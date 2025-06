Was ist Data Governance?

Data Governance, insbesondere in hybriden und Multicloud-Umgebungen, umfasst oft Daten, die in verschiedenen Formaten bei verschiedenen Anbietern und an verschiedenen Standorten gespeichert sind. Darüber hinaus können sich die Daten in verschiedenen Arten von Datenspeichern befinden, z. B. in Data Lakes, Data Lakehouses und Data Warehouses.

Schatten-IT kann dem Prozess einen zusätzlichen Strich durch die Rechnung machen. In einer TechTarget-Studie wurde als zweithäufigstes Problem für die Datensicherheit genannt, dass sich Mitarbeiter ohne Zustimmung der IT-Abteilung für Cloud-Anwendungen und -Services anmeldeten.2

Diese Verteilung von Daten kann es erschweren, Datenflüsse und Datennutzung zu verfolgen und zu überwachen. Data Governance erfordert ein klares Verständnis von Datenquellen, Zielen, Transformationen, Abhängigkeiten, Eigentum, Zugriffsrechten und Verantwortlichkeiten.

Die Durchsetzung von Data-Governance-Richtlinien in mehreren Umgebungen erfordert möglicherweise die Koordination zwischen verschiedenen Stakeholdern, wie Dateneigentümern, Datenverwaltern, Datennutzern und Datenaufsichtsbehörden.