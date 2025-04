Was ist Big-Data-Analyse?

Daten werden in einer noch nie dagewesenen Geschwindigkeit produziert, von Echtzeit-Updates in den sozialen Medien bis hin zu hochfrequenten Aktienhandelsaufzeichnungen. Die Geschwindigkeit, mit der Daten in Unternehmen fließen, erfordert robuste Verarbeitungsfunktionen zur Erfassung, Verarbeitung und Bereitstellung präziser Analysen nahezu in Echtzeit. Stream-Processing-Frameworks und In-Memory-Datenverarbeitung sind darauf ausgelegt, diese schnellen Datenströme zu verarbeiten und Angebot und Nachfrage auszugleichen.