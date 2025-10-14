🎙 ️ The Coherence Times (Podcast): Ryan. Wir freuen uns sehr, Sie als unseren Moderator zu haben! Für die Zuhörer, die Sie besser kennenlernen möchten: Wie würden Sie sich in einem Satz beschreiben?

🐦 Ryan Mandelbaum (Moderator): In mir gibt es zwei Wölfe – der eine will die Grundlagen des Universums verstehen und der andere hofft, viele seltene Vögel zu sehen.

🎙 ️ The Coherence Times (Podcast): Ich liebe es. Aus dem gesamten Bereich der Quanten... Welche Idee aus dem Quantenfeld spricht Sie an und warum?

🐦 Ryan Mandelbaum (Moderator): Ich kann mich sehr gut mit dem Konzept der Superposition identifizieren – der Idee, dass das Universum es Teilchen von Natur aus erlaubt, sich gleichzeitig in mehreren Zuständen zu befinden. Ich schätze, es gibt auch zwei Wölfe in jedem Qubit – einer ist im 0-Zustand und einer im 1-Zustand (bis man den Qubit misst).

🎙️The Coherence Times (Podcast): Ryan, möchtest du der Zielgruppe etwas darüber erzählen, was uns in dieser Staffel erwartet?

🐦 Ryan Mandelbaum (Moderator): Klar. Hören Sie sich diesen Podcast an, wenn Sie mehr über Quantum erfahren möchten, und erleben Sie, wie ich einige der klügsten Physiker der Welt herausfordere, diese Themen so zu erklären, dass sie jeder verstehen kann.