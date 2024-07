Effektive Systeme für das Lieferkettenmanagement minimieren Kosten, Abfall und Zeit im Produktionszyklus. Die Just-in-Time-Lieferkette ist mittlerweile zum Branchenstandard geworden. Hierbei signalisieren Verkäufe im Einzelhandel automatisch an die Hersteller, dass Nachschub benötigt wird. Die Einzelhändler können dann die Regale fast so schnell wieder auffüllen, wie sie Produkte verkaufen. Eine Möglichkeit, diesen Prozess weiter zu verbessern, besteht darin, die Daten der Partner in der Lieferkette zu analysieren, um festzustellen, wo weitere Verbesserungen möglich sind.

Durch die Analyse von Partnerdaten identifiziert CIO drei Szenarien, in denen ein effektives Lieferkettenmanagement den Wert des Lieferkettenzyklus erhöht:1

Identifizierung potenzieller Probleme

Wenn ein Kunde mehr Produkte bestellt als der Hersteller liefern kann, kann sich der Käufer über einen schlechten Service beschweren. Durch die Datenanalyse können die Hersteller den Engpass möglicherweise vorhersehen, bevor der Käufer enttäuscht ist.

Dynamische Preisoptimierung

Saisonale Produkte haben eine begrenzte Haltbarkeit. Am Ende der Saison entsorgen Einzelhändler diese Produkte normalerweise oder verkaufen sie mit hohen Rabatten weiter. Fluggesellschaften, Hotels und andere Unternehmen mit ablaufenden „Produkten“ passen ihre Preise in der Regel dynamisch an die Nachfrage an. Durch den Einsatz von Analysesoftware können ähnliche Prognosetechniken die Margen verbessern, selbst bei Gebrauchsgütern.

Verbesserung der Zuweisung des zur Verfügung stehenden Bestands

Softwaretools für die Analyse helfen bei der dynamischen Zuweisung von Ressourcen und der Arbeitsplanung auf der Grundlage von Umsatzprognosen, tatsächlichen Aufträgen und zugesagten Rohstofflieferungen. Hersteller können ein Produktlieferdatum bestätigen, wenn Käufer Bestellungen aufgeben – was die Zahl der falsch ausgeführten Bestellungen erheblich reduziert.