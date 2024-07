Die kognitive Reise des Krankenhauses mit IBM begann 2017 mit der Implementierung einer Data-Warehouse-Plattform, dem IBM® PureData System for Analytics (powered by Netezza technology). Anschließend setzte das NYGH die KI-gestützte IBM® DataStage-Lösung ein, um Daten aus mehr als 15 Quellsystemen im gesamten Krankenhaus in Echtzeit an den Datenserver zu übermitteln. Dazu gehören interne klinische und nicht-klinische Quellsysteme von Cerner Corporation, RL Solutions und TeleTracking Technologies, Inc. sowie externe Quellen, darunter Datensätze der Stadt Toronto und von Ontario Health sowie Open-Source-Geodatensätze. Außerdem implementierte das NYGH die Lösung IBM® SPSS Modeler für prädiktive Analysen und nutzt es auch weiterhin.

Schließlich nahm das NYGH ein Upgrade auf die KI-gestützte Software Cognos Analytics vor, die es zur Entwicklung von Echtzeitberichten und Dashboards verwendet, die mehrere Kennzahlen zur Leistungserbringung abdecken. Das Krankenhaus wandte diese KI-Erkenntnisse zunächst auf mehr als 20 QBPs an und erstellte ein Dashboard, das mindestens 100 verschiedene statische Berichte ersetzte. Ein einziges Dashboard bietet Einblicke in alle QBPs und ermöglicht es den Nutzern, Details und Einblicke bis hin zur Patientenebene zu erhalten.

Sri Vijay schreibt den interaktiven, reichhaltigen Visualisierungen und dem benutzerfreundlichen Design von Cognos Analytics eine schnelle Annahme durch das Krankenhauspersonal zu. „Die Software ermöglicht uns mehr Einblicke in Echtzeit“, sagt er. „Außerdem können die Benutzer die Daten nach eigenem Ermessen so aufbereiten, wie sie es für richtig halten. So können sich Ärzte und Pflegedienstleiter ein Diagramm ansehen und auf einen Blick erkennen, ob etwas nicht in Ordnung ist.“ Die Benutzer können die Daten auch filtern und leistungsstarke Drill-Through-Berichte auf Patientenebene nutzen, um detaillierte Einblicke in Leistung und Ergebnisse zu gewinnen.