Keynote 6

Offene KI ist die Zukunft

Erkunden Sie das „Zeitalter der Wertschöpfung mit KI“ mit Dr. Darío Gil, IBM SVP und Director of Research. Erfahren Sie mehr über die Herausforderungen, die mit der Integration generativer KI in Workflows verbunden sind. Erfahren Sie mehr über die neuesten Technologien von IBM, die Ihnen dabei helfen, die KI in Ihrem Unternehmen zu skalieren, und erfahren Sie, wie eine erfolgreiche KI-Geschäftsstrategie aussieht.