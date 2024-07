Was ist eine Datenpipeline?

Eine Datenpipeline ist eine Methode, bei der Rohdaten aus verschiedenen Datenquellen erfasst, transformiert und dann zur Analyse in einen Datenspeicher wie einen Data Lake oder ein Data Warehouse übertragen werden.

Bevor Daten in ein Datenrepository eingespeist werden, werden sie in der Regel einer Datenverarbeitung unterzogen. Dies beinhaltet Datenkonvertierungen wie Filterung, Maskierung und Aggregationen, die eine angemessene Datenintegration und Standardisierung sicherstellen. Dies ist besonders wichtig, wenn das Ziel für den Datensatz eine relationale Datenbank ist. Diese Art von Datenrepository verfügt über ein definiertes Schema, das eine Ausrichtung erfordert, d. h. übereinstimmende Datenspalten und -typen, um vorhandene Daten mit neuen Daten zu aktualisieren.

Wie der Name nahelegt, funktionieren Datenpipelines als „Leitungssysteme“ für Data-Science-Projekte oder Business Intelligence-Dashboards. Daten können aus den verschiedensten Quellen stammen – z. B. APIs, SQL- und NoSQL-Datenbanken, Dateien usw. – aber leider können diese Daten meist nicht direkt verwendet werden. Während der Beschaffung wird die Datenabstammung verfolgt, um die Beziehung zwischen Unternehmensdaten in verschiedenen Geschäfts- und IT-Anwendungen zu dokumentieren, z. B. wo Daten aktuell sind und wie sie in einer Umgebung gespeichert werden, z. B. vor Ort, in einem Data Lake oder in einem Data Warehouse.

Aufgaben im Bereich der Datenaufbereitung werden in der Regel von Data Scientists oder Dateningenieuren durchgeführt, die die Daten strukturieren, um den Anforderungen des Geschäftsanwendungsfalls gerecht zu werden, und riesige Datenmengen verarbeiten. Die Art der Datenverarbeitung, die eine Datenpipeline erfordert, wird normalerweise durch eine Mischung aus explorativer Datenanalyse und definierten Geschäftsanforderungen bestimmt. Sobald die Daten entsprechend gefiltert, zusammengeführt und zusammengefasst wurden, können sie gespeichert und zur Nutzung bereitgestellt werden. Gut organisierte Datenpipelines stellen die Grundlage für die verschiedensten Datenprojekte bereit; dies kann explorative Datenanalysen, Datenvisualisierungen und Aufgaben des maschinellen Lernens umfassen.