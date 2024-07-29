Hören Sie Expertenanalysen zu den neuesten KI-Nachrichten, Trends, Innovationen und deren Auswirkungen auf Unternehmen
Willkommen zum Podcast Mixture of Experts, Ihrer wöchentlichen Analyse der neuesten Nachrichten aus der KI-Branche. Moderator Tim Hwang spricht mit einem erstklassigen Expertenteam aus Ingenieuren, Forschern, Produktmanagern und anderen, die dabei helfen, die relevanten KI-Neuigkeiten aus dem Informationsdschungel zu filtern.
Von bahnbrechender Forschung bis hin zu praktischen Anwendungen bietet jede Folge eine ausgewogene Mischung aus Expertenanalysen und Meinungen darüber, wohin sich die Branche entwickelt. Erkunden Sie, wie KI das Unternehmen umgestaltet, die Effizienz steigert und neue Wachstumschancen freischaltet. Egal, ob Sie ein erfahrener Profi sind, der immer einen Schritt voraus sein möchte, oder ein Enthusiast, der neugierig auf die Zukunft der Technologie ist: Mixture of Experts bietet sowohl Erkenntnisse als auch praktisches Wissen.
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AI Builder vs. Tool, Mainframe-Modernisierung mit COBOL, globale Hindernisse bei der Einführung von KI und Sicherung von KI-Agenten durch Agent Ops.
Folge 96: Mainframe-Modernisierung erklärt: COBOL und KI
Anthropics Claude Opus 4.6 und OpenAIs GPT-5.3-Codex wurden innerhalb einer Stunde veröffentlicht. Wir analysieren den Wettstreit um KI-Lösungen für Unternehmen und seine Bedeutung für Entwickler.
Bonusfolge: Anthropic vs. OpenAI: Claude Opus 4.6 & GPT-5.3-Codex
AI Builder vs. Tool, Mainframe-Modernisierung mit COBOL, globale Hindernisse bei der Einführung von KI und Sicherung von KI-Agenten durch Agent Ops.
Googles 200-Milliarden-Dollar-Deal für KI-Infrastruktur in Indien, Claude baut einen C-Compiler in 2 Wochen, Sicherheitslücken von KI-Agenten und das ROI-Problem für Unternehmen.
Der Copilot-Nutzungsbericht von Microsoft enthüllt überraschende Trends bei der KI-Einführung, außerdem Ralph Wiggums Anregungen, der India KI Summit und die KI-Werbeoffensive beim Super Bowl.
Anthropics Claude Opus 4.6 und OpenAIs GPT-5.3-Codex wurden innerhalb einer Stunde veröffentlicht. Wir analysieren den KI-Wettkampf in Unternehmen und was er für Entwickler bedeutet.
Die OpenAI Codex App für Codierungsagenten wird veröffentlicht, während Moltbook – das ausschließlich für Agenten konzipierte soziale Netzwerk – Sicherheitsrisiken offenbart. Hören Sie sich die Mixture of Experts dieser Woche an!
Moltbot (ehemals Clawdbot) löst Open-Source-Agentenrevolution aus, Dario Amodeis Essay über die Adoleszenz der KI, IBM Grammy IQ und Microsofts Maia 200 Chip werden vorgestellt.
OpenAI führt Anzeigen in ChatGPT ein, Claude Code erlebt seinen Durchbruch und der IBV-Bericht Enterprise 2030 enthüllt die Zukunft der KI-Innovation. Hören Sie sich die heutige Ausgabe von Mixture of Experts an!
Claude Cowork bringt KI-Agenten auf Ihren Desktop, Apple wechselt für Siri zu Google Gemini, und Linus Torvalds setzt auf Vibe Coding. All das und mehr in dieser Woche bei Mixture of Experts!
NVIDIAs Rubin verspricht 5-fache Leistungssteigerung, Meta übernimmt Manus AI für 2 Milliarden US-Dollar, und DeepSeeks MHC-Architektur definiert die Effizienz des Modelltrainings neu.
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