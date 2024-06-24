Smart Talks mit IBM

Ein Podcast, moderiert von Malcolm Gladwell, in dem Visionäre vorgestellt werden, die Technologie in der Wirtschaft kreativ einsetzen, um Veränderungen voranzutreiben.
NASA und IBM haben fortschrittliche KI-Foundation-Models entwickelt, die Satellitendaten analysieren, um Muster auf der Erde und darüber hinaus aufzudecken. Diese Tools haben bereits reale Auswirkungen, von der Unterstützung Kenias bei der Planung der Pflanzung von 15 Milliarden Bäumen bis hin zur Möglichkeit für das Vereinigte Königreich, die Entwicklung schädlicher Algenblüten zu verfolgen. Diese Zusammenarbeit liefert strategische Erkenntnisse für Klimaschutzmaßnahmen, Umweltmonitoring und Notfallmaßnahmen.
Malcolm Gladwell reist zur San Francisco Tech Week, um vor einem Live-Publikum mit Jay Gambetta, dem neuen Director of Research bei IBM, zu sprechen. Sie diskutieren die Pläne von IBM zur Skalierung der Quantenrechenleistung, die bereits laufenden bahnbrechenden Experimente und welche Auswirkungen diese neuen Computer auf Chemie, Medizin und sogar Finanzen haben könnten.
Malcolm Gladwell spricht in einer besonderen Live-Folge mit dem IBM Chairman und CEO Arvind Krishna über das bahnbrechende Potenzial von Quantencomputing, die transformativen Auswirkungen von KI auf Unternehmen und darüber, wie Krishnas visionäre Prognosen aus den 90er Jahren weiterhin als Inspiration für die Innovationen von IBM dienen.
Scuderia Ferrari und IBM definieren das Fan-Engagement mit KI-gestützten Erkenntnissen und modernen digitalen Tools neu. Erfahren Sie, wie IBM die Scuderia Ferrari dabei unterstützt, die Beziehungen zu ihren fast 400 Millionen Fans weltweit zu vertiefen und Innovation und Gemeinschaft im digitalen Zeitalter voranzutreiben.
Die Show führt ins Forschungs- und Innovationszentrum von L'Oréal in New Jersey, wo Malcolm Gladwell die Komplexität der kosmetischen Formulierung und die KI-Partnerschaft von L'Oréal mit IBM erkundet. Entdecken Sie, wie KI die Schönheit revolutioniert und Produkte noch nachhaltiger und innovativer macht.
Malcolm Gladwell besucht die Kennesaw State University, um mehr über den KI-Assistenten Jiwoo zu erfahren, mit dem zukünftige Lehrkräfte das Unterrichten trainieren können, indem sie Interaktionen im Klassenzimmer mit Schülern simulieren. Entdecken Sie die Auswirkungen der KI auf die Lehrmethoden, die Lehrkräfte auf den Unterricht vorbereiten.
Begleiten Sie Malcolm Gladwell, Autor und Moderator von Revisionist History, und die Moderatoren Ihrer Lieblings-Podcasts von Pushkin Industries, während sie mit Visionären sprechen, die Technologie kreativ im Geschäftsleben einsetzen, um Veränderungen voranzutreiben und ihre Branchen zu transformieren.
In dieser Saison geht Smart Talks mit IBM auf Tour. Wir verlassen das Studio, um zu erkunden, wie IBM Kunden künstliche Intelligenz nutzen, um ihre Geschäftsabläufe zu verändern. Es ist ein frischer Blick hinter die Kulissen der Technologie, wo große Ideen auf innovative Lösungen treffen.
Klicken Sie hier, um unsere Staffeln auszuklappen und unten unsere Episoden zu erkunden ↓
Moderator: Malcolm Gladwell
Gäste:
– Ric Lewis, IBM Senior Vice President of Infrastructure
Moderator: Malcolm Gladwell
Gäste:
– Jason Kelley, GM, Strategic Partners and Ecosystems bei IBM
– Kristy Friedrichs, SVP und Chief Partnership Officer bei Palo Alto Networks
Moderator: Jacob Goldstein
Gäste:
– Rebecca Finlay, CEO of Partnership on AI
Moderator: Jacob Goldstein
Gäste:
– Maryam Ashoori, Director of Product Management und Head of Product für IBM watsonx.ai
Moderatorin: Dr. Laurie Santos
Gäste:
– Justina Nixon-Saintil, Vice President und Chief Impact Officer, IBM Corporate Social Responsibility
– April Dawson, Associate Dean of Technologie and Innovation und Professorin für Rechtswissenschaften
Moderator: Malcolm Gladwell
Gäste:
– Mo Duffy, Software Engineering Manager bei Red Hat
Moderator: Jacob Goldstein
Gäste:
– Brian Ryerson, Senior Director of Digital Strategy bei der US Tennis Association
Moderator: Malcolm Gladwell
Gäste:
– Rob Thomas, Senior Vice President Software und Chief Commercial Officer bei IBM
Moderator: Tim Harford
Gäste:
– Srinivasan Venkatarajan, Director of Global Partner Business bei Microsoft
Moderatorin: Dr. Laurie Santos
Gäste:
– Alice Crisci, Mitbegründerin und CEO des Fertilitätsversorgungsanbieters Ovum Health
Moderator: Jacob Goldstein
Gäste:
– Susan Emerson, Senior Vice President of Product: AI, Analytics & Data bei Salesforce
– Matthew Candy, Global Managing Partner of Generative AI bei IBM Consulting
Moderator: Malcolm Gladwell
Gäste:
– Dr. Darío Gil, Senior Vice President and Director of Research, IBM
Moderatoren: Malcolm Gladwell und Laurie Santos
Gäste:
– Christina Montgomery, Chief Privacy and Trust Officer bei IBM
Moderatoren: Malcolm Gladwell und Tim Harford
Gäste:
– Jeff Boudier, Head of Product and Growth bei Hugging Face
Moderatoren: Malcolm Gladwell und Jacob Goldstein
Gäste:
– Dr. David Cox, VP of AI Models bei IBM Research
Moderatoren: Malcolm Gladwell und Jacob Goldstein
Gäste:
– Kareem Yusuf, Senior Vice President of Product Management and Growth bei IBM Software
Moderatoren: Malcolm Gladwell und Dr. Laurie Santos
Gäste:
– Derrick Warren, Dekan des College of Business an der Grambling State University (ehemals Prodekan am College of Business der Southern University)
Moderator: Malcolm Gladwell
Gäste:
– Mark Vande Hei, Astronaut, NASA
Moderatoren: Malcolm Gladwell und Jacob Goldstein
Gäste:
– Phil Weinmeister, Head of Product Salesforce Americas bei IBM
Moderatoren: Malcolm Gladwell und Ronald Young Jr.
Gäste:
– Nicholas Renotte, Data Science and AI Technical Specialist bei IBM
Moderatoren: Malcolm Gladwell und Jacob Goldstein
Gäste:
– Angela Hood, Gründerin und CEO von ThisWay Global
Moderatoren: Malcolm Gladwell und Tim Harford
Gäste:
– Sheri Hinish, Global Sustainability Services Leader und Offering Leader for Sustainable Supply Chain bei IBM
Moderatoren: Malcolm Gladwell und Lauren Ober
Gäste:
– Brett Phaneuf und Don Scott, die Ingenieure hinter dem Projekt Mayflower Autonomous Ship
Moderatoren: Malcolm Gladwell und Tim Harford
Gäste:
– Stephanie „Snow“ Carruthers, Chief People Hacker für X-Force, IBM
Moderatoren: Malcolm Gladwell und Dr. Laurie Santos
Gäste:
– Phaedra Boinodiris, Trust in AI Practice Leader bei IBM Consulting
Moderatoren: Malcolm Gladwell und Jacob Goldstein
Gäste:
– Bryan Young und Steven Better, Mitbegründer von Home Lending Pal
Moderator: Malcolm Gladwell
Gäste:
– Jonathan Wright, Global Managing Partner for Supply Chain Consulting bei IBM
Moderator: Malcolm Gladwell
Gäste:
– Marc Rolfe, Senior Vice President und Head of Strategic Partners Ecosystem Success bei SAP, und Jason Kelley, Geschäftsführer, IBM Strategic Partners
Moderator: Malcolm Gladwell
Gäste:
– Christina Montgomery, Chief Privacy Officer und AI Ethics Board Co-Chair bei IBM, und Dr. Seth Dobrin, Global Chief AI Officer
Moderator: Malcolm Gladwell
Gäste:
– Dr. Darío Gil, Senior Vice President und Director of IBM Resear
Moderator: Malcolm Gladwell
Gäste:
– David Shacochis, Vice President for Enterprise Technology und Field CTO bei Lumen, und Howard Boville, Head of IBM Cloud Platform
Moderator: Malcolm Gladwell
Gäste:
– Jason Kelley, Senior Leader bei IBM
Moderator: Malcolm Gladwell
Gäste:
– Jim Whitehurst, Senior Advisor bei IBM
Moderator: Malcolm Gladwell
Gäste:
– Adam Grant, Organisationspsychologe und Professor an der Wharton School
Moderator: Malcolm Gladwell
Gäste:
– Anil Bhatt, Senior Vice President und CTO bei Anthem, und Glenn Finch, Managing Partner of Global Business Services bei IBM
Moderator: Malcolm Gladwell
Gäste:
– SVP & CMO Carla Piñeyro Sublett und Chimka Munkhbayar, Mitbegründerin von Agrolly
Moderator: Malcolm Gladwell
Gäste:
– Srini Kalapala, VP Global Technology, Strategy and Network Cloud bei Verizon
– Steve Canepa, Global GM & Managing Director des Kommunikationsbereichs von IBM
Moderator: Malcolm Gladwell
Gäste:
– Rob Thomas, SVP Cloud and Data Platform bei IBM
Moderator: Jonathan Strickland
Gäste:
– Jason Kelley, Senior Leader bei IBM
Moderator: Jonathan Strickland
Gäste:
– IBM Distinguished Engineers Dale Davis Jones und Lysa Banks sowie Creative Architect Britni Lonesome
Moderator: Jonathan Strickland
Gäste:
– Joel Mangan von IBM, Executive Director of P-TECH, und die P-TECH-Absolventen Suyhalia Karim-Doran und Eric Cholula-Martinez
Moderatoren: Robert und Joe
Gäste:
– Sheri Bachstein, Global Head of Watson Advertising und The Weather Company, ein IBM Unternehmen.
Moderator: Jonathan Strickland
Gäste:
– John McGrath, Senior Solution Architect bei IBM
– Neil Giles, CEO des Traffik Analysis Hub
Moderator: Jonathan Strickland
Gäste:
– Dr. Kyu Rhee, Chief Health Officer bei IBM
– Dr. Irene Dankwa-Mullan, Unternehmen Chief Health Officer bei IBM Watson Health
Moderator: Jonathan Strickland
Gäste:
– Wendi Whitmore, VP bei IBM Security X-Force Threat Intelligence
– Allison Ritter, Program Leader, IBM Security Command Center
Moderatoren: Robert und Joe
Gäste:
– Project Debater Lead Researcher, Noam Slonim
– IBM VP for Data and AI, Madhu Kochar
Moderatoren: Robert und Joe
Gäste:
– Ritika Gunnar, Vice President Data and AI Expert Labs and Learning bei IBM
– Jay Bellissimo, Geschäftsführer von IBM für den US-amerikanischen öffentlichen und Bundesmarkt.
Moderatoren: Robert und Joe
Gäste:
– Luq Niazi, IBM Global Managing Director for Consumer Industries
– Karl Haller, Partner im Consumer Center of Competence (CoC) bei IBM
Moderator: Jonathan Strickland
Gäste:
– Kristin Wisnewski
– Grace Suh
Moderator: Jonathan Strickland
Gäste:
– Dave Turek von IBM
Moderator: Jonathan Strickland
Gäste:
– Cameron Clayton, Geschäftsführer IBM Cloud Ecosystem und The Weather Company
Moderator: Jonathan Strickland
Gäste:
– Bryan Knouse von Project OWL, Gewinner des Call for Code von IBM
– Alisa Maclin von IBM
