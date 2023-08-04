Die Datendemokratisierung erfordert eine Verschiebung weg von der traditionellen „Data at Rest“-Architektur, die zum Speichern statischer Daten gedacht ist. Traditionell wurden Daten als Informationen betrachtet, die auf Vorrat gespeichert werden und nur bei Kundeninteraktionen oder bei der Ausführung eines Programms abgerufen werden. Die Art und Weise, wie Unternehmen Daten nutzen, ist heute viel flexibler. Mitarbeiter mit Datenkompetenz nutzen Daten in Hunderten von Apps, analysieren Daten für eine bessere Entscheidungsfindung und greifen von zahlreichen Standorten aus auf Daten zu.

Die Datendemokratisierung nutzt eine zweckmäßige Datenarchitektur, die auf die Arbeitsweise heutiger Unternehmen in Echtzeit ausgelegt ist. Diese wird sowohl lokal als auch in der Cloud bereitgestellt und ermöglicht eine umfassende Nutzung und Bewegung über Clouds, Apps und Netzwerke hinweg sowie über ruhende Daten, die gespeichert sind. Eine für die Demokratisierung von Daten konzipierte Architektur soll flexibel, integriert, agil und sicher sein, um die Nutzung von Daten und künstlicher Intelligenz (KI) in großem Maßstab zu ermöglichen. Hier sind einige Beispiele für die Arten von Architekturen, die sich gut für die Datendemokratisierung eignen.

Data Fabric

Data-Fabric-Architekturen sind so konzipiert, dass sie Datenplattformen mit den Anwendungen verbinden, in denen Benutzer mit Informationen interagieren, um den Datenzugriff in einem Unternehmen und die Self-Service-Datennutzung zu vereinfachen. Durch die Nutzung von Datendiensten und APIs kann eine Data Fabric auch Daten aus Altlast, Data Lake, Data Warehouse und SQL Database zusammenführen und so einen ganzheitlichen Überblick über die Leistung bieten.

Daten innerhalb einer Data Fabric werden anhand von Metadaten definiert und können in einem Data Lake gespeichert werden, einer kostengünstigen Speicherumgebung, in der große Mengen strukturierter, halbstrukturierter und unstrukturierter Daten für Geschäftsanalysen, maschinelles Lernen und andere umfassende Anwendungen untergebracht sind.

Data Mesh

Ein anderer Ansatz zur Datendemokratisierung verwendet ein Datennetz, eine dezentrale Architektur, die Daten nach einem bestimmten Geschäftsbereich organisiert. Er verwendet Wissensgraphen, Semantik und KI/ML-Technologie, um Muster in verschiedenen Arten von Metadaten zu erkennen. Anschließend werden diese Erkenntnisse angewendet, um die Datenwertschöpfungskette zu automatisieren und zu orchestrieren. Anstatt Extraktions-, Transformations- und Ladevorgänge (ETL) in einem Data Lake durchzuführen, definiert ein Data Mesh die Daten als Produkt in mehreren Repositories, denen jeweils eine eigene Domäne für die Verwaltung ihrer Datenpipeline zugewiesen ist.

Wie eine Microservice-Architektur, bei der schlanke Services miteinander gekoppelt sind, verwendet ein Datennetz funktionale Domänen, um Parameter rund um die Daten festzulegen. Auf diese Weise können die Benutzer im gesamten Unternehmen die Daten wie ein Produkt behandeln, auf das alle zugreifen können. Marketing-, Vertriebs- und Kundenserviceteams hätten beispielsweise ihre eigenen Domänen, sodass die Erzeuger eines bestimmten Datensatzes mehr Eigenverantwortung hätten, während die gemeinsame Nutzung durch verschiedene Teams weiterhin möglich wäre.

Data-Fabric- und Data-Mesh-Architekturen schließen sich nicht gegenseitig aus, und sie können sich sogar gegenseitig ergänzen. Eine Data Fabric kann beispielsweise das Datennetz stärken, da sie wichtige Prozesse automatisieren kann, z. B. die schnellere Erstellung von Datenprodukten, die Durchsetzung globaler Governance und die einfachere Orchestrierung der Kombination mehrerer Datenprodukte.

Mehr dazu: Data Fabric versus Data Mesh: Was ist das Richtige für Sie?