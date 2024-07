Was ist Softwareentwicklung?

Die Entwicklung von Software umfasst normalerweise die folgenden Schritte:

Auswahl einer Methodik zur Erstellung eines Frameworks, in dem die Schritte der Softwareentwicklung angewendet werden. Darin wird ein allgemeiner Arbeitsablauf oder eine Roadmap für das Projekt beschrieben. Zu den Methoden gehören unter anderem Agile Entwicklung, DevOps, Rapid Application Development (RAD), Scaled Agile Framework (SAFe) und die Wasserfall-Methodik.

Einholen von Anforderungen, um die Anforderungen der Benutzer und anderer Stakeholder zu verstehen und zu dokumentieren.

Auswahl oder Erstellung einer Architektur als zugrundeliegende Struktur, innerhalb der die Software betrieben wird.

Entwicklung eines Designs, um Lösungen für die Probleme zu finden, die sich aus den Anforderungen ergeben, oft unter Einbeziehung von Prozessmodellen und Storyboards.

Erstellung eines Modells mithilfe eines Modellierungstools, das eine Modellierungssprache wie SysML oder UML verwendet, um eine frühzeitige Validierung, Prototypisierung und Simulation des Designs durchzuführen.

Codeerstellung in der entsprechenden Programmiersprache. Einbeziehung von Peer- und Team-Reviews, um Probleme frühzeitig zu beseitigen und schneller hochwertige Software zu produzieren.

Testen mit vorgeplanten Szenarien als Teil von Softwaredesign und -codierung und Durchführung von Leistungstests, um Belastungstests bei der Anwendung zu simulieren.

Verwaltung von Konfigurationen und Mängeln, um alle Softwareartefakte (Anforderungen, Design, Code, Test) zu verstehen und unterschiedliche Versionen der Software zu erstellen. Festlegung von Prioritäten für die Qualitätssicherung und Freigabekriterien, um Mängel zu beheben und nachzuverfolgen.

Bereitstellung der Software zur Verwendung und Reaktion auf Benutzerprobleme sowie deren Lösung.

Migration von Daten auf die neue oder aktualisierte Software von vorhanden Anwendungen oder Datenquellen (bei Bedarf).

Verwaltung und Messung des Projekts, um die Qualität und Bereitstellung über den gesamten Lebenszyklus der Anwendung zu gewährleisten und den Entwicklungsprozess mit Modellen wie dem Capability Maturity Model (CMM) zu bewerten.

Die Schritte des Softwareentwicklungsprozesses passen in das Application Lifecycle Management (ALM). IBM® Engineering Management ist eine übergeordnete ALM-Lösung, welche die Verwaltung der parallelen Entwicklung von Mechanik, Elektrik und Software ermöglicht.

Anforderungsanalyse und Spezifikation

Design und Entwicklung

Testen

Bereitstellung

Wartung und Support

Die Schritte des Softwareentwicklungsprozesses können in die Phasen des Lebenszyklus eingeteilt werden, aber das Wichtige am Lebenszyklus ist, dass er sich wiederholt, um eine kontinuierliche Verbesserung zu ermöglichen. So können beispielsweise Benutzerprobleme, die in der Wartungs- und Supportphase auftreten, die Anforderungen für den Beginn des nächsten Zyklus sein.