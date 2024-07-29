Mixture of Experts

Hören Sie Expertenanalysen zu den neuesten KI-Nachrichten, Trends, Innovationen und deren Auswirkungen auf Unternehmen

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Über Mixture of Experts

Willkommen zum Podcast Mixture of Experts, Ihrer wöchentlichen Analyse der neuesten Nachrichten aus der KI-Branche. Moderator Tim Hwang spricht mit einem erstklassigen Expertenteam aus Ingenieuren, Forschern, Produktmanagern und anderen, die dabei helfen, die relevanten KI-Neuigkeiten aus dem Informationsdschungel zu filtern.

Von bahnbrechender Forschung bis hin zu praktischen Anwendungen bietet jede Folge eine ausgewogene Mischung aus Expertenanalysen und Meinungen darüber, wohin sich die Branche entwickelt. Erkunden Sie, wie KI das Unternehmen umgestaltet, die Effizienz steigert und neue Wachstumschancen freischaltet. Egal, ob Sie ein erfahrener Profi sind, der immer einen Schritt voraus sein möchte, oder ein Enthusiast, der neugierig auf die Zukunft der Technologie ist: Mixture of Experts bietet sowohl Erkenntnisse als auch praktisches Wissen.

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Mainframe-Modernisierung erklärt: COBOL und KI

AI Builder vs. Tool, Mainframe-Modernisierung mit COBOL, globale Hindernisse bei der Einführung von KI und Sicherung von KI-Agenten durch Agent Ops.

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Indiens KI-Hub im Wert von 200 Mrd. USD & Claude baut einen C-Compiler

Googles 200-Milliarden-Dollar-Deal für KI-Infrastruktur in Indien, Claude baut einen C-Compiler in 2 Wochen, Sicherheitslücken von KI-Agenten und das ROI-Problem für Unternehmen.
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Die Nutzung von Copilot offenbart KI-Einführungsmuster

Der Copilot-Nutzungsbericht von Microsoft enthüllt überraschende Trends bei der KI-Einführung, außerdem Ralph Wiggums Anregungen, der India KI Summit und die KI-Werbeoffensive beim Super Bowl.
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Anthropic vs OpenAI: Claude Opus 4.6 & GPT-5.3-Codex

Anthropics Claude Opus 4.6 und OpenAIs GPT-5.3-Codex wurden innerhalb einer Stunde veröffentlicht. Wir analysieren den KI-Wettkampf in Unternehmen und was er für Entwickler bedeutet.

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Codex-Start & OpenClaw/Moltbook-Chaos: Diese Woche bei KI-Agenten

Die OpenAI Codex App für Codierungsagenten wird veröffentlicht, während Moltbook – das ausschließlich für Agenten konzipierte soziale Netzwerk – Sicherheitsrisiken offenbart. Hören Sie sich die Mixture of Experts dieser Woche an!
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OpenClaw (Moltbot, Clawdbot): Open-Source-Agenten auf dem Vormarsch

Moltbot (ehemals Clawdbot) löst Open-Source-Agentenrevolution aus, Dario Amodeis Essay über die Adoleszenz der KI, IBM Grammy IQ und Microsofts Maia 200 Chip werden vorgestellt.
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Das neue AI-Rennen: Unternehmensinnovation im Jahr 2026

OpenAI führt Anzeigen in ChatGPT ein, Claude Code erlebt seinen Durchbruch und der IBV-Bericht Enterprise 2030 enthüllt die Zukunft der KI-Innovation. Hören Sie sich die heutige Ausgabe von Mixture of Experts an!

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Claude Cowork Analyse & Apple entscheidet sich für Gemini

Claude Cowork bringt KI-Agenten auf Ihren Desktop, Apple wechselt für Siri zu Google Gemini, und Linus Torvalds setzt auf Vibe Coding. All das und mehr in dieser Woche bei Mixture of Experts!
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KI-Highlights der CES 2026: NVIDIA Rubin & verrückte Gadgets

NVIDIAs Rubin verspricht 5-fache Leistungssteigerung, Meta übernimmt Manus AI für 2 Milliarden US-Dollar, und DeepSeeks MHC-Architektur definiert die Effizienz des Modelltrainings neu.
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KI-Jahresrückblick: Trends, die 2026 prägen

Unsere Experten besprechen die KI-Durchbrüche des Jahres 2025 und prognostizieren die Trends für 2026. Knappheit an KI-Geräten, Open-Source-Siege, Superagenten und die multimodale Entwicklung wurden diskutiert.

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3. Januar | Folge 36 OpenAI o3, DeepSeek-V3 und die Brundage/Marcus KI-Wette Folge 36 ansehen 10. Januar | Folge 37 CES 2025, NVIDIA DIGITS, Apple Intelligence scheitert und Sam Altmans Reflexionen Folge 37 ansehen 17. Januar | Folge 38 Anthropische Bewertungsgerüchte, Microsoft CoreAI, NotebookLM-Upgrades und KI-Agenten im Finanzwesen Folge 38 ansehen 24. Januar | Folge 39 DeepSeek-R1, Mistral IPO, FrontierMath-Kontroverse und IDC Code Assistant-Bericht Folge 39 ansehen 31. Januar | Folge 40 DeepSeek – Fakten vs. Hype, Modelldestillation und Open-Source-Konkurrenz Folge 40 ansehen 7. Februar | Folge 41 OpenAI Deep Research, o3-mini, KI-Action-Gipfel und Anthopics Verfassungsklassifikatoren Folge 41 ansehen 14. Februar | Folge 42 KI-Gipfel in Paris, „Three Observations“ von Altman und Anthropic Economic Index Folge 42 ansehen 21. Februar | Folge 43 Deep Research, OpenAI-Inferenzchip, kleine VLMs und Stellenausschreibung für KI-Agent Folge 43 ansehen 27. Februar | Folge 44 Claude 3.7 Sonnet, BeeAI Agenten, Granite 3.2 und entstehende Fehlausrichtung Folge 44 ansehen 7. März | Folge 45 Quantensprung, Model Context Protocol, CoreWeave IPO und ein KI-Sprachbegleiter Folge 45 ansehen 14. März | Folge 46 Claude 3.7 Sonnet, BeeAI Agenten, Granite 3.2 und entstehende Fehlausrichtung Folge 46 ansehen 21. März | Folge 47 NVIDIA GTC, Baidu-Argumentationsmodelle und Gemini-KI-Bildgenerierung Folge 47 ansehen 28. März | Folge 48 DeepSeek-V3-0324, Gemini Canvas und GPT-4o Bildgenerierung Folge 48 ansehen
3. Mai | Folge 1 Probleme mit Rabbit AI, GPT-2-Chatbot, OpenAI und die Financial Times Folge 1 ansehen 10. Mai | Folge 2 Der Stand von Open Source, InspectorRAGet und was mit Kolmogorov-Arnold Networks passiert Folge 2 ansehen 17 Mai | Folge 3 GPT-4o, KI-Übersichten und unsere multimodale Zukunft Folge 3 ansehen 24. Mai | Folge 4 Scarlett Johansson, FMTI und Denken 2024 Folge 4 ansehen 31. Mai | Folge 5 Googles KI-Übersichten, Golde Gate Claude, der „Walcomputer“ und Skalierungsgesetze Folge 5 ansehen 7. Juni | Folge 6 KI-Sicherheit, RAG-Benchmarking und verantwortungsvolle KI auf der ACM FAccT-Konferenz Folge 6 ansehen 14. Juni | Folge 7 Apples Reaktionen auf der WWDC24 und ihre mechanistische Interpretierbarkeit Folge 7 ansehen 21. Juni | Folge 8 NVIDIAs Nemotron-4 340B-Modelle, Safe Superintelligence Inc. und KI-Agenten Folge 8 ansehen 28. Juni | Folge 9 Claude 3.5 Sonnet, BIRD-SQL und die neuesten KI-Geschichten Folge 9 ansehen 3. Juli | Folge 10 KI-Hardware: Training, Inferenz, Geräte- und Modelloptimierung Folge 10 ansehen 12. Juli | Folge 11 KI in Wimbledon, ChatGPT für Codierung und Skalierung mit KI-Personas Folge 11 ansehen 19. Juli | Folge 12 Generative KI-Bericht von Goldman Sachs, Claude 2.0 Engineer und RIAA-Klagen Folge 12 ansehen 26. Juli | Folge 13 Metas Llama 3.1, Mistral Large 2 und großes Interesse an kleinen Modellen Folge 13 ansehen 2. August | Folge 14 SAM 2, friend.com und werden generative KI-Projekte aufgegeben? Folge 14 ansehen 9. August | Folge 15 OpenAI Structured Outputs, character.ai „Übernahme“, und ist das eine KI-Blase? Folge 15 ansehen 16. August | Folge 16 Kosten eines Data Breach 2024 und OpenAIs Project Strawberry Folge 16 ansehen 23. August | Folge 17 Agent Q, keine KI in der Kunst und AMD übernimmt ZT Systems Folge 17 ansehen 30. August | Folge 18 Cursor-Hype, Perplexity führt Werbung und KI bei den US Open ein Folge 18 ansehen 6. September | Folge 19 NEO 1X Robot, OpenAI-Chips, The AI Scientist und die Zukunft von Prompt Engineering Folge 19 ansehen 13. September | Folge 20 Apple Intelligence, Reflection 70B, Open-Source-KI-Agenten und Forschungsideen zu LLM Folge 20 ansehen 20. September | Folge 21 OpenAI O1-Vorschau, Agentforce, KI im Fantasy Football und maschinelles Verlernen Folge 21 ansehen 27. September | Folge 22 Llama 3.2, AI Snake Oil und generative KI für Nachhaltigkeit Folge 22 ansehen 4. Oktober | Folge 23 NotebookLM, OpenAI DevDay und wird KI Phishing-Angriffe verhindern? Folge 23 ansehen 11. Oktober | Folge 24 KI bei den Nobelpreisen, die Ankunft von DGX B200 und die 40-Mio.-USD-Finanzierungsrunde von Unstructured Folge 24 ansehen 18. Oktober | Folge 25 18 Oktober | Folge 25 Maschinen von Loving Grace, Entropix, KI und Wahlen, und GSM8K Folge 25 ansehen 25. Oktober | Folge 26 IBM Granite 3.0, NVIDIAs Nemotron-KI-Modell und Perplexitys Finanzierungsrunde Folge 26 ansehen 1. November | Folge 27 Die Zukunft der Agenten, der Energieverbrauch der KI, die Computernutzung von Anthropic und die KI mit Google-Wasserzeichen Folge 27 ansehen 8. November | Folge 28 SearchGPT, von Naptime bis Big Sleep und GitHub Octoverse-Updates Folge 28 ansehen 15. November | Folge 29 Skalierung der KI, agentengesteuerte Zukunft und Wettlauf um AGI Folge 29 ansehen 22. November | Folge 30 „Nahezu unendlicher Speicher“, Microsoft Ignite, FrontierMath und AlphaFold3 Folge 30 ansehen 27. November | Folge 31 KI im Bildungswesen: Sicherheit, Kompetenz und Vorhersagen Folge 31 ansehen 6. Dezember | Folge 32 Inside AWS re:Invent 2024, LLM Flowbreaking und David Mayer Folge 32 ansehen 13. Dezember | Folge 33 12 Days of OpenAI, NeurIPS, ARC Price and Llama 3.3 70B Folge 33 ansehen 20. Dezember | Folge 34 IBM Granite 3.1, NVIDIA Jetson, Diebstahl von KI-Modellen und ist das Vortraining vorbei? Folge 34 ansehen 27. Dezember | Folge 35 Rückblick auf 2024: Durchbrüche in den Bereichen KI-Modelle, Agenten, Hardware und Produkte Folge 35 ansehen

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