Was sind Self-Service-Analysen?

Datenmodellierung

Datenmodellierung ist der Prozess der Strukturierung einer relationalen Datenbank auf der Grundlage von Beziehungen zwischen Datenpunkten. Sie erfordert einen umfassenden Überblick über den Inhalt der Datenbank, um eine genaue Abbildung der Beziehungen sowie die Darstellung und Speicherung der Daten zu gewährleisten. Die Datenmodellierung ist von entscheidender Bedeutung bei der Erstellung von Schemata für Data Warehouses und Lakehouses.