Guardium Data Protection for Database Services ist optimiert für die automatisierte Erkennung und Klassifizierung von Daten, die Überwachung von Aktivitäten nahezu in Echtzeit und ML-Analysen für in Database-as-a-Service-Plattformen (DBaaS) und cloudnativen Plattformen wie IBM Cloud Pak for Data gespeicherte vertrauliche Daten. Die Lösung unterstützt Datenbanken, die als Service in der Cloud genutzt werden, darunter AWS RDS und Azure Database-Platform-as-a-Service.