Smart Talks mit IBM

Ein Podcast, moderiert von Malcolm Gladwell, in dem Visionäre vorgestellt werden, die Technologie in der Wirtschaft kreativ einsetzen, um Veränderungen voranzutreiben.

NASA und KI: Entschlüsselung unseres Universums

NASA und IBM haben fortschrittliche KI-Foundation-Models entwickelt, die Satellitendaten analysieren, um Muster auf der Erde und darüber hinaus aufzudecken. Diese Tools haben bereits reale Auswirkungen, von der Unterstützung Kenias bei der Planung der Pflanzung von 15 Milliarden Bäumen bis hin zur Möglichkeit für das Vereinigte Königreich, die Entwicklung schädlicher Algenblüten zu verfolgen. Diese Zusammenarbeit liefert strategische Erkenntnisse für Klimaschutzmaßnahmen, Umweltmonitoring und Notfallmaßnahmen.
Die Entschlüsselung unserer Quanten-Zukunft

Malcolm Gladwell reist zur San Francisco Tech Week, um vor einem Live-Publikum mit Jay Gambetta, dem neuen Director of Research bei IBM, zu sprechen. Sie diskutieren die Pläne von IBM zur Skalierung der Quantenrechenleistung, die bereits laufenden bahnbrechenden Experimente und welche Auswirkungen diese neuen Computer auf Chemie, Medizin und sogar Finanzen haben könnten.
Intelligenteres Wirtschaften mit AI und Quantum

Malcolm Gladwell spricht in einer besonderen Live-Folge mit dem IBM Chairman und CEO Arvind Krishna über das bahnbrechende Potenzial von Quantencomputing, die transformativen Auswirkungen von KI auf Unternehmen und darüber, wie Krishnas visionäre Prognosen aus den 90er Jahren weiterhin als Inspiration für die Innovationen von IBM dienen.
Ferrari-Fangemeinde, verstärkt durch KI

Scuderia Ferrari und IBM definieren das Fan-Engagement mit KI-gestützten Erkenntnissen und modernen digitalen Tools neu. Erfahren Sie, wie IBM die Scuderia Ferrari dabei unterstützt, die Beziehungen zu ihren fast 400 Millionen Fans weltweit zu vertiefen und Innovation und Gemeinschaft im digitalen Zeitalter voranzutreiben.
L'Oréal und IBM: KI-gestützte Schönheit

Die Show führt ins Forschungs- und Innovationszentrum von L'Oréal in New Jersey, wo Malcolm Gladwell die Komplexität der kosmetischen Formulierung und die KI-Partnerschaft von L'Oréal mit IBM erkundet. Entdecken Sie, wie KI die Schönheit revolutioniert und Produkte noch nachhaltiger und innovativer macht.
Wie KI-Assistenten die Bildung verändern können

Malcolm Gladwell besucht die Kennesaw State University, um mehr über den KI-Assistenten Jiwoo zu erfahren, mit dem zukünftige Lehrkräfte das Unterrichten trainieren können, indem sie Interaktionen im Klassenzimmer mit Schülern simulieren. Entdecken Sie die Auswirkungen der KI auf die Lehrmethoden, die Lehrkräfte auf den Unterricht vorbereiten.
Über die Serie

Begleiten Sie Malcolm Gladwell, Autor und Moderator von Revisionist History, und die Moderatoren Ihrer Lieblings-Podcasts von Pushkin Industries, während sie mit Visionären sprechen, die Technologie kreativ im Geschäftsleben einsetzen, um Veränderungen voranzutreiben und ihre Branchen zu transformieren.
 
In dieser Saison geht Smart Talks mit IBM auf Tour. Wir verlassen das Studio, um zu erkunden, wie IBM Kunden künstliche Intelligenz nutzen, um ihre Geschäftsabläufe zu verändern. Es ist ein frischer Blick hinter die Kulissen der Technologie, wo große Ideen auf innovative Lösungen treffen.
Weitere Folgen von Smart Talks mit IBM

28. Januar 2025 | Folge 8 So treibt Infrastruktur das Zeitalter der KI voran

Moderator: Malcolm Gladwell

Gäste:
– Ric Lewis, IBM Senior Vice President of Infrastructure

 Folge 8 ansehen 22. Oktober 2024 | Folge 7 Wie KI die Cybersicherheit beschleunigen kann

Moderator: Malcolm Gladwell

Gäste:
– Jason Kelley, GM, Strategic Partners and Ecosystems bei IBM
– Kristy Friedrichs, SVP und Chief Partnership Officer bei Palo Alto Networks

 Folge 7 ansehen 8. Oktober 2024 | Folge 6 Zielgerichtete Skalierung von KI

Moderator: Jacob Goldstein

Gäste:
– Rebecca Finlay, CEO of Partnership on AI

 

 

 Folge 6 ansehen 24. September 2024 | Folge 5 Die Kraft von Granite im Geschäftsleben

Moderator: Jacob Goldstein

Gäste:
– Maryam Ashoori, Director of Product Management und Head of Product für IBM watsonx.ai

 

 Folge 5 ansehen 10. September 2024 | Folge 4 Bildung im Zeitalter der KI

Moderatorin: Dr. Laurie Santos

Gäste:
– Justina Nixon-Saintil, Vice President und Chief Impact Officer, IBM Corporate Social Responsibility
– April Dawson, Associate Dean of Technologie and Innovation und Professorin für Rechtswissenschaften

 Folge 4 ansehen 27. August 2024 | Folge 3 Wie Open Source die KI demokratisieren kann

Moderator: Malcolm Gladwell

Gäste:
– Mo Duffy, Software Engineering Manager bei Red Hat

  Folge 3 ansehen 13. August 2024 | Folge 2 Ein KI-Vorteil für die US Open

Moderator: Jacob Goldstein

Gäste:
– Brian Ryerson, Senior Director of Digital Strategy bei der US Tennis Association

 Folge 2 ansehen 25. Juni 2024 | Folge 1 KI und das Produktivitätsparadoxon

Moderator: Malcolm Gladwell

Gäste:
– Rob Thomas, Senior Vice President Software und Chief Commercial Officer bei IBM

 

 

 Folge 1 ansehen
10. April 2024 | Folge 8 Die Macht der Zusammenarbeit: IBM und Microsoft

Moderator: Tim Harford

Gäste:
– Srinivasan Venkatarajan, Director of Global Partner Business bei Microsoft

 Folge 8 ansehen 19. März 2024 | Folge 7 KI im Gesundheitswesen: Wie generative KI die Fruchtbarkeitsbehandlung erweitert

Moderatorin: Dr. Laurie Santos

Gäste:
– Alice Crisci, Mitbegründerin und CEO des Fertilitätsversorgungsanbieters Ovum Health

 

 Folge 7 ansehen 28. November 2023 | Folge 6 Salesforce und IBM revolutionieren die Erfahrung mit generativer KI

Moderator: Jacob Goldstein

Gäste:
Susan Emerson, Senior Vice President of Product: AI, Analytics & Data bei Salesforce
– Matthew Candy, Global Managing Partner of Generative AI bei IBM Consulting

 Folge 6 ansehen 14. November 2023 | Folge 5 Generative KI: Ihr Aufstieg und ihr Potenzial für die Gesellschaft

Moderator: Malcolm Gladwell

Gäste:
– Dr. Darío Gil, Senior Vice President and Director of Research, IBM

 Folge 5 ansehen 17. Oktober 2023 | Folge 4 Verantwortungsvolle KI: Warum Unternehmen eine zuverlässige KI-Governance brauchen

Moderatoren: Malcolm Gladwell und Laurie Santos

Gäste:
– Christina Montgomery, Chief Privacy and Trust Officer bei IBM

 Folge 4 ansehen 3. Oktober 2023 | Folge 3 Hugging Face und watsonx: Warum Open Source die Zukunft der KI in Unternehmen ist

Moderatoren: Malcolm Gladwell und Tim Harford

Gäste:
– Jeff Boudier, Head of Product and Growth bei Hugging Face

 Folge 3 ansehen 19. September 2023 | Folge 2 Transformationen in der KI: Warum Foundation Models die Zukunft sind

Moderatoren: Malcolm Gladwell und Jacob Goldstein

Gäste:
– Dr. David Cox, VP of AI Models bei IBM Research

 Folge 2 ansehen 5. September 2023 | Folge 1 KI für Unternehmen: Multiplikation der Wirkung von KI

Moderatoren: Malcolm Gladwell und Jacob Goldstein

Gäste:
– Kareem Yusuf, Senior Vice President of Product Management and Growth bei IBM Software

 Folge 1 ansehen
19. Juni 2023 | Folge 10 IBM und HBCUs: Förderung einer neuen Generation von Cybersicherheitsexperten

Moderatoren: Malcolm Gladwell und Dr. Laurie Santos

Gäste:
– Derrick Warren, Dekan des College of Business an der Grambling State University (ehemals Prodekan am College of Business der Southern University)

 Folge 10 ansehen 14. Februar 2023 | Folge 9 355 Tage im Weltraum: Sinn finden mit Astronaut Mark Vande Hei

Moderator: Malcolm Gladwell


Gäste:
– Mark Vande Hei, Astronaut, NASA

 Folge 9 ansehen 29. November 2022 | Folge 8 Klicks, nicht Code: Transformation von Digital Experiences mit Salesforce

Moderatoren: Malcolm Gladwell und Jacob Goldstein

Gäste:
– Phil Weinmeister, Head of Product Salesforce Americas bei IBM

 Folge 8 ansehen 15. November 2022 | Folge 7 Datenstrategie freischalten: Datenkompetenz für bessere Geschäfte

Moderatoren: Malcolm Gladwell und Ronald Young Jr.

Gäste:
– Nicholas Renotte, Data Science and AI Technical Specialist bei IBM

 Folge 7 ansehen 25. Oktober 2022 | Folge 6 Bekämpfung von Vorurteilen bei der Einstellung: Einstellung einer vielfältigen Belegschaft mit intelligenter Automatisierung

Moderatoren: Malcolm Gladwell und Jacob Goldstein

Gäste:
– Angela Hood, Gründerin und CEO von ThisWay Global

 Folge 6 ansehen 27. September 2022 | Folge 5 Die Zukunft der Lieferkette: Nachhaltiger und transparenter Unternehmensaufbau

Moderatoren: Malcolm Gladwell und Tim Harford


Gäste:
– Sheri Hinish, Global Sustainability Services Leader und Offering Leader for Sustainable Supply Chain bei IBM

 Folge 5 ansehen 30. August 2022 | Folge 4 Das autonome Schiff Mayflower: KI und Automatisierung auf See

Moderatoren: Malcolm Gladwell und Lauren Ober


Gäste:
– Brett Phaneuf und Don Scott, die Ingenieure hinter dem Projekt Mayflower Autonomous Ship

 Folge 4 ansehen 23. Juli 2022 | Folge 3 Der gute Hacker: Unternehmen hacken, bevor es Kriminelle tun

Moderatoren: Malcolm Gladwell und Tim Harford


Gäste:
– Stephanie „Snow“ Carruthers, Chief People Hacker für X-Force, IBM

 Folge 3 ansehen 28. Juni 2022 | Folge 2 Aufbau von vertrauenswürdiger KI: ein ganzheitlicher Ansatz

Moderatoren: Malcolm Gladwell und Dr. Laurie Santos

Gäste:
– Phaedra Boinodiris, Trust in AI Practice Leader bei IBM Consulting

 Folge 2 ansehen 31. Mai 2022 | Folge 1 Home Lending Pal: Die Hypothekenbranche mit Cloud und KI revolutionieren

Moderatoren: Malcolm Gladwell und Jacob Goldstein

Gäste:
– Bryan Young und Steven Better, Mitbegründer von Home Lending Pal

 Folge 1 ansehen
9. Dezember 2021 | Folge 12 Management der Volatilität in der Lieferkette in der Hochphase der Einkaufssaison

Moderator: Malcolm Gladwell

Gäste:
– Jonathan Wright, Global Managing Partner for Supply Chain Consulting bei IBM

 Folge 12 ansehen 2. Dezember 2021 | Folge 11 Wie sieht die Zukunft der Nachhaltigkeit für Ihr Unternehmen und Ihre Kunden aus?

Moderator: Malcolm Gladwell

Gäste:
– Marc Rolfe, Senior Vice President und Head of Strategic Partners Ecosystem Success bei SAP, und Jason Kelley, Geschäftsführer, IBM Strategic Partners

 Folge 11 ansehen 19. November 2021 | Folge 10 Wie ein menschenzentrierter Ansatz vertrauenswürdige KI aufbaut

Moderator: Malcolm Gladwell

Gäste:
– Christina Montgomery, Chief Privacy Officer und AI Ethics Board Co-Chair bei IBM, und Dr. Seth Dobrin, Global Chief AI Officer

 Folge 10 ansehen 29. Oktober 2021 | Folge 9 Quantencomputing ist das Computing von morgen – schon heute

Moderator: Malcolm Gladwell

Gäste:
– Dr. Darío Gil, Senior Vice President und Director of IBM Resear

 Folge 9 ansehen 30. September 2021 | Folge 8 Innovation beschleunigen mit Hybrid Cloud am Edge

Moderator: Malcolm Gladwell

Gäste:
– David Shacochis, Vice President for Enterprise Technology und Field CTO bei Lumen, und Howard Boville, Head of IBM Cloud Platform

 Folge 8 ansehen 26. August 2021 | Folge 7 Warum Unternehmen Blockchain brauchen

Moderator: Malcolm Gladwell

Gäste:
– Jason Kelley, Senior Leader bei IBM

 Folge 7 ansehen 29. Juli 2021 | Folge 6 Ein offenes Gespräch über offene Innovation

Moderator: Malcolm Gladwell

Gäste:
– Jim Whitehurst, Senior Advisor bei IBM

 Folge 6 ansehen 3. Juni 2021 | Folge 5 Couch vs. Büro: Ist die Zukunft der Arbeit hybrid?

Moderator: Malcolm Gladwell

Gäste:
– Adam Grant, Organisationspsychologe und Professor an der Wharton School

 

 

 Folge 5 ansehen 27. Mai 2021 | Folge 4 Kann KI empathisch sein? Client Experiences neu gestalten

Moderator: Malcolm Gladwell

Gäste:
– Anil Bhatt, Senior Vice President und CTO bei Anthem, und Glenn Finch, Managing Partner of Global Business Services bei IBM

 Folge 4 ansehen 29. April 2021 | Folge 3 Mit Frauen in der KI die Zukunft neu gestalten

Moderator: Malcolm Gladwell

Gäste:
– SVP & CMO Carla Piñeyro Sublett und Chimka Munkhbayar, Mitbegründerin von Agrolly

 Folge 3 ansehen 30. März 2021 | Folge 2 Wie 5G, Edge Computing und KI Branchen transformieren

Moderator: Malcolm Gladwell

Gäste:
– Srini Kalapala, VP Global Technology, Strategy and Network Cloud bei Verizon
– Steve Canepa, Global GM & Managing Director des Kommunikationsbereichs von IBM

 Folge 2 ansehen 25. März 2021 | Folge 1 Einsatz von KI, um die Art und Weise, wie Arbeit erledigt wird, zu überdenken

Moderator: Malcolm Gladwell

Gäste:
– Rob Thomas, SVP Cloud and Data Platform bei IBM

 Folge 1 ansehen
17. November 2020 | Folge 15 Smart Talks mit IBM: Warum Unternehmen Blockchain brauchen

Moderator: Jonathan Strickland

Gäste:
– Jason Kelley, Senior Leader bei IBM

 Folge 15 ansehen 2. November 2020 | Folge 14 Smart Talks mit IBM: Gemeinsam codieren für ethnische Gleichberechtigung

Moderator: Jonathan Strickland

Gäste:
– IBM Distinguished Engineers Dale Davis Jones und Lysa Banks sowie Creative Architect Britni Lonesome

 Folge 14 ansehen 20. Oktober 2020 | Folge 13 Smart Talks mit IBM: Wie P-TECH Studierende auf die Zukunft der Arbeit vorbereitet

Moderator: Jonathan Strickland

Gäste:
– Joel Mangan von IBM, Executive Director of P-TECH, und die P-TECH-Absolventen Suyhalia Karim-Doran und Eric Cholula-Martinez

 Folge 13 ansehen 6. Oktober 2020 | Folge 12 Smart Talks mit IBM: Online-Datenschutz ist wichtiger denn je

Moderatoren: Robert und Joe

Gäste:
– Sheri Bachstein, Global Head of Watson Advertising und The Weather Company, ein IBM Unternehmen.

 Folge 12 ansehen 22. September 2020 | Folge 11 Smart Talks mit IBM: Menschensklaverei existiert noch immer. Kann KI helfen, dieses Übel einzudämmen?

Moderator: Jonathan Strickland

Gäste:
– John McGrath, Senior Solution Architect bei IBM
– Neil Giles, CEO des Traffik Analysis Hub

 Folge 11 ansehen 28. Juli 2020 | Folge 10 Bekämpfung gesundheitlicher Ungleichheiten während COVID-19

Moderator: Jonathan Strickland

Gäste:
– Dr. Kyu Rhee, Chief Health Officer bei IBM
– Dr. Irene Dankwa-Mullan, Unternehmen Chief Health Officer bei IBM Watson Health

 

 Folge 10 ansehen 14. Juli 2020 | Folge 9 Eine sich verändernde Cybersicherheitslandschaft

Moderator: Jonathan Strickland

Gäste:
– Wendi Whitmore, VP bei IBM Security X-Force Threat Intelligence
– Allison Ritter, Program Leader, IBM Security Command Center

 Folge 9 ansehen 16. Juni 2020 | Folge 7 Die diskutierende KI

Moderatoren: Robert und Joe

Gäste:
– Project Debater Lead Researcher, Noam Slonim
– IBM VP for Data and AI, Madhu Kochar

 Folge 7 ansehen 2. Juni 2020 | Folge 6 Die Auswirkungen von KI in einer Pandemie

Moderatoren: Robert und Joe

Gäste:
– Ritika Gunnar, Vice President Data and AI Expert Labs and Learning bei IBM
– Jay Bellissimo, Geschäftsführer von IBM für den US-amerikanischen öffentlichen und Bundesmarkt.

 Folge 6 ansehen 19. Mai 2020 | Folge 5 Lieferketten neu denken

Moderatoren: Robert und Joe

Gäste:
– Luq Niazi, IBM Global Managing Director for Consumer Industries
– Karl Haller, Partner im Consumer Center of Competence (CoC) bei IBM

 Folge 5 ansehen 5. Mai 2020 | Folge 4 Zusammenarbeiten trotz räumlicher Trennung

Moderator: Jonathan Strickland

Gäste:
– Kristin Wisnewski
– Grace Suh

 Folge 4 ansehen 21. April 2020 | Folge 3 Beschleunigung einer Antwort auf COVID-19

Moderator: Jonathan Strickland

Gäste:
– Dave Turek von IBM

 Folge 3 ansehen 7. April 2020 | Folge 2 COVID-19-Überwachung

Moderator: Jonathan Strickland

Gäste:
– Cameron Clayton, Geschäftsführer IBM Cloud Ecosystem und The Weather Company

 Folge 2 ansehen 24. März 2020 | Folge 1 Project Owl

Moderator: Jonathan Strickland

Gäste:
– Bryan Knouse von Project OWL, Gewinner des Call for Code von IBM
– Alisa Maclin von IBM

 Folge 1 ansehen

Welche Themen suchen Sie?

Aufbau der KI-Grundlage KI für Unternehmen Die Quantum-Grenze Offene und verantwortungsvolle Innovation

Lernen Sie weiter

Frau in schwarzer und roter Kleidung mit Armen hinter dem Rücken
AI Academy

Sehen Sie sich die AI Academy an, ein neues Aushängeschild im Bereich KI für Unternehmen. Erhalten Sie von führenden IBM Vordenkern Einblicke in die effektive Priorisierung der KI-Investitionen, die Ihr Wachstum vorantreiben können, in einem Kurs, der für Führungskräfte wie Sie entwickelt wurde.
Vektorgrafik mit parallelen Linien und den Buchstaben „AI“ sowie dem darüberliegenden Text „AI in Action Think Podcast“
KI in Aktion

Was die KI alles leisten kann, ist ein beliebtes Thema, aber wie nutzen wir KI tatsächlich, um um neue Erfahrungen zu gestalten? In dieser Folge erläutert unser Moderator Albert Lawrence zusammen mit Führungskräften aus der Wirtschaft und IBM-Technologen, wie Sie KI in der Praxis einsetzen können.
Illustration im handschriftlichen Stil mit einem Flussdiagramm auf einem Blatt Millimeterpapier, mit dem Titel „Mixture of Experts“
Expertengruppe

Hören Sie aufschlussreiche Diskussionen über die neuesten KI-Trends, Innovationen und ihre Auswirkungen auf die Wirtschaft. Der Podcast wird von Tim Hwang moderiert und bietet eine ausgewogene Mischung aus Fachwissen und Analysen zu allen Themen, von bahnbrechenden Forschungsergebnissen bis hin zu praktischen Anwendungen.

Geschäftsfrau schreibt in der Bürolobby eine Textnachricht auf dem Mobiltelefon
Bleiben Sie mit den neuesten Technologienachrichten auf dem Laufenden

Wöchentliche Erkenntnisse, Forschungsergebnisse und Expertenmeinungen zu KI, Sicherheit, Cloud und mehr im Think Newsletter.
