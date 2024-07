Erfahren Sie, wie Unternehmen KI-Assistenten einsetzen, um ihre Teams mit dem für höhere Leistungen benötigten Fachwissen ausstatten. Dazu verwandeln sie Berge von Daten in personalisierte Erkenntnisse und zeitnahe, automatisierte Aktionen und nutzen dabei Natural Language Understanding und maschinelle Lerntechniken zur Automatisierung von Geschäftsprozessen.

Wie können Sie verfügbare Daten, die in den nächsten fünf Jahren aufgrund der zunehmenden Verbreitung generativer KI um über 250 % ansteigen werden, nutzen, um KI zu trainieren, und gleichzeitig die Prioritäten auf Governance und Sicherheit legen? Erfahren Sie, wie Unternehmen Daten und die KI-Plattform Watsonx mit Red Hat OpenShift und IBM-Infrastrukturlösungen kombinieren, um sowohl ihre Daten als auch ihre KI-Modelle zu verwalten und zu sichern, ohne die Leistung zu beeinträchtigen.

Keynote 6

Offene KI ist die Zukunft

Erkunden Sie das „Zeitalter der Wertschöpfung mit KI“ mit Dr. Darío Gil, Senior Vice President und Director of Research bei IBM. Erfahren Sie mehr über die Herausforderungen, die mit der Integration generativer KI in Arbeitsabläufe verbunden sind. Erfahren Sie mehr über die neuesten Technologien von IBM, die Ihnen dabei helfen, die KI in Ihrem Unternehmen zu skalieren, und erfahren Sie, wie eine erfolgreiche KI-Geschäftsstrategie aussieht.