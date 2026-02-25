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Das Zugriffsproblem für KI-Agenten: Kann IAM mit KI umgehen?

KI-Agenten halten Einzug in Unternehmen – aber können wir sie tatsächlich kontrollieren?

In dieser Bonusfolge von „Security Intelligence“ beleuchtet Sridhar Muppidi, IBM Fellow und CTO von IBM Security, gemeinsam mit uns die zunehmenden Sicherheitsrisiken durch agentische KI – von generativen KI-Systemen mit Backend-Zugriff bis hin zu autonomen Agenten, die Besprechungen planen, APIs aufrufen und Arbeitsabläufe automatisieren können und dabei oft über weitreichende Zugriffsrechte verfügen.

Traditionell konzentriert sich das Identity und Access Management (IAM) auf den Menschen. Dann kamen die Servicekonten und die API-Zugangsdaten. Und jetzt? Wir stehen vor einer Explosion von Maschinenidentitäten, darunter eine brandneue Klasse von KI-Identitäten, die menschliche und maschinelle Eigenschaften miteinander verschmelzen.  Wie verwalten wir Identität und Zugang für Softwaresysteme, die sich wie menschliche Nutzer verhalten?

Nehmen Sie an einer Diskussion über folgende Themen teil:

  • Was unterscheidet KI-Identitätsmanagement von traditionellem IAM?
  • Warum der Missbrauch legitimer Accounts weiterhin zu den häufigsten Angriffsmethoden zählt – und wie KI ihn verstärken könnte
  • Die Risiken, generativen KI-Systemen die Schlüssel zum Königreich zu übergeben
  • Wie Unternehmen Zugangskontrolle und Governance im Bereich KI gestalten sollten
  • Warum es immer noch keinen klaren Standard für den Schutz von KI und nicht-menschlichen Identitäten gibt

Die in diesem Podcast geäußerten Meinungen sind ausschließlich die der Teilnehmer und spiegeln nicht unbedingt die Ansichten von IBM oder eines anderen Unternehmens wider.
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