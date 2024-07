Eine Data Fabric ist ein architektonischer Ansatz zur Vereinfachung des Datenzugriffs in einem Unternehmen, um die Self-Service-Datennutzung zu erleichtern. Sehen Sie sich dieses Video an, in dem Luv Aggarwal erklärt, wie die Data Fabric dabei helfen kann, Datensilos aufzubrechen und Daten in die Hände der Datennutzer zu bringen.