Mit der zunehmenden Verbreitung von generativer KI wächst das Datenvolumen weiterhin exponentiell, wobei die insgesamt gespeicherte Datenmenge in den nächsten 5 Jahren um über 250 % wachsen wird. Unternehmen müssen diese Daten nutzen, um KI zu trainieren, zu testen und weiterzuentwickeln. Dabei müssen Sie vor allem auf Governance und Sicherheit achten.

Durch die Kopplung der auf Unternehmen abgestimmten Daten- und KI-Plattform IBM® watsonx mit Red Hat OpenShift und IBM Infrastrukturlösungen können Unternehmen sowohl ihre Daten als auch ihre KI-Modelle verwalten und sichern, ohne die Leistung zu beeinträchtigen. Erfahren Sie, wie Branchenführer die Technologie und das Fachwissen von IBM nutzen, um vertrauenswürdige Daten in hybriden Umgebungen – in der Cloud, On-Premises, am Edge – zu verwalten und damit nahtlos und sicher ihre Ziele für KI voranzutreiben.

Sprecher:

o Ric Lewis, Senior Vice President, Infrastructure, IBM

o Mohamad Ali, Senior Vice President and Chief Operating Officer, IBM Consulting, IBM

o Tyler Derr, Chief Technology Officer, Broadridge Financial Solutions Ltd.

o Thomas Baumann, Data Evangelist, Swiss Mobiliar

o Byron Schmidt, Head of Cloud | RISE Strategic Customer Program, SAP SE

o Brian Shield, Senior Vice President, Chief Technology Officer, Boston Red Sox | Fenway Sports Management