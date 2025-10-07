Cost of a Data Breach Report 2025 Keine Zugriffskontrollen bei 97 % der KI-bezogenen Data Breaches

Guardium Cryptography Manager 

Schutz sensibler Daten, Risikominimierung und Vorbereitung auf Quantenresilienz durch Krypto-Agilität

Junge Frau, die auf Monitore mit Verschlüsselungscodes blickt

Krypto-Agilität erreichen, Daten sichern

Unternehmen haben Schwierigkeiten, ihre kryptografischen Verfahren zu verwalten und ihre sensiblen Daten zu schützen. Fortschritte im Bereich des Quantencomputings bringen neue Bedrohungen und Regulatorien mit sich. Um diesen Herausforderungen zu begegnen.  IBM® Guardium Cryptography Manager hilft Ihrem Unternehmen, Krypto-Agilität zu erreichen und sich auf die PQC-Bereitschaft vorzubereiten. 
Vollständige Transparenz gewinnen

Entdecken Sie alle kryptografischen Objekte und relevanten Assets. Erkennen Sie unbekannte oder versteckte Kryptografie.
Bewertung von Risiken und Compliance

Priorisieren Sie Schwachstellen auf Basis von individuellen Risikometriken. Stellen Sie sicher, dass Sie die sich ständig weiterentwickelnden Compliance-Standards einhalten.
Verwaltung des Lebenszyklus kryptografischer Objekte

Zentralisieren, vereinfachen und automatisieren Sie die Verwaltung des Lebenszyklus von Zertifikaten, Schlüsseln und Secrets.
Schutz und Ermöglichung von Krypto-Agilität

Nutzen Sie Verschlüsselung und stärken Sie die quantenresistente Algorithmus-Sicherheit Ihres Unternehmens.

Funktionen

Darstellung einer rationalisierten Schlüsselverwaltung und Datensicherung
Erzielen eines vollständigen Überblicks über Ihre kryptografische Systemlandschaft

Nutzen Sie die native Nmap-Erkennung und integrieren Sie sie in Kubernetes, Qualys, Jira und ServiceNow. Verschaffen Sie sich mithilfe eines Dashboards einen klaren Überblick über den Bestand an kryptografischen Objekten Ihres Unternehmens. Scannen Sie den Quellcode der Anwendung, um anfällige kryptografische Objekte zu identifizieren.

Isometrische Darstellung der Produktpalette von Guardium
Analyse der kryptografischen und IT-Asset-Risiken. Einhaltung der Compliance.

Erkennen Sie schwache, abgelaufene oder falsch konfigurierte IT-Assets. Priorisieren Sie Sicherheitslücken und automatisieren Sie deren Behebung. Bewerten Sie das PQC-Risiko, unterstützen Sie die Migration zu quantensicheren Algorithmen und halten Sie die Anpassung an Standards aufrecht. Automatisieren Sie die Durchsetzung von Verschlüsselungsrichtlinien, die auf Standards abgestimmt sind. Generieren Sie revisionssichere Berichte.

Eine konzeptionelle Abbildung zeigt die automatisierte Compliance-Prüfung sensibler Daten.
Durchgängige Verwaltung des Lebenszyklus Ihrer kryptografischen Objekte

Erkennen und katalogisieren Sie kryptografische Objekte in verschiedenen Umgebungen. Erstellen, implementieren und verwalten Sie die Sperrung von Zertifikaten, definieren Sie Richtlinien und stellen Sie grundlegende Compliance und Auditbereitschaft sicher. Automatisieren Sie die Erneuerung von Zertifikaten. Koordinieren Sie den Lebenszyklus von Schlüsseln und Zertifikaten.

Eine Darstellung der Datenverschlüsselung und des Datenschutzes in Datenbanken
Schutz Ihrer IT-Ressourcen durch Verschlüsselung

Koordinieren Sie agentenlose transparente Datenverschlüsselungen für wichtige Datenbanken und agentenbasierte Verschlüsselungen für Oracle. Adaptive Proxy schützt Anwendungen und Netzwerkendpunkte vor sogenannten „Harvest now, decrypt later“-Angriffen, bei denen Daten zunächst gesammelt und später entschlüsselt werden. Forward Proxy sichert den ausgehenden Datenverkehr. Messen und analysieren Sie den HTTP-Verkehr, um die Leistung kryptografischer Algorithmen zu optimieren.

Darstellung einer rationalisierten Schlüsselverwaltung und Datensicherung
Verwandte Produkte erkunden

Screenshot des Guardium Quantum Safe-Produkts für API-Erkennung

Quantum Safe Explorer
 

Identifiziert alle kryptografisch relevanten Artefakte in allen unterstützten Sprachen über sämtliche Umgebungen und Anwendungen hinweg, einschließlich Eigenentwicklungen. Anschließend werden die Ergebnisse in einer zentralen Portfolio-Ansicht visualisiert, um verwertbare Erkenntnisse abzuleiten und Abhilfemaßnahmen für die Quantenresilienz zu priorisieren.
Produkt-Benutzeroberfläche IBM Quantum Safe Remediator

Quantum Safe Remediator
 

Ermöglicht hybride kryptografische Umgebungen, testet Abhilfemaßnahmen und bewertet die Leistung von Algorithmen unter realen Bedingungen und schützt vor „Jetzt abgreifen, später entschlüsseln“-Angriffen – und das alles durch nahtlose Integration der Infrastruktur.
Produkt-Benutzeroberfläche Guardium Key Lifecycle Manager

Guardium Key Lifecycle Manager
 

Bietet eine optimierte Verwaltung von Verschlüsselungsschlüsseln und erhöht die Sicherheit durch eine zentralisierte Schlüsselverwaltung für IBM- und Nicht-IBM-Speicherlösungen, einschließlich Cloud-Speicherlösungen und -Anwendungen, und gewährleistet so eine nahtlose Integration.
Machen Sie den nächsten Schritt 

Erleben Sie den Guardium Cryptography Manager in Aktion.

Mehr erfahren Auszeichnung „Frost & Sullivan Global Company of the Year“ Unterstützung für CIOs, um die Krypto-Agilität zu beschleunigen Lernkurs zum Thema Quantensicherheit Holen Sie sich den Data Breach Kostenreport 2025