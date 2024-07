Mit der fortschreitenden digitalen Transformation und Cloud-Migration steigt auch der Bedarf an erweiterter Datensicherheit. In einer komplexen Datenlandschaft wird man mit einem breiten Spektrum an Anwendungsfällen, die die Datensicherheit zu einer noch größeren Herausforderung machen, konfrontiert. IBM Security Guardium ist eine Datensicherheitslösung, die sich an eine veränderte Bedrohungslage anpassen kann und während des gesamten Datensicherheitszyklus umfassende Transparenz, Konformität und Schutz gewährleistet.

Guardium ist eine moderne, skalierbare Datensicherheitsplattform, die den Anforderungen der heutigen, sich weiterentwickelnden Umgebungen bei der Bewältigung von Sicherheitsproblemen gerecht wird.