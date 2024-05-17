Mit Blick auf die Zukunft werden Benutzerfreundlichkeit und Personalisierung die Entwicklung von Business Intelligence maßgeblich prägen.

1. Betonung der Benutzerfreundlichkeit

Die neue Generation von BI-Tools beseitigt die Hindernisse, die einst dazu führten, dass leistungsstarke Datenanalysen nur Data Scientists zugänglich waren. Mit einfacheren Benutzeroberflächen, darunter auch dialogorientierte Oberflächen, machen diese Tools die Interaktion mit Daten so einfach wie einen Chat.

Durch diese Integration in die täglichen Workflows kann die erweiterte Datenanalyse so einfach sein wie das Abrufen Ihrer E-Mails. Dieser Wandel demokratisiert den Datenzugriff und ermöglicht es allen Teammitgliedern, unabhängig von ihren technischen Fähigkeiten Erkenntnisse aus Daten zu gewinnen.



Stellen Sie sich beispielsweise einen Vertriebsleiter vor, der vor einer Besprechung schnell die aktuellen Leistungszahlen überprüfen möchte. Anstatt sich durch komplexe Software zu navigieren, fragen sie das BI-Tool: „Wie hoch war unser Gesamtumsatz im letzten Monat?“ oder „Wie schneiden wir im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ab?“

Das System versteht die Fragen und gibt in Sekundenschnelle genaue Antworten, genau wie bei einem Gespräch. Diese Benutzerfreundlichkeit trägt dazu bei, dass jedes Teammitglied, nicht nur Experten, effektiv mit Daten arbeiten und schnell fundierte Entscheidungen treffen kann.

2. Personalisierung des Fahrbetriebs

Die Personalisierung verändert die Art und Weise, wie BI-Plattformen Daten präsentieren und mit ihnen interagieren. Das bedeutet, dass das System aus der Art und Weise lernt, wie die Benutzer mit ihm arbeiten, sich an individuelle Vorlieben anpasst und die spezifischen Bedürfnisse ihres Unternehmens erfüllt.

Zum Beispiel könnte ein Dashboard die wichtigsten Metriken für einen Marketingmanager anders anzeigen als für einen Produktionsleiter. Es geht nicht nur um die Rolle des Benutzers, sondern auch darum, was auf dem Markt passiert und was historische Daten zeigen.

Die Warnmeldungen in diesen Systemen sind ebenfalls intelligenter. Anstatt die Nutzer über alle Änderungen zu informieren, konzentrieren sich die Systeme auf die entscheidendsten Änderungen basierend auf der bisherigen Bedeutung. Diese Benachrichtigungen können sich sogar anpassen, wenn sich die Geschäftsbedingungen ändern. So wird sichergestellt, dass die Benutzer die wichtigsten Informationen erhalten, ohne selbst danach suchen zu müssen.

Durch die Integration eines tiefen Verständnisses sowohl des Benutzers als auch seines Geschäftsumfeldes können BI-Tools Erkenntnisse liefern, die genau zum richtigen Zeitpunkt benötigt werden. Dadurch sind diese Tools unglaublich effektiv, um schnell und sicher fundierte Entscheidungen zu treffen.