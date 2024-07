Was ist IBM Cloud Pak for Data? Diese cloudnative Plattform, die auf der Red Hat® OpenShift® Container-Orchestrierungsplattform basiert, integriert die notwendigen Tools für die Erhebung, Organisation und Analyse von Daten innerhalb einer Datenfabric-Architektur. Sie orchestriert die Daten dynamisch und intelligent in einer dezentralen Landschaft und schafft für Datennutzer so ein Netz sofort verfügbarer Informationen. IBM Cloud Pak for Data kann vor Ort, als Service in der IBM Cloud® oder in der Cloud eines beliebigen anderen Anbieters bereitgestellt werden.

DataStage ist als Add-on zu einer IBM Cloud Pak for Data-Softwarelizenz oder als Service über IBM Cloud Pak for Data as a Service erhältlich.