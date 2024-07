IBM SPSS Modeler ist eine führende visuelle Lösung für Data Science und maschinelles Lernen (ML), die Unternehmen dabei helfen soll, die Time-to-Value zu verkürzen, indem sie operative Aufgaben für Data Scientists beschleunigt. Unternehmen auf der ganzen Welt nutzen sie für die Datenaufbereitung und -ermittlung, prädiktive Analyse, Modellverwaltung und -bereitstellung, und ML zur Monetarisierung der Daten-Assets.

IBM SPSS Modeler ist auch auf IBM Cloud Pak for Data verfügbar, einer containerisierten Daten- und KI-Plattform, die es Ihnen ermöglicht, prädiktive Modelle überall zu erstellen und auszuführen – in jeder Cloud und lokal. Mit IBM Cloud Pak for Data as a Service können Sie Modeler-Abläufe in der Public Cloud ausführen. Sie können die Lösung noch heute kostenlos testen, ohne dass ein Download erforderlich ist.