (Podcast): Ich liebe es. Aus dem gesamten Bereich der Quanten... Welche Idee aus dem Quantenfeld spricht Sie an und warum?
🐦 Ryan Mandelbaum (Moderator): Ich kann mich sehr gut mit dem Konzept der Superposition identifizieren – der Idee, dass das Universum es Teilchen von Natur aus erlaubt, sich gleichzeitig in mehreren Zuständen zu befinden. Ich schätze, es gibt auch zwei Wölfe in jedem Qubit – einer ist im 0-Zustand und einer im 1-Zustand (bis man den Qubit misst).
🎙️The Coherence Times (Podcast): Ryan, möchtest du der Zielgruppe etwas darüber erzählen, was uns in dieser Staffel erwartet?
🐦 Ryan Mandelbaum (Moderator): Klar. Hören Sie sich diesen Podcast an, wenn Sie mehr über Quantum erfahren möchten, und erleben Sie, wie ich einige der klügsten Physiker der Welt herausfordere, diese Themen so zu erklären, dass sie jeder verstehen kann.

 

Alle Folgen finden

Oktober – Dezember 2025

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