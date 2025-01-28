Campbell Watson erklärt, wie KI-Foundation Models die Erd-, Klima- und Weltraumwissenschaft transformieren.
Willkommen zum Podcast „KI in Aktion“ – hier erhalten Sie Erkenntnisse und Inspiration von Führungskräften, denen es gelungen ist, KI in der realen Welt erfolgreich einzusetzen. Nach einer eindrucksvollen ersten Staffel kehrt der Podcast mit einer weiteren Runde KI-fokussierter Gespräche mit Gästen aus verschiedenen Branchen zurück. Begleiten Sie den Moderator David Levy, der sich mit Experten von IBM und anderen Unternehmen zusammensetzt, um zu erfahren, wie KI die Art und Weise, wie sie ihr Geschäft betreiben, umgestaltet. Ganz gleich, ob Sie gerade mit KI beginnen oder sie beschleunigen möchten, jede Folge bietet wertvolle Erkenntnisse für jede Phase – von der Implementierung und Optimierung bis hin zu den wichtigsten Erkenntnissen und messbaren Ergebnissen.
David Levy arbeitet als beratender Technologie-Ingenieur für Client Engineering bei IBM. David begann seine Karriere als Entwickler und ist äußerst versiert in Systemarchitektur, Cloud-Engineering, Web-Anwendungs-Design und mehr. Er war Gast in zwei Folgen von "KI in Aktion" und hat zwei Videos auf dem IBM Technologie YouTube-Kanal moderiert. David verfügt über umfassende Expertise in der Umwandlung technischer Konzepte in praktische, leicht umsetzbare Business Solutions. Seine Leidenschaft, komplexe Probleme mit einfachen Ideen zu lösen, prägt auch seine Art, mit Gästen umzugehen – er stellt durchdachte, tiefgründige Fragen und sorgt gleichzeitig für ein unterhaltsames und anregendes Gespräch.
Campbell Watson ist in der neuesten Folge des Podcasts „KI in Aktion“ zu Gast und erklärt, wie er KI zur Erforschung von Erde, Klima und Weltraum einsetzt.
Gäste:
– Monica Ellingson, IBM Consulting Partner und Practice Lead von IBM ix Sports and Entertainment
– Jim „Bones“ Mackay, PGA-Caddy und NBC-Korrespondent
Gast: Wendi Whitmore, Senior Vice President von Unit 42 bei Palo Alto Networks
Gast: Steve Moss, Direktor, watsonx Americas Client Zero Go-to-Market
Gast: Ron Insana, CEO von iFi AI und erfahrener CNBC-Mitarbeiter
Gast: Morgan J. Ingram
Gründer und CEO, AMP Creative
Zu Gast: Allie K. Miller, CEO von Open Machine
Gast: Ariel Dos Santos, SVP für Produkt und Design bei Redfin
Gast: Vikram Murali, VP für Produktentwicklung bei IBM Automation
Gast: Cassie Kozyrkov, CEO von Koyzr
Gast: Joseph Majkut, Direktor des Programms für Energiesicherheit und Klimawandel am Center for Strategic and International Studies (CSIS)
Im Zeitalter der KI muss sich die Art und Weise, wie Teams aufgebaut und verwaltet werden, weiterentwickeln. Sehen Sie, wie Unternehmen KI-Lösungen einsetzen können, die Mitarbeiter wirklich motivieren und stärken.
Gast: Debbie Lovich, Geschäftsführerin und Senior Partnerin, BCG
KI-gestützte Erkenntnisse verändern das Bestandsmanagement und die Kundenbindung im Einzelhandel in großem Maßstab. Erfahren Sie, wie Einzelhandelsunternehmen KI in der heutigen Zeit nutzen.
Gast: Glenn Allison, VP für KI-Plattformen, Tractor Supply Company
Die Welt der Robotertechnik verändert sich. Sehen Sie, welche Auswirkungen der Industriesektor durch die Schnittstelle von KI und Robotertechnik erlebt.
Gast: Aaron Saunders, CTO, Boston Dynamics
Eines der größten Warnsignale bei der Einführung von KI sind unübersichtliche oder veraltete Daten. Erfahren Sie mehr über die wichtigsten Faktoren, die Unternehmen für eine erfolgreiche KI-Einführung berücksichtigen müssen.
Gast: Conor Grennan, Chief KI Architect, NYU Stern School of Business und CEO, KI Mindset
Keine langsame Beschaffung mehr. Erfahren Sie, wie KI Prozesse beschleunigt, Erkenntnisse aufdeckt und die Entscheidungsfindung von Beschaffungsteams verändert.
Gast: Daniel Barnes, Direktor für Produkt- und Kundenmarketing bei Gatekeeper
Erfahren Sie, wie KI-Governance und Cybersicherheit zusammenwirken, um verantwortungsvolle Innovation zu gestalten, wobei starke Führung und eine Kultur der Verantwortlichkeit sicheren Fortschritt ermöglichen.
Zu Gast: Jen Easterly, ehemalige Direktorin der Cybersecurity and Infrastructure Security Agency
Erfahren Sie, wie Datenpflege und Governance agentische KI vorantreiben und Unternehmen dabei helfen, von Datenchaos zu Klarheit zu gelangen und fundierte Entscheidungen mit Zuversicht zu treffen.
Gast: Madison Faulkner, Partnerin, NEA
Erfahren Sie, wie WealthBuild agentische KI einsetzt, um Finanzberatung zu demokratisieren, Gemeinschaftsbanken zu unterstützen und personalisierte Beratung in großem Maßstab zugänglich zu machen.
Gast: Ramona Ortega, Gründerin und CEO von WealthBuild
IBM hat den Masters geholfen, sich mit den Golffans weltweit zu verbinden. Jim Mackay, ein PGA-Caddie, teilt, wie eine IBM-gestützte Funktion wie Golf Insights die Dynamik dieser Meisterschaft für alle verändert hat.
In dieser Folge sprechen Emily McReynolds, Leiterin der globalen KI-Strategie bei Adobe, und Pierre Charchaflian, Senior Vice President und globaler Leiter des Marketingbereichs bei IBM, darüber, wie generative KI die personalisierten Marketinginhalte revolutioniert.
In dieser Folge spricht Dr. Guru Kowlgi, Kardio-Elektrophysiologe an der Mayo Clinic, darüber, wie KI Ärzten hilft, den Zustand von Patienten zu verbessern, geht auf Ängste vor KI in der Medizin ein – einschließlich Verzerrung und Vertrauen – und erörtert die Zukunft der KI im Gesundheitswesen.
Der mit einem Grammy ausgezeichnete Künstler Ne-Yo und Ed Ulbrich, Chief Content Officer von Metaphysic, sprechen über die Ethik der KI und die Risiken beim Einsatz von KI zur Schaffung von Kunst und Unterhaltung. KI wird in der Kunst wie jedes andere technologische Werkzeug eingesetzt, und wir brauchen Leitplanken, um das Gute zu bewahren.
Was wäre, wenn wir KI als Werkzeug zur Lösung humanitärer Probleme nutzen könnten? Hören Sie James Hodson, Mitbegründer und CEO von AI for Good, der darüber spricht, wie KI-Technologie Gemeinschaften positiv verändern kann.
Können KI-Agenten Ihre Arbeit verbessern? Hören Sie Ethan Mollick, Co-Direktor des Generative AI Lab an der Wharton School, um Tipps zu erhalten, wie Sie KI-Agenten kreativer und effizienter einsetzen können.
Während 81 % der Führungskräfte die Bedeutung sicherer und vertrauenswürdiger KI betonen, sind nur 24 % der KI-Projekte sicher. Ist es jemals vertretbar, Innovation gegenüber Sicherheit zu priorisieren, wenn es um KI geht? Hören Sie Chris Thompson, Global Head von IBM X-Force Red, und Moumita Saha, Senior Security Architect bei AWS, im Gespräch über die Angriffsflächen und Risiken generativer KI und wie wir KI-Modelle absichern können.
Einen KI-Piloten zu bauen ist relativ einfach, aber die Umsetzung ist viel, viel schwieriger. Deshalb stürzen 4 von 5 KI-Piloten vor dem Start ab. In dieser Folge enthüllen die Gäste Anupam Singh, VP of Engineering bei Roblox, und Nick Renotte, Chief AI Engineer bei IBM, die verborgenen Fallstricke, die KI-Implementierungen zum Scheitern bringen – wie Kosten, Datenqualität und Nutzererfahrung – und wie man vermeiden kann, in dieselbe Falle zu tappen.
Es gibt einen Vorreiter, der die Initiative ergreift, KI für alle zugänglich zu machen, und andere holen noch auf. Doch inmitten dieser Fortschritte gibt es eine besorgniserregende Realität: Im Bereich der KI bildet sich eine Kluft zwischen den Geschlechtern. Hören Sie sich an, wie Reshma Saujani, Gründerin & CEO von Kids Who Code, über „aufstrebende KI“ spricht und was wir tun können, um die Lücke zu schließen.
Generative KI ist teuer und wird mit zunehmender Skalierung noch teurer. Erfahren Sie mehr über die versteckten Kosten der KI, wie KI-Integration, Daten und KI-Sicherheit.
Virtuelle Agenten sind schon lange Teil unseres Lebens, aber können sie den Menschen ersetzen, wenn sie durch generative KI schneller und genauer werden?
Generative KI verändert das Leben aller, einschließlich derjenigen, die sie erschaffen, also Entwickler. In dieser Folge spricht IBM-Entwicklerbeauftragter JJ Asghar darüber, warum „offen“ für KI-Sicherheit so wichtig ist und wie man erste Schritte mit KI-Modellen macht.
ESPN-Moderator M13 August 2024 | Folge 5: Mike Greenberg erklärt, warum wir beim Fantasy Football auf unser Bauchgefühl hören sollten und wie KI uns zum Sieg verhelfen kann.
KI kann Code schreiben, aber wir sind weit davon entfernt, Entwickler durch KI zu ersetzen.
Brauchen Sie wirklich einen Menschen am Telefon oder sollten Sie nicht lieber virtuellen Agenten eine Chance geben? Erfahren Sie, wie generative KI virtuelle und menschliche Agenten bei ihrer Arbeit besser macht.
Hören Sie, wie Moderator Albert Lawrence, Jon Lester, Vizepräsident für HR-Technologie, Daten und KI bei IBM, und David Levy, beratender Technologieingenieur bei IBM, darüber sprechen, wie Sie KI und Daten ethisch nutzen können, um HR effizienter und menschlicher zu gestalten.
Stellen Sie sich vor, Sie integrieren KI nahtlos in Ihre Daten – sei es On-Prem oder in der Cloud. IBM-Technologieexperten erläutern, wie Sie die Komplexität verteilter Datenumgebungen überwinden können.
Hören Sie, wie Podcast-Moderator Albert Lawrence zusammen mit Jessica Rockwood, VP of Client Engineering bei IBM, und Morgan Carroll, Senior AI Engineer in Client Engineering bei IBM, darüber spricht, wie Sie sich erfolgreich von Routinearbeiten befreien können und welche Daten Sie dafür benötigen.
Hören Sie aufschlussreiche Diskussionen über die neuesten KI-Trends, Innovationen und ihre Auswirkungen auf die Wirtschaft. Der Podcast wird von Tim Hwang moderiert und bietet eine ausgewogene Mischung aus Fachwissen und Analysen zu allen Themen, von bahnbrechenden Forschungsergebnissen bis hin zu praktischen Anwendungen.
Lassen Sie sich von einem Gespräch zwischen Menschen inspirieren, die an der Spitze der Innovation stehen. Schalten Sie ein, wenn Malcolm Gladwell, einer der weltweit renommiertesten Denker und Autoren auf dem Gebiet der Sozialwissenschaften, mit Führungskräften über Technologien spricht, die Ihr Unternehmen verändern können.
Sehen Sie sich die AI Academy an, ein neues Aushängeschild im Bereich KI für Unternehmen. Erhalten Sie von führenden IBM Vordenkern Einblicke in die effektive Priorisierung der KI-Investitionen, die Ihr Wachstum vorantreiben können, in einem Kurs, der für Führungskräfte wie Sie entwickelt wurde.
Ein wöchentlicher Podcast, der die neuesten Nachrichten aus dem Bereich Cybersicherheit und ausführliche Gespräche mit Fachleuten aus dem Bereich verbindet. Jeden Mittwoch präsentieren unsere Nachrichten-Zusammenfassungen ein Expertengremium aus Fachleuten, die die wichtigsten aktuellen Nachrichten analysieren, von den neuesten Malware- und Angriffstrends bis hin zu vielversprechenden neuen Tools und Techniken.
Die von Ann Funai, CIO und VP of Business Platform Transformation bei IBM, moderierte Sendung Transformers gewährt Ihnen einen Blick hinter die Kulissen und auf die Bildschirme der transformativen Führungskräfte von heute. Erkunden Sie ihre realen Herausforderungen, inspirierende Lektionen und praktische Best Practices.
Der Podcast „Coherence Times“ erklärt die komplexe Welt des Quantencomputings in grundlegenden Lektionen und erkundet die Herausforderungen und Durchbrüche dieser epochalen Technologiegeneration.