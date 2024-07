Nutzen Sie Tokenisierung auf Anwendungsebene sowie dynamische Display Security, um sensible Daten zu schützen und zu anonymisieren, unabhängig davon, ob sie sich im Rechenzentrum, in Big Data-Umgebungen oder in der Cloud befinden. Da Guardium for Tokenization Standardprotokolle und -umgebungen verwendet, erfordert es nur minimales Software-Engineering und kann als Appliance im virtuellen Format Ihrer Wahl implementiert werden.