Romantik-Scams: Wie sie funktionieren, wie sie gewinnen und was wir dagegen tun

Der Valentinstag ist zwar vorbei, aber die Liebe liegt in der Luft. Die Liebe, die ein Betrüger für den Geldbeutel seines Opfers empfindet, meine ich.

In dieser Sonderfolge von „Security Intelligence“ spricht Moderator Matt Kosinski mit Claire Nunez, Suja Viswesan und Dave Bales darüber, wie moderne Romantik-Scams tatsächlich funktionieren: von der SMS mit der „falschen Nummer“, die einen harmlosen Chat auslöst, bis hin zu langwierigen Betrugsmaschen, bei denen Emotionen, Vertrauen und Zeit ausgenutzt werden, um Geld zu erpressen – oft unter dem Vorwand von Krypto-Investitionen. Die Expertenrunde erklärt, warum jeder auf diese Betrugsmaschen hereinfallen kann, wie Datenlecks und öffentliche Register den Betrügern beim Erstellen überzeugender Opferprofile helfen und wie KI das Problem noch verschlimmert.

Abschließend geht das Team auf praktische Aspekte ein: Wie spricht man mit einem Angehörigen, der möglicherweise Opfer eines Betrugs geworden ist? Wie lässt sich das Stigma beseitigen, damit Betroffene schneller Anzeige erstatten? Und was können Unternehmen tun, wenn ein „persönlicher“ Betrugsfall zu einem Unternehmensrisiko wird?

Die wichtigsten Erkenntnisse:

  • Reagieren Sie nicht auf Anrufe von unbekannten Nummern
  • Behandeln Sie „Anlagemöglichkeiten“ im Internet als Warnsignal
  • Und denken Sie daran: Falls Ihnen das passiert ist, sind Sie nicht allein.

Die in diesem Podcast geäußerten Meinungen sind ausschließlich die der Teilnehmer und spiegeln nicht unbedingt die Ansichten von IBM oder eines anderen Unternehmens wider.
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