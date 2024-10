Was ist KI-Analytik?

KI-Analytik ist ein Spezialgebiet der Datenanalytik, die wiederum Teil der umfassenderen Bereiche Geschäftsanalytik und Business Intelligence ist. In all diesen Bereichen geht es um die Umwandlung von Daten in umsetzbare Erkenntnisse.

Die traditionelle Analytik stützt sich auf grundlegende statistische Analysetechniken wie Regressionsanalyse, Hypothesentests und deskriptive Statistik. Diese Methoden bieten Einblicke in Datenmuster und -beziehungen, sind jedoch in Umfang und Komplexität begrenzt. Traditionelle Ansätze beinhalten eine zeitaufwändige manuelle Datenverarbeitung in Microsoft-Excel-Tabellen sowie manuelle Berichterstellung und Visualisierung. Vor dem Einsatz von KI stützte sich die Analytik auf einfachere Modelle und Techniken für das Forecasting, darunter Zeitreihenanalyse und lineare Regression, die nur begrenzte Vorhersagefähigkeiten boten und arbeitsintensive Prozesse erforderten.

Die Implementierung von KI in der Geschäftsanalytik ist für große Unternehmen, die ihren Wettbewerbsvorteil maximieren wollen, unerlässlich geworden. Die Fähigkeit der KI zur schnellen Verarbeitung großer Datenmengen, Identifizierung von Mustern und Generierung von prädiktiven Erkenntnissen bietet einen erheblichen Wettbewerbsvorteil. Dadurch können Unternehmen datengestützte Entscheidungen treffen, wodurch sich verschiedene Leistungskennzahlen (KPIs) verbessern, Kosten senken und Geschäftsergebnisse verbessern lassen.