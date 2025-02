Der Hauptunterschied besteht darin, dass Datensouveränität ein rechtliches Konzept und Datenresidenz eine geografische Kategorie ist. Die beiden Konzepte sind jedoch eng miteinander verknüpft.

Die Datenresidenz entscheidet oft über die Datensouveränität. Wenn ein Unternehmen beispielsweise Daten in einem Rechenzentrum in Irland speichert, befinden sich diese Daten in Irland. Da sich die Daten in Irland befinden, hat Irland die Souveränität darüber. Das Unternehmen muss alle Datenschutzgesetze, Gesetze zur Privatsphäre und andere behördliche Auflagen der irischen Regierung einhalten.

Allerdings ist der Wohnsitz nicht der einzige Faktor, der bestimmt, wer für die Daten zuständig ist. Andere Faktoren, wie der Ort, an dem die Daten ursprünglich erhoben wurden, oder auf wen sie sich beziehen, können ebenfalls eine Rolle spielen.

Datensouveränität und Datenresidenz sind heute wichtige Data-Governance-Konzepte für Unternehmen. Unternehmen sammeln und verarbeiten mehr Daten als je zuvor, und sie nutzen dafür häufig Cloud Computing und Software-as-a-Service (SaaS)-Apps.

Das Ergebnis ist ein massiver Anstieg des internationalen Datenverkehrs. Unternehmen können Daten von Personen in einem Land erfassen, sie in einem Rechenzentrum in einem zweiten Land speichern und sie mit einer cloudbasierten Anwendung verarbeiten, die in einem dritten Land ausgeführt wird. Daten müssen möglicherweise an jedem dieser Standorte unterschiedliche gesetzliche Anforderungen erfüllen.

Unternehmen müssen zu jedem Zeitpunkt des Lebenszyklus ihrer Daten genau wissen, wo sich diese befinden und welche Regeln sie an den einzelnen Standorten befolgen müssen. Bei Verstößen gegen lokale Datenschutzgesetze drohen Unternehmen erhebliche Strafen.