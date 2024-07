Verstehen Sie MITRE ATT&CK in Bezug auf „Taktiken, Techniken und Verfahren (TTPs)“ und „Personen, Prozesse und Technologie (PPTs)“ und wie Sie sich gegen Angriffe verteidigen können.

Wir alle haben schon Textnachrichten erhalten wie „Bitte bestätigen Sie Ihre Anmeldung“ oder „Ihr Konto wird gesperrt“ oder Versprechungen, dass Sie einen Preis gewonnen haben. In diesem Video erklärt der Sicherheitsexperte Jeff Crume die Strategie der Angreifer, sei es Phishing, Spearfishing oder Whaling – und wie Sie vermeiden können, in ihre Fallen zu tappen.

Sam Hector von IBM Security erklärt Ihnen, was eine Angriffsfläche ist und wie Sie ASM einsetzen können, um diese Bedrohungen zu vereiteln, bevor sie überhaupt entstehen.

Keine Zeit mehr: Sicherheit im Tempo des Geschäfts

Schauen Sie sich an, wie Kevin Skapinetz, Vice President of Strategy & Product Management, IBM Security, über den Einsatz von KI zur schnellen Abwehr von Cyberangriffen spricht, denn Geschwindigkeit ist in der Cybersicherheit wichtig.