Willkommen zum Podcast Mixture of Experts, Ihrer wöchentlichen Analyse der neuesten Nachrichten aus der KI-Branche. Moderator Tim Hwang spricht mit einem erstklassigen Expertenteam aus Ingenieuren, Forschern, Produktmanagern und anderen, die dabei helfen, die relevanten KI-Neuigkeiten aus dem Informationsdschungel zu filtern.

Von bahnbrechender Forschung bis hin zu praktischen Anwendungen bietet jede Folge eine ausgewogene Mischung aus Expertenanalysen und Meinungen darüber, wohin sich die Branche entwickelt. Erkunden Sie, wie KI das Unternehmen umgestaltet, die Effizienz steigert und neue Wachstumschancen freischaltet. Egal, ob Sie ein erfahrener Profi sind, der immer einen Schritt voraus sein möchte, oder ein Enthusiast, der neugierig auf die Zukunft der Technologie ist: Mixture of Experts bietet sowohl Erkenntnisse als auch praktisches Wissen.

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