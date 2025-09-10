Ein wöchentlicher Podcast, der die neuesten Nachrichten aus dem Bereich Cybersicherheit mit ausführlichen Gesprächen mit Praktikern aus diesem Bereich kombiniert.
Jeden Mittwoch präsentieren unsere Nachrichten-Zusammenfassungen ein Expertengremium aus Fachleuten, die die wichtigsten aktuellen Nachrichten analysieren, von den neuesten Malware- und Angriffstrends bis hin zu vielversprechenden neuen Tools und Techniken.
Und freuen Sie sich auf Bonusfolgen, die einmal im Monat erscheinen und ausführliche Interviews mit den aufschlussreichsten Stimmen der Cybersicherheit enthalten, die über ihre Arbeit berichten.
KI-gestütztes Identitätsmanagement ist die nächste Herausforderung in der Cybersicherheit. Erfahren Sie, wie Sie agentische KI absichern, Prompt Injection verhindern und Maschinenidentitäten im Unternehmen verwalten.
Interview 5: Das Zugriffsproblem für KI-Agenten: Kann IAM mit KI umgehen?
Der IBM X-Force Threat Intelligence Index 2026 zeigt einen starken Anstieg von App-Ausbeutung, Diebstahl von KI-Anmeldedaten und wachsender Sicherheitsrisiken in der Lieferkette.
Folge 22: Ausnutzungen von öffentlich zugänglichen Apps nehmen stark zu. Warum?