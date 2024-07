Generative KI bewegt sich von der Experimentier- in die Produktionsphase. In dieser Sitzung erfahren Sie, wie Sie mit verantwortungsvoller KI einen Mehrwert für Ihr Unternehmen schaffen können – mit watsonx, einer KI- und Datenplattform für generative KI und maschinelles Lernen. Mit watsonx können Sie Foundation Models mit Ihren eigenen vertrauenswürdigen Daten trainieren und Governance- und Verhaltensregeln anwenden. So können Sie KI verantwortungsvoll in allen Geschäftsprozessen einsetzen, wichtige Workflows effizienter gestalten und die Einhaltung einer Vielzahl neuer KI-Vorschriften managen. Erfahren Sie anhand von Beispielen, wie IBM zahlreiche Unternehmen dabei unterstützt, die Auswirkungen verantwortungsvoller KI zu vervielfachen und neue Wachstumschancen zu nutzen. ​

Sprecher:

o Dinesh Nirmal, Senior Vice President, Products, IBM Software, IBM

o Ritika Gunnar, Geschäftsführer, Product Management, Data and AI, IBM

o Elías Zamora Sillero, Chief Data Officer, Sevilla FC

o Toomas Römer, VP of Engineering, Bolt

o Howie Liu, Cofounder/CEO, Airtable

o Mrinal Manohar, Co-Founder, Chief Executive Officer, Casper Labs