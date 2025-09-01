Cost of a Data Breach Report 2025 KI wird zu einem Sicherheitsrisiko. Sind Sie abgesichert?

Schützen Sie Ihre Daten über den gesamten Lebenszyklus hinweg mit IBM Guardium

Schützen Sie kritische Unternehmensdaten vor aktuellen und zukünftigen Risiken unabhängig von ihrem Standort.

3D-Rendering eines neuronalen Flusses

Guardium® Data Security Center als führend anerkannt

Anerkennung in vier Kategorien des Berichts „Leadership Compass Data Security Platforms 2025“ von KuppingerCole Analysts

Entdecken. Analysieren. Reagieren.

Finden Sie heraus, wo sich Ihre sensiblen Daten befinden. Verstehen Sie, wie sie genutzt und zur Verfügung gestellt werden. Priorisieren Sie Risiken nach Kontext. Ergreifen Sie Maßnahmen, um das zu schützen, was am wichtigsten ist. 
Entdecken Sie Daten, KI und Kryptografie

Entdecken Sie sensible Daten, KI und Verschlüsselung in verschiedenen Umgebungen, um ein vollständiges Risikobild zu erstellen und den gezielten Schutz zu steuern.
Datenschutz über mehrere Dimensionen hinweg

Schützen Sie sensible Daten über ihren gesamten Lebenszyklus: erkennen Sie Missbrauch, blockieren Sie KI-Bedrohungen und modernisieren Sie die Verschlüsselung für quantensicheren Schutz.
Konformität einfacher gestalten

Optimieren Sie die Einhaltung von Vorschriften mit automatisierten Workflows, der Durchsetzung von KI-Richtlinien und einer Berichterstattung, die auf DSGVO, CCPA, PCI-DSS und vieles mehr ausgerichtet ist.
Verwandeln Sie die Datensicherheit von reaktiv in proaktiv

Gehen Sie von Alerts zu Maßnahmen über – mit risikobasierter Transparenz, Bedrohungspriorisierung und integrierten Reaktionen wie Zugriffssperre und Quarantäne.

Daten schützen, Compliance vereinfachen 

Schützen Sie sensible Daten in jeder Phase und reduzieren Sie gleichzeitig Risiken, sparen Sie Zeit und vereinfachen Sie die Compliance. So kann Ihr Unternehmen sicher, wachsam und vorausschauend bleiben.

Illustration mehrerer Punkte in verschiedenen Farben, die mit einem Kreis als Ziel markiert sind
IBM Guardium DSPM

Erkennen, klassifizieren und schützen Sie Ihre Unternehmensdaten in Cloud- und SaaS-Umgebungen.

Illustration, die Produktflusssicherheit und Cloud-Daten darstellen soll
IBM Guardium Data Protection

Automatisieren Sie die Datenkonformität, mindern Sie Risiken und schützen Sie sensible Daten.

Illustration mehrerer farbiger Punkte, die durch ein Schloss getrennt sind
IBM Guardium Vulnerability Assessment

Identifizieren und beheben Sie Datenbank-Schwachstellen, bevor sie ausgenutzt werden.

Illustration verschiedener Schlüssel, die in einem Quadrat angeordnet sind
IBM Guardium DDR

Schützen Sie Daten mit Echtzeit-Transparenz, priorisierten Bedrohungen und automatisierten Reaktionen.

KI und Verschlüsselung

Produktbildschirm aus Guardium AI Security mit Dashboards

KI erkennen und schützen

Entdecken Sie KI-Anwendungsfälle, gehen Sie auf Risiken ein und setzen Sie Sicherheit und Governance durch.

Produktbildschirm für Guardium Quantum Safe

Zukunftssichere Verschlüsselung

Verwalten Sie die Verschlüsselung in großem Maßstab, reduzieren Sie das Kryptografierisiko und bereiten Sie sich auf die Quantenresilienz vor.

Eine lineare Illustration mehrerer Linien, die einen Kreis bilden

Erhöhen Sie Ihre Db2-Sicherheit mit IBM Guardium Data Protection

Schützen Sie Ihre kritischen Daten mit erweiterten Überblicken, automatisierter Compliance und Bedrohungserkennung in Echtzeit.

Auszeichnungen und Bewertungen

Badge „Top Rated“ von Trust Radius 2025
Kunden bewerten Guardium drei Jahre in Folge als „Top Rated“-Lösung.
Badge „Buyer's Choice“ von Trust Radius 2025
Kunden bewerten Guardium drei Jahre in Folge als „Buyer's Choice“.
G2-Auszeichnung für die beste Software zum Datenschutz
IBM Guardium Data Protection hat es auf die G2-Liste der 50 besten Datenschutzsoftwareprodukte geschafft.
Machen Sie den nächsten Schritt 

Vereinbaren Sie einen Termin für eine Live-Demo mit einem unserer Experten für Datensicherheit. Erleben Sie selbst, wie Guardium Ihre Daten – und Ihr Unternehmen – sicher und zuverlässig schützt.

