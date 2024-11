IBM Discover and Classify bietet eine automatisierte Erkennung, Netzzuordnung und Verfolgung vertraulicher Daten nahezu in Echtzeit. In Kombination mit der robusten Datenüberwachung von IBM Guardium Data Protection können Sie damit die betriebliche Effizienz steigern, Risiken deutlich reduzieren und die Kosten für Ihr Unternehmen senken.