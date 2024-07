Was ist Produktentwicklung?

Der Übergang von der Produktidee zur Markteinführung erfolgt in den Phasen der Produktentwicklung. Wie viele Phasen es gibt und wie sie definiert sind, hängt von der jeweiligen Quelle ab, die Sie konsultieren, oder von der Vorlage, der Sie folgen. In ihrem Buch Marketing Management listen die Marketing-Professoren Philip Kohler und Kevin Lane Keller acht Phasen für den Prozess der Entwicklung neuer Produkte auf. Andere Unternehmen geben dagegen nur vier oder sogar neun Phasen an.

Der genaue Produktentwicklungsprozess und die einzelnen Phasen, die ein Produktentwicklungsteam durchläuft, werden häufig in einem Produktentwicklungsplan, der sogenannten Produkt-Roadmap, beschrieben. Zu den üblichen Phasen der Produktentwicklung gehören: