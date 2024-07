82 % der Verletzungen betrafen Daten, die in der Cloud gespeichert waren. Unternehmen müssen Lösungen wählen, die in hybriden Umgebungen Transparenz bieten und Daten schützen, während sie zwischen Clouds, Datenbanken, Apps und Diensten in Bewegung sind.



IBM Security Guardium hilft Ihnen, sensible Daten in mehr als 19 Hybrid-Cloud-Umgebungen aufzudecken, zu verschlüsseln, zu überwachen und zu schützen, und schafft so ein besseres Sicherheitsniveau.



IBM Datensicherheitsservices bieten Ihnen Beratungs-, Planungs- und Ausführungsfunktionen, um Ihre Daten abzusichern – egal, ob Sie in die Cloud migrieren oder bereits in der Cloud befindliche Daten sichern müssen. Die Services umfassen Datenerkennung und -klassifizierung, Schutz vor Datenverlusten, datenzentrierte Bedrohungsüberwachung, Verschlüsselungsdienste und vieles mehr.