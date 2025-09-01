Schützen Sie kritische Unternehmensdaten vor aktuellen und zukünftigen Risiken unabhängig von ihrem Standort.
Entdecken Sie sensible Daten, KI und Verschlüsselung in verschiedenen Umgebungen, um ein vollständiges Risikobild zu erstellen und den gezielten Schutz zu steuern.
Schützen Sie sensible Daten über ihren gesamten Lebenszyklus: erkennen Sie Missbrauch, blockieren Sie KI-Bedrohungen und modernisieren Sie die Verschlüsselung für quantensicheren Schutz.
Optimieren Sie die Einhaltung von Vorschriften mit automatisierten Workflows, der Durchsetzung von KI-Richtlinien und einer Berichterstattung, die auf DSGVO, CCPA, PCI-DSS und vieles mehr ausgerichtet ist.
Gehen Sie von Alerts zu Maßnahmen über – mit risikobasierter Transparenz, Bedrohungspriorisierung und integrierten Reaktionen wie Zugriffssperre und Quarantäne.
Schützen Sie sensible Daten in jeder Phase und reduzieren Sie gleichzeitig Risiken, sparen Sie Zeit und vereinfachen Sie die Compliance. So kann Ihr Unternehmen sicher, wachsam und vorausschauend bleiben.
Erkennen, klassifizieren und schützen Sie Ihre Unternehmensdaten in Cloud- und SaaS-Umgebungen.
Automatisieren Sie die Datenkonformität, mindern Sie Risiken und schützen Sie sensible Daten.
Identifizieren und beheben Sie Datenbank-Schwachstellen, bevor sie ausgenutzt werden.
Schützen Sie Daten mit Echtzeit-Transparenz, priorisierten Bedrohungen und automatisierten Reaktionen.
Entdecken Sie KI-Anwendungsfälle, gehen Sie auf Risiken ein und setzen Sie Sicherheit und Governance durch.
Verwalten Sie die Verschlüsselung in großem Maßstab, reduzieren Sie das Kryptografierisiko und bereiten Sie sich auf die Quantenresilienz vor.
Vereinbaren Sie einen Termin für eine Live-Demo mit einem unserer Experten für Datensicherheit. Erleben Sie selbst, wie Guardium Ihre Daten – und Ihr Unternehmen – sicher und zuverlässig schützt.