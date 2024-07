Dies hängt mit der Datenschicht zusammen, da Sie in der Lage sein müssen, fein abgestufte Zugriffs- und Sicherheitsrichtlinien für alle Daten Ihres Unternehmens zu erstellen. In der Regel sind in Data Warehouses sehr gute Data-Governance- und Sicherheitsfunktionen integriert, sodass Sie nicht viel Arbeit in die Datenentwicklung investieren müssen, um dies zu berücksichtigen. Es ist wichtig, für Governance und Sicherheit zu planen, wenn Sie Ihrem Warehouse mehr Daten hinzufügen und Ihr Unternehmen wächst.