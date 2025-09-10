Ein wöchentlicher Podcast, der die neuesten Nachrichten aus dem Bereich Cybersicherheit mit ausführlichen Gesprächen mit Praktikern aus diesem Bereich kombiniert.

Jeden Mittwoch präsentieren unsere Nachrichten-Zusammenfassungen ein Expertengremium aus Fachleuten, die die wichtigsten aktuellen Nachrichten analysieren, von den neuesten Malware- und Angriffstrends bis hin zu vielversprechenden neuen Tools und Techniken.

Und freuen Sie sich auf Bonusfolgen, die einmal im Monat erscheinen und ausführliche Interviews mit den aufschlussreichsten Stimmen der Cybersicherheit enthalten, die über ihre Arbeit berichten.