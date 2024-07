Was bedeutet Data Mesh?

Demokratisierung von Daten: Data Mesh-Architekturen erleichtern Self-Service-Anwendungen aus mehreren Datenquellen und erweitern den Zugang zu Daten über eher technische Ressourcen wie Datenwissenschaftler, Dateningenieure und Entwickler hinaus. Durch die bessere Auffindbarkeit und Zugänglichkeit von Daten über dieses bereichsorientierte Design werden Datensilos und betriebliche Engpässe reduziert, was eine schnellere Entscheidungsfindung ermöglicht und technischen Benutzern die Möglichkeit gibt, Aufgaben zu priorisieren, die ihre Fähigkeiten besser nutzen.

Kosteneffizienz: Diese verteilte Architektur entfernt sich von der Batch-Datenverarbeitung und fördert stattdessen den Einsatz von Cloud-Datenplattformen und Streaming-Pipelines zur Datenerfassung in Echtzeit. Cloud-Speicher bietet einen zusätzlichen Kostenvorteil, da Datenteams große Cluster nach Bedarf zusammenstellen können und nur für den angegebenen Speicherplatz zahlen müssen. Wenn Sie also zusätzliche Rechenleistung benötigen, um einen Auftrag in wenigen Stunden statt in einigen Tagen auszuführen, können Sie dies auf einer Cloud-Datenplattform durch den Erwerb zusätzlicher Rechenknoten problemlos realisieren. Das bedeutet auch, dass die Speicherkosten besser einsehbar sind, was eine bessere Budget- und Ressourcenzuweisung für Entwicklungsteams ermöglicht.



Weniger technische Schulden: Eine zentralisierte Dateninfrastruktur verursacht mehr technische Schulden aufgrund der Komplexität und der erforderlichen Zusammenarbeit bei der Wartung des Systems. Wenn sich Daten in einem Repository ansammeln, verlangsamt sich auch das Gesamtsystem. Durch die Verteilung der Datenpipeline nach Domäneneigentum können Datenteams die Anforderungen ihrer Datenkonsumenten besser erfüllen und die technische Belastung des Speichersystems verringern. Außerdem können sie den Zugang zu den Daten erleichtern, indem sie ihnen APIs zur Verfügung stellen, mit denen sie sich verbinden können, wodurch das Gesamtvolumen der einzelnen Anfragen verringert wird.



Interoperabilität: Im Rahmen eines Data-Mesh-Modells einigen sich die Dateneigentümer im Vorfeld auf die Standardisierung von bereichsunabhängigen Datenfeldern, was die Interoperabilität erleichtert. Wenn ein Domänen-Team seine jeweiligen Datensätze strukturiert, wendet es auf diese Weise die relevanten Regeln an, um eine schnelle und einfache Datenverknüpfung über Domänen hinweg zu ermöglichen. Einige Felder, die üblicherweise standardisiert werden, sind Feldtyp, Metadaten, Schemaflags und mehr. Durch die bereichsübergreifende Konsistenz können Datenkonsumenten einfacher mit APIs arbeiten und Anwendungen entwickeln, die ihren geschäftlichen Anforderungen besser gerecht werden.



Sicherheit und Compliance: Data Mesh-Architekturen fördern stärkere Governance-Praktiken, da sie zur Durchsetzung von Datenstandards für domänenunabhängige Daten und Zugriffskontrollen für sensible Daten beitragen. Dadurch wird sichergestellt, dass Unternehmen staatliche Vorschriften wie HIPPA-Beschränkungen einhalten, und die Struktur dieses Datenökosystems unterstützt diese Einhaltung durch die Ermöglichung von Datenaudits. Log- und Trace-Daten in einer Data-Mesh-Architektur betten die Beobachtbarkeit in das System ein, so dass Auditoren nachvollziehen können, welche Benutzer auf bestimmte Daten zugreifen und wie häufig dieser Zugriff erfolgt.