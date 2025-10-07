Schutz sensibler Daten, Risikominimierung und Vorbereitung auf Quantenresilienz durch Krypto-Agilität
Unternehmen haben Schwierigkeiten, ihre kryptografischen Verfahren zu verwalten und ihre sensiblen Daten zu schützen. Fortschritte im Bereich des Quantencomputings bringen neue Bedrohungen und Regulatorien mit sich. Um diesen Herausforderungen zu begegnen. IBM® Guardium Cryptography Manager hilft Ihrem Unternehmen, Krypto-Agilität zu erreichen und sich auf die PQC-Bereitschaft vorzubereiten.
Entdecken Sie alle kryptografischen Objekte und relevanten Assets. Erkennen Sie unbekannte oder versteckte Kryptografie.
Priorisieren Sie Schwachstellen auf Basis von individuellen Risikometriken. Stellen Sie sicher, dass Sie die sich ständig weiterentwickelnden Compliance-Standards einhalten.
Zentralisieren, vereinfachen und automatisieren Sie die Verwaltung des Lebenszyklus von Zertifikaten, Schlüsseln und Secrets.
Nutzen Sie Verschlüsselung und stärken Sie die quantenresistente Algorithmus-Sicherheit Ihres Unternehmens.
Identifiziert alle kryptografisch relevanten Artefakte in allen unterstützten Sprachen über sämtliche Umgebungen und Anwendungen hinweg, einschließlich Eigenentwicklungen. Anschließend werden die Ergebnisse in einer zentralen Portfolio-Ansicht visualisiert, um verwertbare Erkenntnisse abzuleiten und Abhilfemaßnahmen für die Quantenresilienz zu priorisieren.
Ermöglicht hybride kryptografische Umgebungen, testet Abhilfemaßnahmen und bewertet die Leistung von Algorithmen unter realen Bedingungen und schützt vor „Jetzt abgreifen, später entschlüsseln“-Angriffen – und das alles durch nahtlose Integration der Infrastruktur.
Bietet eine optimierte Verwaltung von Verschlüsselungsschlüsseln und erhöht die Sicherheit durch eine zentralisierte Schlüsselverwaltung für IBM- und Nicht-IBM-Speicherlösungen, einschließlich Cloud-Speicherlösungen und -Anwendungen, und gewährleistet so eine nahtlose Integration.
Erleben Sie den Guardium Cryptography Manager in Aktion.