Datensicherheits- und Datenschutzlösungen

Das digitale Zeitalter hat die Nutzung von Cloud-Infrastruktur und Cloud-Anwendungen für jedes Unternehmen ausgeweitet. Gleichzeitig haben der wachsende Datenbestand, die fortschreitende digitale Transformation und die Cloud-Migration die Angriffsfläche vergrößert. Dies hat zur Folge, dass Unternehmen zwar skalieren und effizienter werden, aber auch einen höheren Bedarf an Datensicherheit haben. Sie benötigen eine Datensicherheit, die ihre Daten vor Ort, in der Cloud-Infrastruktur und in SaaS-Anwendungen abdeckt – und die mit ihren betrieblichen Sicherheitssystemen integriert werden kann.

Angesichts der Tatsache, dass Datenschutzverletzungen Unternehmen weltweit im Durchschnitt Millionen kosten, ist es von entscheidender Bedeutung, dass Sie alle Repositorys für strukturierte und unstrukturierte Daten kennen, wissen, wo sich diese Daten befinden, wer auf sie zugreifen kann, was verschlüsselt werden muss, wie der Datenfluss aussieht und welche potenziellen Fehlkonfigurationen bestehen. Diese grundlegenden Lösungen schaffen die Basis für ein leistungsfähiges Management des Datensicherheitsniveaus.