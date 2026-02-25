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Ist Ihr Roboter-Staubsauger sicher? Deshalb ist es wichtig

Ein Verbraucher wollte lediglich seinen eigenen Staubsaugerroboter mit einem PlayStation-Controller steuern. Am Ende steuerte er auch die Staubsauger von Tausenden fremden Personen.

Diese Woche berichten wir in „Security Intelligence“ über eine der spektakulärsten IoT-Sicherheitsgeschichten der letzten Zeit: Wie ein Nutzer versehentlich eine Armee von 6.700 Staubsaugerrobotern aufbaute und was dies für Cybersicherheitsexperten bedeutet.  
 
Anschließend wenden wir uns TOAD zu, „Telephone-Oriented Attack Delivery“, einer auf den ersten Blick recht einfachen Social-Engineering-Methode, die sich still und leise zu einem der beliebtesten Werkzeuge von Angreifern entwickelt. Wir erläutern, warum diese Methode funktioniert und was Verteidiger konkret gegen einen Angriff unternehmen können, der die meisten Ihrer Abwehrmaßnahmen vollständig umgeht.

Und schließlich: die Cybersicherheitsprobleme im Gesundheitswesen. In dieser Staffel der erfolgreichen Krankenhausserie „The Pitt“ geht es um einen Ransomware-Angriff, der das gesamte Krankenhaus lahmlegt – was vielleicht eines der realistischsten Ereignisse ist, die jemals in einer Serie passiert sind, die für ihre Realitätsnähe bekannt ist. Wir untersuchen, warum Ransomware im Gesundheitswesen so weit verbreitet ist, warum Sicherheitspatches nur selten installiert werden und was tatsächlich nötig wäre, um dies zu ändern.

Segmente

  • 00:00 -- Einführung
  • 00:58 – Der Aufstieg der Roboter-Staubsaugerarmee
  • 10:02 – Anthropic präsentiert Claude Code Security
  • 24:39 – Abwehr von Destillationsangriffen
  • 34:23 – Warum Hacker TOADs lieben
  • 44:14 – Cybersicherheitsprobleme im Gesundheitswesen

Die in diesem Podcast geäußerten Meinungen sind ausschließlich die der Teilnehmer und spiegeln nicht unbedingt die Ansichten von IBM oder eines anderen Unternehmens wider.
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